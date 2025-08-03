জেমস গানের সুপারম্যান অ্যান্ড গার্ডিয়ানস অফ গ্যালাক্সি সহযোগী ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি কেন ডিসির সাথে কাজ করতে পছন্দ করেন

সুপারম্যানএর সহ-কম্পোজার, জন মারফি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি কেন মার্ভেল স্টুডিওর তুলনায় ডিসি-র সাথে কাজ করতে পছন্দ করেন। সুরকার হলেন জেমস গানের একজন ঘন ঘন সহযোগী, এর জন্য স্কোর লিখেছেন গ্যালাক্সির অভিভাবক খণ্ড। 3 মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স এবং এর জন্য পিসমেকার এবং সুইসাইড স্কোয়াড ডিসি বর্ধিত মহাবিশ্বের জন্য।
উচ্চ রেট করা নতুন সুপারমাএন সিনেমা থেকে সর্বশেষ প্রকল্প চিহ্নিত 28 দিন পরে সুরকার, যিনি “সুপারম্যান (অফিসিয়াল ট্রেলার সংস্করণ) থেকে থিম,” “লুথারকর্প,” “লোইস অ্যান্ড ক্লার্ক,” “পতাকা তুলে ধরেছেন,” এবং “ওয়াকিং অন এয়ার” ট্র্যাকগুলি লিখেছেন।
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্ক্রিনরেন্টমারফি মার্ভেল স্টুডিওস এবং ডিসির সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলনা করেছেন। তিনি ভাগ করে নিয়েছেন যে তিনি মার্ভেলের সাথে কাজ করতে এসেছেন গটগ ভলিউম। 3এবং যখন তিনি সামগ্রিক প্রশংসা করেছেন “পেশাদার“পদ্ধতির, তিনি সংবেদনশীল দূরত্ব অনুভব করেছিলেন এবং স্বীকার করেছেন”রাজনীতি আলাদাভাবে ডিল করুন। “অন্যদিকে, ডিসি, যা আবদ্ধ “একটি পুরানো সম্পর্ক“আরও আছে”ঘনিষ্ঠ অনুভূতি“” নীচে তার মন্তব্যগুলি পড়ুন:
এটি আলাদা, তবে এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। আসুন আমরা সুইসাইড স্কোয়াডটি নিয়ে যাই, যা জেমসের আগে ডিসির প্রধান ছিল। এমনকি সুইসাইড স্কোয়াডের সাথেও তার প্রতি এত শ্রদ্ধা ছিল যে আমি কোনও স্টুডিও নোটের কথা মনে করি না। আমি কেবল তাদের মনে করি না। আমি মনে করি তিনি কেবল বিশ্বস্ত ছিলেন এবং এটি সত্যই কেবল তাঁর সাথেই কাজ করছিল।
মারফি ভাগ করে নিয়েছেন যে গুনের সাথে কাজ করা মনে হয়েছিল “একটি ইন্ডি ফিল্মে কাজ করা,“যা তাকে কাজ করার কথা মনে করিয়ে দেয় 28 ড্যানি বয়েল এবং গাই রিচির সাথে চলচ্চিত্রগুলি লক, স্টকএবং দুটি ধূমপান ব্যারেল। তিনি কী বলেছিলেন তা দেখুন:
তাঁর সাথে কাজ করার বিষয়ে অন্যতম সেরা বিষয় হ’ল এটি একটি ইন্ডি ফিল্মে কাজ করার মতো, তবে উড়ে গেছে। পুরানো দিনগুলিতে, আমি কয়েক বিয়ারযুক্ত ঘরে ড্যানি বয়েলের সাথে বসেছিলাম এবং আমরা সিনেমাটি দেখতে চাই এবং স্টাফ দিয়ে যাব। বা গাই রিচি আমার সাথে লিভারপুলে কিছুক্ষণ থাকল, এবং আমরা (মুভি) পেরিয়েছিলাম এবং এটি ঠিক যেমন আপনি শীতল করছেন, (যাচ্ছেন,) “আমরা এখানে কী করতে যাচ্ছি?”
