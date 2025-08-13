You are Here
News

জেমস কুকের পিছনে চলছে বাফেলো বিলগুলি চুক্তি স্ট্যান্ডঅফ শেষ করে

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

জন ওয়াওরো

13 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ 5 মিনিট আগে আপডেট হয়েছে2 মিনিট পড়া

জেমে দলের প্রশিক্ষণ শিবিরে অনুশীলনের সময় জেমস কুক মাঠে হাঁটছেন বাফেলো বিলগুলি পিছনে চলছে। এপি ফটো

বুধবার বুধবার জানিয়েছেন, জেমস কুক চার বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তার চুক্তির স্থবিরতা শেষ করেছেন।

কুকের চুক্তিটি তাকে চার বছরে 48 মিলিয়ন ডলার দেবে, চুক্তির জ্ঞানযুক্ত দু’জন লোক অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে নিশ্চিত করেছে।

চুক্তিতে গ্যারান্টিযুক্ত অর্থের জন্য million 30 মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, একজন লোক জানিয়েছেন। তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এপি -র সাথে কথা বলেছিল কারণ চুক্তির আর্থিক বিবরণ ঘোষণা করা হয়নি।

অ্যাথলেটিক প্রথম চুক্তির কথা জানিয়েছিল।

চতুর্থ বর্ষের খেলোয়াড় অনুশীলনে ফিরে তার সপ্তাহব্যাপী স্ট্যান্ডঅফ শেষ করার একদিন পরেই নতুন চুক্তিটি আসে। কুক চারটি সোজা সেশন এড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং যদিও তিনি ওয়ার্মআপসে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি শনিবার নিউইয়র্ক জায়ান্টদের বিপক্ষে বাফেলোর পূর্বসূরী-ওপেনারে খেলতে অস্বীকার করেছিলেন।

“আমি মনে করি উভয় অংশের উপর ভাল বিশ্বাস ছিল,” বেন বলেছিলেন, কুক মঙ্গলবার অনুশীলনে ফিরে আসার পরে একটি চুক্তি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করে।

কুক গত মৌসুমে ছুটে আসা 16 টি টাচডাউন সহ এনএফএল-এর সহ-নেতা ছিলেন।

জর্জিয়ার বাইরে 2022 খসড়ার দ্বিতীয় রাউন্ডে কুককে বাফেলো দ্বারা নির্বাচিত করা হয়েছিল। তাঁর বড় ভাই ডালভিন কুক, তিনি মিনেসোটাতে ছয়টি মরসুমের জন্য সর্বাধিক পরিচিত এবং তিনি গত বছর ডালাসের সাথে দুটি খেলায় হাজির হয়ে কাটিয়েছিলেন।

কুকের 18 টি টাচডাউন, দুটি গ্রহণ সহ, তার প্রথম দুটি মরসুমে তার সম্মিলিত উত্পাদন দ্বিগুণ করেছে (চারটি টিডি রাশিং, পাঁচটি প্রাপ্তি)। এবং তিনি এমন একটি অপরাধের অংশ ছিলেন যা আউটিং প্রতি 30 টিরও বেশি পয়েন্টের গড় গড়ে লিগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিল।

বুধবার অবধি, কুক জেনারেল ম্যানেজার ব্র্যান্ডন বেনের অফসিসন বাইনজে কোর প্লেয়ার্সকে বহু বছরের চুক্তির এক্সটেনশনে স্বাক্ষর করার অফসিসন বাইজে বিজোড় ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। এই দলটি কোয়ার্টারব্যাক জোশ অ্যালেন, রিসিভার খলিল শাকির, এজ রাশার গ্রেগ রুশো, লাইনব্যাকার টেরেল বার্নার্ড এবং কর্নারব্যাক ক্রিশ্চিয়ান বেনফোর্ড নিয়ে গঠিত।

জুনে কুক বলেছিলেন যে তিনি এক্সটেনশন পাওয়ার জন্য তার সতীর্থদের ভিক্ষা করেননি।

কুক বলেছিলেন, “আমি এই ছেলেদের ভালবাসি। তারা যা কিছু বেতন পেয়েছিল, তারা বেতন পেয়েছিল That’s এটি আমার সমস্যা নয়,” কুক বলেছিলেন। “এর মধ্যে, আমি এখানে কাজ করতে এসেছি এবং আমার পা কোথায় রয়েছে।”

এই বছর বিলের প্রথম আটটি সেশনের সময় পুরোপুরি অনুশীলন করার পরে, কুক তার “হোল্ড-ইন” শুরু করেছিলেন 3 আগস্ট সাইডলাইন বরাবর একটি সাদা সোয়েটসুট পরা অনুশীলন দেখে।

কুক জুনে দলের তিন দিনের বাধ্যতামূলক মিনিক্যাম্পে রিপোর্ট এবং অনুশীলনের আগে বিলের স্বেচ্ছাসেবী বসন্ত সেশনে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে রিপোর্ট করার সিদ্ধান্তের পিছনে কারণটি জরিমানা হওয়ার ঝুঁকি নিতে চায় না।

“আমি আমার টাকা পছন্দ করি,” কুক বললেন। “এ কারণেই আমি এখানে আছি।”

