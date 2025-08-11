জেমস গুনের সুপারম্যান 2 হেনরি ক্যাভিলের ম্যান অফ স্টিলের সিক্যুয়ালের জন্য যে ভিলেন চেয়েছিল তা ব্যবহার করা উচিত

হেনরি ক্যাভিলের সুপারম্যান সিক্যুয়াল বাস্তবায়িত হতে ব্যর্থ হওয়ার কয়েক বছর পরে, জেমস গুনে একটি ভিলেন ন্যায়বিচার করার সুযোগ রয়েছে ডিসিইউ অংশ হিসাবে সুপারম্যান 2। সুপারম্যানের লাইভ-অ্যাকশন সিনেমাগুলির ইতিহাসে, এমন একজন ভিলেন আছেন যিনি বারবার কাছে এসেও কখনও বাস্তবায়িত হননি।
রিচার্ড ডোনার তার চলচ্চিত্রগুলির চরিত্রটি বিবেচনা করেছিলেন। টিম বার্টন এবং কেভিন স্মিথ তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন সুপারম্যান বেঁচে থাকেএবং ব্রায়ান গায়কের উদ্দেশ্যে সুপারম্যান ফিরে আসে ভিলেনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি সিক্যুয়াল থাকতে – তবে প্রতিটি মোড়কে এই পরিকল্পনাগুলি পড়েছিল।
তারপরে, ডিসিইইউর মধ্যে দেখে মনে হয়েছিল যেন ফ্র্যাঞ্চাইজি অবশেষে এই ভিলেনকে লাইভ-অ্যাকশনে আনতে পারে, তবে সিক্যুয়ালটি পুনরায় কনফিগার করা একটি ক্রসওভার ফিল্মে পরিণত হয়েছিল এবং পরে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আলাদা হয়ে যায়, এটি আবার কোথাও শেষ হয় নি।
এখন, কয়েক দশক ধরে চরিত্রটি ছড়িয়ে দেওয়ার পরে এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা সুপারম্যান ভিলেনকে জ্বালাতন করার পরে, এটি কেবল ঠিক মনে হয় যে জেমস গুন এবং ডিসিইউ টাইমলাইন তাদের লাইভ-অ্যাকশন মুভি জগতে নিয়ে আসে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধভাবে, দেখে মনে হচ্ছে গন ইতিমধ্যে এই গল্পটি অন্বেষণে আগ্রহী হতে পারে।
প্রত্যেকেই চেয়েছিল যে ব্রেনিয়াক হেনরি ক্যাভিলের ম্যান অফ স্টিল 2 -এ থাকতে পারে
হেনরি ক্যাভিল একটি বিশাল কমিক বইয়ের অনুরাগী, যিনি ইতিমধ্যে ডিসিইইউর উত্স উপাদানের প্রতি আবেগ পেয়েছিলেন – এবং সুপারম্যানের ভূমিকায় অভিনেতার আগে – তাদের অন -স্ক্রিন অভিযোজনের বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজির চরিত্রগুলির সাথে পরিচিতি। এর ফলে ক্যাভিলের তার সুপারম্যানকে কাদের বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুটা দৃ strong ় মতামত তৈরি করেছিল, উল্লেখযোগ্যভাবে ব্রেনিয়াকের উল্লেখ করা হয়েছিল।
শেষ পর্যন্ত, এটি শ্রোতারাও যা চেয়েছিল তার সাথে একত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ব্রেনিয়াক এমন একটি চরিত্র যিনি দীর্ঘদিন ধরে সুপারম্যানের সাথে লড়াই করার জন্য টিজড ছিলেন বেশ কয়েকটি প্রকল্পে, কখনও সফলভাবে ফিনিস লাইনটি অতিক্রম করে এবং এটি বড় স্ক্রিনে তৈরি না করে।
ব্রেনিয়াক হ’ল সুপারম্যান কমিকসে লড়াই করেছেন এমন একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। একটি হাইপার-অ্যাডভান্সড টেকনো-জৈব সত্তা হিসাবে, ব্রেনিয়াকের জীবন এবং মেশিনগুলির বিভিন্ন ধরণের বাস এবং নিয়ন্ত্রণ করার অনন্য ক্ষমতা রয়েছে। এই হিসাবে, চরিত্রটির অবিশ্বাস্য শক্তি রয়েছে এবং ডিসি ভিলেন হিসাবে সুপারম্যানের জন্য অনন্য চ্যালেঞ্জ সরবরাহ করে।
তবে আজ অবধি চরিত্রটি কেবল লাইভ-অ্যাকশনে তিনবার উপস্থিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল স্মলভিলযেখানে চরিত্রটি যথেষ্ট আলাদা। ব্রেনিয়াক পরে পরে উপস্থিত হয়েছিল ক্রিপটনযা আরও সঠিক ছিল, যদিও শোটি দুটি মরসুমের পরে বাতিল করা হয়েছিল। পরিশেষে, সুপারম্যান এবং লোইস নিজস্ব ব্রেইনিয়াক চিত্রিত করেছে, তবে চরিত্রটি ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ।
ব্রেনিয়াকের এই চিত্রগুলি histor তিহাসিকভাবে চরিত্রটি পরিবর্তন করেছে, ভক্তরা ভিলেনকে বড় পর্দায় সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যখন এটি প্রায় ঘটেছিল ইস্পাত মানুষ 2এই ফিল্মটি কখনই এটি প্রযোজনায় পরিণত করে না, এবং এইভাবে একটি লাইভ-অ্যাকশন ব্রেনিয়াক একটি দূরের স্বপ্ন হিসাবে রয়ে গেছে।
