জেমস গন চান না যে আপনি ‘দ্য ব্যাটম্যান পার্ট II’ সম্পর্কে কোনও কিছু বিশ্বাস করবেন যতক্ষণ না এটি তার কাছ থেকে আসে
জেমস গন চান না যে আপনি ‘দ্য ব্যাটম্যান পার্ট II’ সম্পর্কে কোনও কিছু বিশ্বাস করবেন যতক্ষণ না এটি তার কাছ থেকে আসে

হলিউডের গুজব মিলটি নতুন কিছু নয়, বিশেষত যখন এটি উচ্চ-প্রোফাইল প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে আসে তবে সোশ্যাল মিডিয়া অনুমানকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে সর্পিল করতে উত্সাহিত করতে পারে। যদিও ডিসি এর জেমস গুন বিশৃঙ্খলার পক্ষে কোনও অপরিচিত নয়, সাম্প্রতিক একটি গুজব তাকে যাচাই করা চ্যানেলগুলির মাধ্যমে না আসে এমন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সতর্ক করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় যেতে উত্সাহিত করেছিল – গুন যে অবস্থান নিতে পারে, সেই বিরল স্টুডিওর প্রধান হওয়ায় যিনি টার্মিনালি অনলাইনে যথেষ্ট পরিমাণে বাডে বিচ্ছিন্নতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অনলাইনে ছিলেন।

পরিচালক ম্যাট রিভস এবং সহ-লেখক ম্যাটসন টমলিনের অত্যন্ত প্রত্যাশিত সিক্যুয়েল, স্ক্রিপ্টে রবিনের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জল্পনা কল্পনা সম্পর্কে গুন পা রেখেছিলেন ব্যাটম্যান পার্ট II, অভিনীত রবার্ট প্যাটিনসন। এই স্পষ্টতা আজ একটি এ এসেছে থ্রেডে উত্তর দিন একটি যাচাই করা ডিসি ফ্যান অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্টে। গন স্পষ্টভাবে গুজবগুলিকে সম্বোধন করেছেন, নিম্নলিখিত লিখেছেন:

“ছেলেরা দয়া করে এই বাজে কথা বিশ্বাস করা বন্ধ করুন। আমি মনে করি আমাদের মধ্যে ছয়জন স্ক্রিপ্টটি পড়েছি। এর সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না ব্যাটম্যান 2। “

2022 সালে ডিসি-র প্রধান হওয়ার পর থেকে পেশাদার কুস্তি-শৈলীর সত্যতাগুলির জন্য ভুল হওয়ার আগে গনদের গুজব বন্ধ করার সক্রিয় পদ্ধতিটি তার অন্যতম অনন্য গুণাবলী। পিসমেকার, ক্রিচার কমান্ডোএবং সুপারম্যানডিসি ভক্তরা নিয়মিতভাবে কোনও প্রকল্প সম্পর্কে পর্দার আড়ালে বিশদ বিবরণে আরও রঙ দেওয়ার জন্য বা তার শিরোনামের উপস্থাপনা দিয়ে একটি গুজব বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো পোস্টগুলির জবাবগুলিতে গনকে নিয়মিত খুঁজে পাবেন, “না। ” অন্য সময়, তিনি ছদ্মবেশী না তার পোস্টগুলিতে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, যেমনটি ইস্টার ডিম-ভরা হল অফ জাস্টিস মুরালের ক্ষেত্রে ছিল সুপারম্যান দেখেছি কয়েক সপ্তাহ আগে।

যদিও অবশ্যই একই স্তরে নেই, মিডিয়া ট্যুরের সময় গানের সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতি তাকে এমন কাউকে অনুসরণ করার মতো করে তোলে, অনেকটা গেম অ্যাওয়ার্ডের স্রষ্টা জিওফ কেইগলির মতো। সামার গেম ফেস্ট হোস্টিং এবং গেমিং সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে মন্তব্য দেওয়ার পাশাপাশি – যেমন ফক্স নিউজকে ব্যাখ্যা করা কেন কেন যৌন থিম ইন ভর প্রভাব শয়তানী আতঙ্কের মূল্য নয়His কেইলি তার ব্যক্তিগত এবং গেম পুরষ্কার উভয় অ্যাকাউন্টে তার সামাজিক মিডিয়া ক্রিয়াকলাপকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। যদিও কেইগলি সত্যিই খুব কম পড়েছে শিল্পের মুখোমুখি শিল্পকে সম্বোধন করা তার প্ল্যাটফর্মের সাথে, নিউজওয়্যার হিসাবে দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া তার অ্যাকাউন্টগুলি গন তার সামাজিক যোগাযোগের সাথে যা করছে তার কাছাকাছি (কেবলমাত্র বাণিজ্য মুপেটস এবং হিদেও কোজিমা ওমফি পোস্ট দৃশ্যের পিছনে গানের কুকুর, ওজু এর ভিডিও এবং ক্লিপ সেট করুন।

কেইগলির পোস্টগুলি দ্রুত তথ্য ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে তবে তারা শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের বিষয়ে আপডেটের জন্য তাকে কেন্দ্রীয় কেন্দ্র হিসাবেও অবস্থান করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় গুনের দৃষ্টিভঙ্গি এই একই কৌশলকে প্রতিফলিত করে। ডিসি সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে তাঁর সৃজনশীল ইনপুট এবং কর্তৃত্ব রয়েছে বলে দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্রেকিং নিউজের একটি ডি ফ্যাক্টো উত্স হয়ে উঠলেন (যার মধ্যে কয়েকটি অবশ্যই তার সামাজিক মিডিয়া পোস্টগুলি থেকে একত্রিত হয়েছে) একটি নন-ব্রেইনার।

এই পুরো প্রথম-জগতের ঘটনার উল্লেখযোগ্য দিকটি হ’ল অন্যান্য স্টুডিওর মাথাগুলি কীভাবে কাজ করে তার তুলনায় সমস্ত জিনিস ডিসি-র অ্যাক্সেসযোগ্য মুখপত্র হিসাবে গনের অবস্থান অনন্য। ভক্তরা ক্যাথলিন কেনেডি বা কেভিন ফেইগের মতো স্টুডিওর মাথা দেখতে পাচ্ছেন না কোনও ইনস্টাগ্রামের গল্প বা ব্লুস্কি পোস্টে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ভক্তদের “এই গুজবগুলি শুনতে বন্ধ করুন” সম্পর্কে বলতে বলুন স্টার ওয়ার্স বা আশ্চর্য। একইভাবে, স্টুডিওর প্রধানরা কোনও নতুন প্রকল্পের স্থিতি বা স্টুডিওর সমর্থন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পেতে ত্রৈমাসিক উপার্জন সভায় অংশ নেওয়ার আশা করেন না।

বেশিরভাগ জিনিসের উত্স হিসাবে গানের ধ্রুবক অনলাইন উপস্থিতি ডিসি – কথাসাহিত্য থেকে সত্যকে ফিল্টার করা the কিছু অনন্যভাবে তাঁর। ভক্তদের আশ্বস্ত করার জন্য স্ক্রিপ্টগুলি লেখা থেকে বিরতি নেওয়া তাঁর পক্ষে যতটা বিরক্তিকর হতে পারে, এটি একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি যা তাকে শিল্পের অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়। তবে, কোনও বিকল্প ওয়ার্নার ব্রোসের সমস্ত পরিবর্তন এবং শেক-আপগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করার জন্য ডেভিড জাস্লাভের পক্ষে পছন্দনীয় এবং কেন শো সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের জন্য একটি টুইটে এইচবিও ম্যাক্সে আর নেই।

