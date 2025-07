জেমস গন নিশ্চিত করেছেন যে দুটি ডিসি ইউনিভার্সের সিনেমা ক্যানন নয় (এবং এটি বোধগম্য হয়)

জেমস গনকে এখনই একটি ক্যান্ডি স্টোরের একটি বাচ্চার মতো অনুভব করতে হবে, কারণ “সুপারম্যান” সমালোচক এবং শ্রোতাদের সাথে একইভাবে এক ঝাঁকুনি মারছে। ডেভিড কোরেনসওয়েটের একটি মনোমুগ্ধকর নেতৃত্বের পারফরম্যান্সের দ্বারা উত্সাহিত, চরিত্রটির জন্য হপিকোর পদ্ধতির বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে স্টিলের লোকটির প্রয়োজনের সঠিক ধরণের রিফ্রেশ বোতাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। /ফিল্মের ক্রিস ইভানজেলিস্টা তার পর্যালোচনাতে একজন নির্বোধ এবং কমনীয় ভিড় সন্তুষ্টি হিসাবে সুপারহিরো চলচ্চিত্রটির প্রশংসা করেছেন। ডিসি স্টুডিওগুলির জন্য অতিরিক্ত প্রকল্পগুলি পরিচালনা/লেখার পাশাপাশি, গুন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি তার অংশীদার পিটার সাফরানের সাথে প্রযোজনা সংস্থার সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে অভিনয় করে সবকিছু ঘুরিয়ে দেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত ডিসি ইউনিভার্স, যা অ্যানিমেটেড শো “ক্রিচার কমান্ডোস” দিয়ে শুরু হয়েছিল, তা বোঝানো হয়েছে নৈমিত্তিক এবং হারকোর কমিক বইয়ের ভক্তদের জন্য একইভাবে একটি নতুন সূচনা হিসাবে কাজ করা। তবে “পিসমেকার” এর আসন্ন দ্বিতীয় মরসুম জিনিসগুলিকে কিছুটা জটিল করে তোলে।

গন এইচবিও ম্যাক্সের জন্য স্পিন-অফ টেলিভিশন সিরিজ “পিসমেকার” এর সাথে ২০২১ এর “দ্য সুইসাইড স্কোয়াড” এ তার গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে জন সিনা শিরোনামের ভাড়াটে হিসাবে তাঁর ভূমিকাকে পুনর্বিবেচনা করেছেন যিনি নিজেকে সত্যই একটি দলের সাথে কাজ করার অর্থ কী তা শিখতে দেখেন। /ফিল্মের ড্যানিয়েল রায়ান তার পর্যালোচনাতে গনের অশ্লীল, হিংসাত্মক মাস্টারপিসের জন্য কেবল প্রশংসার স্তূপ ছিল। “পিসমেকার” দ্বিতীয় মৌসুমটি পাবে এমন সংবাদটি ডিসি এক্সটেন্ডেড ইউনিভার্সে প্রথম মরসুমটি সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে অবাক করে দিয়েছিল। যদিও এটি গুন তার বন্ধুদের তার ধারাবাহিক প্রকল্পগুলিতে আনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খুব বেশি ফিট করে তা বিবেচনা করে তেমন হতবাক নয়। আপনি যখন ডিসিইউর প্রধান হেনচোসের একজন হন, আপনি মূলত যা পছন্দ করেন তা করতে পারেন।

“পিসমেকার” সিজন 2 এর প্রচারমূলক উপাদানগুলি নাথান ফিলিয়নের গাই গার্ডনার এবং ইসাবেলা মার্সেডের হক্কগার্লের ঝলক দিয়ে ডিসিইউতে হিংস্র সুপারহিরোর অন্তর্ভুক্তিকে টিজ করেছে। উভয় চরিত্রই “সুপারম্যান” -তে তাদের সত্যিকারের সিনেমাটিক ইউনিভার্সের আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের অন্তর্ভুক্তি অবশ্য চিত্রিত করে যে টেলিভিশন সিরিজ ‘পরবর্তী অধ্যায়টি অবশ্যই ডিসিইউতে অনুষ্ঠিত হবে। এটি “পিসমেকার” এর সিজন ওয়ান ফাইনালটি বিবেচনা করে আর কী এবং ক্যানন আর নয় সে সম্পর্কে সমস্ত ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে, ডিসিইইউ জাস্টিস লিগের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত মুখোমুখি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অধিকন্তু, আরগাস (অ্যাডভান্সড রিসার্চ গ্রুপ ইউনিটিং সুপারহিউম্যানস) এজেন্ট জন ইকোনমোস (স্টিভ এজে) এবং এমিলিয়া হারকোর্ট (জেনিফার হল্যান্ড) “পিসমেকার” সিজন টু -তে তাদের ভূমিকা প্রত্যাখ্যান করবে।

উভয় চরিত্রই “ব্ল্যাক অ্যাডাম” এবং “শাজম: ফিউরি অফ দ্য গডস” এর মতো নন-গান সম্পর্কিত ডিসিইইউ প্রকল্পগুলিতে উপস্থিত হয়েছেন যা বিষয়গুলিকে আরও কিছু করে তোলে যা এমনকি কী গণনা করে। When Gunn was asked if those two films were still considered important because of their involvement, he didn’t exactly mince words. “তারা ক্যানন নয়! আমি এটি ঘৃণা করি,” গন বলেছেন। (মাধ্যমে গীকের ড্যান)।