তবে জেমস এখানে স্টুডিওতে না থাকলেও আমরা ফেসটাইম চাই এবং আমরা প্রচুর এবং স্টাফ ইমেল করতাম। এটি এখনও কেবল তাঁর সাথে কাজ করছিল। এবং এটিও খুব বেশি ঘটনা ছিল। কখনও কখনও নোট থাকত-সুপারম্যানের উপর কিছু নোট ছিল-তবে এটি কেবল তাদের সাধারণ সৃজনশীল প্রক্রিয়াতে এক্সিকিউটিস এবং জেমসের মধ্যে কথোপকথন এবং ধারণা এবং স্টাফ ছিল।
আমি এমন একটি অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করতে পারি না যেখানে কেউ তাকে কখনও বলেছিল কী করতে হবে। আমি মনে করি তিনি কেবল নিজের কাজটি করেন।
সুরকার শেয়ার করেছেন যে মার্ভেলের একটি ছিল “বিভিন্ন সেটআপ“এটি তাকে একজনের মতো অনুভব করেছে”একটি বড় মেশিনের অংশ। “অভিজ্ঞতার পার্থক্যের উপর জোর দেওয়া, মারফি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি অগত্যা বলছেন না যে ডিসি আরও ভাল। নীচে তাঁর মন্তব্যটি পড়ুন:
আমাকে মার্ভেল নিয়ে কাজ করার সাথে আলাদাভাবে রাজনীতি নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল, তবে এটি কেবল একটি খুব আলাদা সেটআপ, এবং আমি মার্ভেলের সাথে অভিভাবকদের সামনে কখনও কাজ করিনি।
এই আকারের যে কোনও ফিল্মের সাথে, পর্দার পিছনে সর্বদা একটি বড় মেশিন থাকে। মার্ভেল লোকদের সাথে ডিল করে তারা খুব পেশাদার ছিল, তবে আপনি মনে করেন আপনি কোনও বড় মেশিনের অংশ, অন্যদিকে ডিসি কিছুটা ঘনিষ্ঠতা বোধ করেছিলেন।
(এটি) কারণ আমি প্রথম হলিউডে আসার পর থেকে ওয়ার্নার্সে সংগীতের প্রধানকে জানি। পল ব্রুসেক-তিনি আমাকে আমার প্রথম সিনেমাটি দিয়েছেন। সুতরাং, ওয়ার্নার্স এবং ডিসির সাথে আরও অনেক কিছু ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ছিল। আমি আরও কিছু দিয়ে পালাতে পারতাম। আমি একটি তন্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে এবং বরখাস্ত করা হয় না। আমি সত্যিই মার্ভেলের সাথে এটি করতে পারি না। তুমি কি জানো আমি কি বলতে চাইছি? আমাকে সুন্দর খেলতে হয়েছিল।
সুতরাং, এটি একটি আলাদা জিনিস। তবে সম্ভবত আমি যদি মার্ভেলের সাথে অন্য সিনেমা করতে যাই তবে এটি দ্বিতীয়বারের মতো হবে এবং (আলাদা মনে হবে)) এটি আলাদা, তবে এর জন্য অনেক কারণ রয়েছে, কেবল মার্ভেল ডিসির চেয়ে আলাদা বলে নয়।
ডিসি এর সাথে আমার সম্পর্কটি ওয়ার্নারের পল এবং কর্মীদের সাথে পুরানো সম্পর্কের সাথেও জড়িত, সুতরাং “ডিসি আরও ভাল” যেতে অন্যায় হবে। এটা ঠিক আলাদা।
সুপারম্যান 2025 এবং ডিসির জন্য এর অর্থ কী
মারফির মন্তব্য পিছনে সৃজনশীল প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু অন্তর্দৃষ্টি দেয় সুপারম্যানএর সাউন্ডট্র্যাক, যা তাঁর, ডেভিড ফ্লেমিং, গন এবং স্টুডিও এক্সিকিউটিভদের মধ্যে একটি সহযোগী এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রচেষ্টার ফলাফল। নতুন সিনেমাটি ইন্ডি এবং পাঙ্কের সাথে অর্কেস্ট্রাল মিশ্রিত করার সময় জন উইলিয়ামসের আইকনিক সুপারম্যান থিমগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সিনেমার প্রকাশের পর থেকে দ্য সাউন্ডট্র্যাকটি এর সারগ্রাহীতার জন্য প্রশংসা পেয়েছে।
দ্য 28 দিন পরে সুরকার মার্ভেল এবং ডিসির মধ্যে বিভিন্ন গতিশীলতা এবং কাজের সংস্কৃতিগুলিতে একচেটিয়া অন্তর্নিহিতের স্নিগ্ধ উঁকি দেয়, উভয়ই সুপারহিরো জেনার এবং কমিক বইয়ের শিল্পের প্রধান খেলোয়াড়। মজার বিষয় হল, মার্ভেল স্টুডিওগুলি, তৈরির জন্য দায়ী অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেমসর্বকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ-উপার্জনকারী সিনেমা রয়েছে বক্স অফিসের স্ম্যাশ হিট উত্পাদন করার জন্য খ্যাতি।
অন্যদিকে, ডিসি উত্পাদন করেছে বেশ কয়েকটি সমালোচকদের প্রশংসিত শিরোনামঅস্কারজয়ী সহ ডার্ক নাইটটিম বার্টনের ব্যাটম্যানএবং 2019 জোকার
সুপারম্যান 2025 এ আমাদের গ্রহণ
নতুন সুপারম্যান সিনেমা এই সপ্তাহের শুরুতে 300 মিলিয়ন ডলার মাইলফলকটি পাস করেছে, যা বছরের পর বছরগুলিতে ডিসি মুভিটি চিহ্নিত করে। মুভিটি সমালোচকদের এবং অনুরাগীদের কাছ থেকে একইভাবে পর্যালোচনাও পেয়েছিল পচা টমেটোতে একটি 83% সমালোচনামূলক স্কোর এবং 91% শ্রোতা স্কোর। জন মারফি এবং ডেভিড ফ্লেমিংয়ের ইলেকটিক সাউন্ডট্র্যাকগুলি আইকনিক সুপারম্যান থিমটিতে রিফ্রেশিং টুইস্ট যুক্ত করেছে এবং চলচ্চিত্রের সামগ্রিক মানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছিল।
সুরকারের মন্তব্যটি সারা বছর জুড়ে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন স্টাইল এবং অনন্য প্রকল্পগুলির পিছনে সৃজনশীল কাঠামো এবং দৃষ্টিভঙ্গির কিছু অন্তর্দৃষ্টি দেয়। অন্যদিকে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সটি বেশ কয়েকটি সিনেমা জুড়ে অবিচ্ছিন্ন বিবরণে নির্মিত। মারফির মন্তব্যও কিছুটা আলোকপাত করেছে স্টুডিও কীভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং সৃজনশীল মনের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধ সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল।
সুপারম্যান
- প্রকাশের তারিখ
-
জুলাই 11, 2025
- রানটাইম
-
130 মিনিট
- প্রযোজক
-
পিটার সাফরান