জেমস গন সুপারম্যানের জন্য ব্রেনিয়াক হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে জোশ হোরোভিটস জন্য সুখী, দু: খিত, বিভ্রান্ত পডকাস্ট, জেমস গনকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ব্রেনিয়াককে ভিলেন হিসাবে উপস্থিত বলে মনে করা হয়েছিল কিনা সুপারম্যানযার প্রতি সে প্রতিক্রিয়া জানায়, “ব্রেনিয়াক বিবেচনা করা হয়েছিলহ্যাঁ। আমি মনে করি এটি ধরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, তবে হ্যাঁ।“
যদিও এটি আরও নৈমিত্তিক উত্তর, এটি জানায় যে ব্রেনিয়াক বিবেচিত চরিত্রগুলির মিশ্রণে ছিল। স্রষ্টা ফিল্ম এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ভক্তদের আশা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করার কারণে এটি বোধগম্য হবে, এতে যৌক্তিকভাবে এই জাতীয় বিশিষ্ট এবং তবুও স্বল্প অভিযোজিত বিরোধী সম্পর্কে কথোপকথন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এটা সম্ভব যে গানের যত্ন সহকারে প্রতিক্রিয়াটি পরবর্তী ডিসিইউ প্রকল্পে চরিত্রটি পপ আপ করার জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনার দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। অবশ্যই, এর অর্থ তাদের সঠিক গল্প এবং এই ভিলেনকে ডিসিইউতে আনার সঠিক পদ্ধতির প্রয়োজন। স্পষ্টতই, গল্প সুপারম্যান শেষ পর্যন্ত অন্যদিকে সরানো।
যদিও সুপারম্যানের উপস্থিতি রয়েছে এমন একটি বিশ্বের প্রথম দিকে লেক্স লুথারকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বোধগম্য, এখন লেক্সকে আটকে রাখা হয়েছে, সুপারম্যান ভিলেনের পুরো নতুন জাতকে মোকাবেলা করতে দেখে দুর্দান্ত লাগবে। চরিত্রের ইতিহাস, শক্তি এবং অপঠিত লাইভ-অ্যাকশন চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা দেওয়া, ব্রেনিয়াক হুবহু এটি।
কেন ব্রেনিয়াক সুপারম্যান 2 এর জন্য নিখুঁত খলনায়ক করে তুলবে
ব্রেনিয়াক কখনও লাইভ-অ্যাকশনে উপস্থিত হয় নি, এবং তিনি সাধারণ আঁকাবাঁকা ক্রিপটোনিয়ান, অহংকারী মানুষ এবং এলিয়েন হুমকির বিপরীতে যে সুপারম্যান আবার সময় এবং সময়ের মুখোমুখি হয়েছিল। ব্রেনিয়াক মূলত তার চারপাশের বিশ্বকে গ্রাস করে এবং তিনি মানুষকে অস্ত্র হিসাবে চালিত করেন, যা একটি গভীর আকর্ষণীয় সুপারম্যান গল্পের জন্য তৈরি করবে যা ডিসিইউর জন্য উপযুক্ত হতে পারে।
সুপারম্যান আগামীকাল ম্যানের একটি সংস্করণ উন্মোচন করেছে যা আশা এবং মানবতার প্রতিমূর্তিযুক্ত। তার প্রথম যাত্রার জন্য, তাকে একজন মানব প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে বিপরীত করে, লেক্স লুথার তার মানবতা এবং দয়াকে আরও তাত্পর্যপূর্ণ করে তুলেছিল। এখন, সুপারম্যানের দয়া এবং আশা ডেভিড কোরেনসওয়েটের দ্য হিরোকে গ্রহণের স্বাক্ষর।
তবে, গল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সুপারম্যানের আশা চ্যালেঞ্জ করা এবং তার দয়াকে সীমাবদ্ধতার দিকে ঠেলে দেওয়া ঠিক যা প্রয়োজন তা হতে পারে চরিত্রটি আরও বিকাশ করতে। ব্রেনিয়াক তাদের পুতুলকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হওয়ায়, এটি সুপারম্যানকে স্পষ্টভাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা লোকদের রক্ষা করার উপায় খুঁজতে বাধ্য করবে।
ভারসাম্যহীনতার জন্য তিনি যে বিষয়গুলি দাঁড়িয়েছেন তার সাথে, ব্রেনিয়াক সুপারম্যানকে তার সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে বাধ্য করতে পারে এবং তার স্ব-চাপানো নিয়মগুলি আরও বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে কিনা। ফলস্বরূপ, সুপারম্যানের আশা এবং দয়া আবার চক্রান্তের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে, তবে সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে যোগাযোগ করা হয়েছে যা বিষয়গুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
ব্রেনিয়াককে কেবল চরিত্রটি টিজিংয়ের আক্ষরিক দশক ধরে অর্থ প্রদান করতে পারে না, তবে এটি জেমস গানের কাছ থেকে অনুসরণ করার জন্য নিখুঁত গল্পও সরবরাহ করতে পারে সুপারম্যান। দ্য ডিসিইউ ইতিমধ্যে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো সুপারম্যান 2।