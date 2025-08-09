জেমস গন অস্বীকার করেছেন রবিনকে ‘দ্য ব্যাটম্যান দ্বিতীয়’ তে উপস্থিত হবেন: “আজেবাজে”

উত্পাদন হিসাবে ব্যাটম্যান পার্ট II পরের বছর চলার জন্য প্রস্তুত, জেমস গন আরও অনলাইন ফ্যান জল্পনা -কল্পনা লড়াই করছেন।
ডিসি স্টুডিওস বস শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন যে ডার্ক নাইটের এতিম সাইডিকিক রবিন (ওরফে ডিক গ্রেসন) ম্যাট রিভসের আসন্ন সিক্যুয়ালে আত্মপ্রকাশ করবে।
“ছেলেরা দয়া করে এই বাজে কথা বিশ্বাস করা বন্ধ করুন। আমি মনে করি আমাদের মধ্যে ছয়জন স্ক্রিপ্টটি পড়েছি। সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না ব্যাটম্যান 2”গন লিখেছেন থ্রেড।
পূর্ববর্তী একটি গন লিখেছিলেন, “আপনি সেই সিনেমা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছেন তা তৈরি বা অনুমান করা হয়েছে” পোস্ট। “বিশ্বের কেউ চার জন ব্যতীত গল্পটির ধারণাটি সম্পর্কে কিছুই জানে না।”
গুনের থিয়েটারগুলিতে গত মাসে প্রিমিয়ারিং সুপারম্যান ‘গডস অ্যান্ড মনস্টারস’ পর্বের সাথে একটি নতুন ডিসিইউ চালু করেছে, রিভস থেকে পৃথক ” ব্যাটম্যান এপিক ক্রাইম সাগা ‘, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাটম্যান (2022) এবং গত বছরের এইচবিও ম্যাক্স সিরিজ স্পিন-অফ পেঙ্গুইন।
গন এর আগে বিলম্বের আগে রক্ষা করার পরে ব্যাটম্যান পার্ট IIযা এক বছরের দীর্ঘ স্থগিতাদেশের পরে 1 অক্টোবর, 2027 এ প্রিমিয়ারে প্রস্তুত রয়েছে, রিভস এবং সহ-লেখক ম্যাটসন টমলিন জুনে প্রকাশ করেছিলেন যে তারা সিক্যুয়ালের জন্য স্ক্রিপ্টটি শেষ করেছেন।
এই সপ্তাহে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে একটি চিঠিতে স্টুডিও নিশ্চিত করেছে যে উত্পাদন শুরু হবে ব্যাটম্যান পার্ট II বসন্তে।