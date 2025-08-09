You are Here
জেমস ক্যামেরনের পরবর্তী ছবিটির পিছনে বইটি এখন উপলভ্য

প্রত্যেককে এই নতুন নন -ফিকশন বইটি পড়তে হবে, কারণ এটি পরবর্তী হয়ে উঠতে পারে ওপেনহাইমার কিংবদন্তি পরিচালক জেমস ক্যামেরনের জড়িত থাকার জন্য ধন্যবাদ। জেমস ক্যামেরনের অবতার ফ্র্যাঞ্চাইজি বক্স অফিসে আধিপত্য অব্যাহত রাখতে চলেছে, ভিজ্যুয়াল স্টোরিলিং এবং ওয়ার্ল্ড বিল্ডিংয়ের প্রতি তাঁর উত্সর্গকে তুলে ধরে তিনি তার আইকনিক প্যান্ডোরায় আরও অন্বেষণ করেছেন অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ।

তবে, তবে ক্যামেরন চার্লসের উপর ভিত্তি করে তাঁর আসন্ন চলচ্চিত্রের সাথে ফ্যান্টাসি ঘরানার বাইরে সেই উত্সর্গটি প্রদর্শন করতেও প্রস্তুত পেলেগ্রিনোর নতুন উপন্যাসযা আজ আত্মপ্রকাশ। ক্যামেরনের অভিযোজন হিরোশিমার ভূত সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের একমাত্র ড্র নয়, এর সাথে এর সমান্তরাল হিসাবে ওপেনহাইমার এবং এর কেন্দ্রীয় থিমগুলি এটিকে কোনও নন-ফিকশন দর্শকদের জন্য অবশ্যই পড়তে হবে।

হিরোশিমার জেমস ক্যামেরনের ভূতের পিছনে বইটি এখন পড়ার জন্য উপলব্ধ

পেলেগ্রিনোর উপন্যাস ওপেনহাইমার মতো পারমাণবিক ফলআউটের পরিণতিগুলি অনুসন্ধান করে

হিরোশিমার ভূত আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং জেমস ক্যামেরনের অভিযোজন এবং যে কোনও দেখার আগে অবশ্যই এটি অবশ্যই পড়তে হবে ওপেনহাইমার। অনুযায়ী গুড্রেডস, পেলেগ্রিনোর উপন্যাসটি হিরোশিমা এবং নাগাসাকি পারমাণবিক বোমা হামলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেঁচে থাকা গল্পের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেপ্রাথমিক ধর্মঘট এবং প্রতিটি ইভেন্টের পরে পরিণতিগুলি হাইলাইট করা।

পেলেগ্রিনোর উপন্যাসটি মনে হয় এর মধ্যে অনেক কেন্দ্রীয় থিমিংয়ের কভার রয়েছে ওপেনহাইমার, এই ধরনের বিশাল ক্ষতির শোক, জড়িতদের অপরাধবোধ এবং আরও পরিণতি আবিষ্কার হওয়ার পরে যে ভয় এসেছিল তা সহ। ক্যামেরনের জড়িততা বইয়ের জায়গাগুলিতে এটি ক্যাটালপুল্ট করার জন্যও সেট করা হয়েছে, কারণ এই জাতীয় বিশিষ্ট পরিচালক সংযুক্ত থাকার কারণে আগ্রহ বাড়বে।

অবশ্যই, শ্রোতারা যারা খুঁজে পেয়েছেন ওপেনহাইমার আকর্ষণীয় সহজেই এর মধ্যে পরীক্ষা করার জন্য আরও খুঁজে পেতে পারে হিরোশিমার ভূত এটি ক্রিস্টোফার নোলানের ছবির সাথে কীভাবে তুলনা করে। উপন্যাসটির অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং ক্ষতিকারক গল্পের কাহিনীটি ক্যামেরনের অভিযোজন আত্মপ্রকাশের আগে যে কোনও টিবিআরের কাছে এটি অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।

সিনেমার আগে প্রত্যেকেরই এই হারোয়িং নন-ফিকশন বইটি পড়া উচিত

একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণে পেলেগ্রিনোর উপন্যাসে নতুন গভীরতা যুক্ত হয়েছে

ওপেনহাইমার হিসাবে সিলিয়ান মারফি ওপেনহাইমারকে ব্যথিত দেখায়

ক্যামেরনের অভিযোজন বের হওয়ার আগে প্রত্যেককেই পড়তে হবে হিরোশিমার ভূত, এর একাধিক দৃষ্টিকোণ হিসাবে এটি পৃথকভাবে দাঁড়াতে দেয় ওপেনহাইমার তবুও একটি অনুরূপ প্রভাব বহন করুন। নোলানের চলচ্চিত্রটি মূলত ওপেনহাইমার জীবনে মনোনিবেশ করেছেতাঁর ব্যক্তিগত অশান্তি গভীরতার নতুন স্তরের তৈরি করে যা অনুভূত হয়েছিল ওপেনহাইমারস সিনেমা শেষ।

হিরোশিমার ভূত, যদিও, একাধিক কোণ থেকে হিরোশিমা এবং নাগাসাকির প্রভাবকে কেন্দ্র করেবৈজ্ঞানিক সত্য এবং ব্যক্তিগত উপাখ্যানের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এটি করার মাধ্যমে, পাঠকদের উভয় ইভেন্টের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয় এবং আক্রমণ চলাকালীন এবং এমনকি কয়েক বছর পরেও জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি একই আবেগের সাথে গণনা করতে বাধ্য হয়।

সত্যিকার অর্থে এই দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করা হিরোশিমার ভূত হরোয়িং এবং শক্তিশালী উভয়ই, বিশেষত পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রশ্নগুলি আজও অনুরণিত। উভয়ই হিরোশিমার ভূত এবং ওপেনহাইমার এই ইভেন্টগুলিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলো জ্বলুন, সত্যিকার অর্থে এই অস্ত্রগুলি আগত কয়েক বছর ধরে কী করতে পারে তা নিয়ে গাড়ি চালানো, এমনকি ক্যামেরনের পূর্বের অভিযোজন পর্দায় আসার আগেই।


ওপেনহাইমার পোস্টার

ওপেনহাইমার

9/10

প্রকাশের তারিখ

জুলাই 21, 2023

রানটাইম

150 মিনিট




Source link

