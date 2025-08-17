জেমস গুনের $ 588M সুপারহিরো মুভি ডিসি ইউনিভার্স পুনর্নির্মাণ শীর্ষ ডিজিটাল চার্টে পৌঁছেছে

সুপারম্যান প্রেক্ষাগৃহে হিট করার এক মাস পরে সবেমাত্র এক মাস পরে 15 ই আগস্ট ভিওডিতে প্রকাশ করে সর্বত্র পর্দার উপরে উড়ে গেছে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ডেভিড কোরেনসওয়েট, রাহেল ব্রোসনাহান, নিকোলাস হোল্ট, এডি গাথেগি, নাথান ফিলিয়ন, অ্যান্টনি ক্যারিগান এবং ইসাবেলা মার্সেড, অন্যদের মধ্যে।
এটি একটি প্রাথমিক কেরিয়ার সুপারম্যানকে (কোরেনসওয়েট) অনুসরণ করে যখন তিনি একটি আন্তর্জাতিক সঙ্কটে পা রাখার ফলস্বরূপ এবং লেক্স লুথার (হোল্ট) এর ঘৃণা আঁকেন। মজার বিষয় হল, সুপারম্যানের স্ট্রিমিং রিলিজটি আসে যখন এটি এখনও প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে। বর্তমানে, এর বক্স অফিস বিশ্বব্যাপী $ 588.7 মিলিয়ন ডলারে বসে আছে, যার ফলে দেশীয়ভাবে $ 337.1 মিলিয়ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে 251.7 মিলিয়ন ডলার বিভক্ত রয়েছে।
সুপারম্যানের সাফল্য স্ট্রিমিংয়ে অব্যাহত রয়েছে, অনুসারে ইটোপচার্টএটি বর্তমানে আইটিউনসের জন্য ভিওডিতে প্রথম সপ্তাহান্তে এক নম্বর ভাড়া। ছবিটির পরে দ্বিতীয়টিতে জুরাসিক ওয়ার্ল্ড পুনর্জন্ম এবং তৃতীয় স্থানে থান্ডারবোল্টস* রয়েছে।
সুপারম্যানের স্ট্রিমিং সাফল্যের অর্থ কী
সুপারম্যান থিয়েটারের রানের প্রথম দিকে হোম ভিডিও ভাড়া নিয়ে যাওয়া অবাক করা, বিশেষত যেহেতু ছবিটি এখনও আগস্ট 15, 2025 পর্যন্ত বক্স অফিসে শীর্ষ দশে রয়েছে। মজার বিষয় হল এটি মূলত এটি হওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। সুপারম্যান পরিচালক জেমস গন আসলে কীভাবে এটি পরিণত হয়েছিল তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন।
স্ক্রিন রেন্টের লিয়াম ক্রোলির সাথে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “এটি খুব জটিল, তবে সত্যটি এটি শান্তির কারণে।“চলচ্চিত্র নির্মাতা”মূলত ভেবেছিল পিসমেকার পরের মাসে বেরিয়ে আসবে“যা এর সাথে আরও ভালভাবে একত্রিত হয়েছে সুপারম্যান উইন্ডোটি প্রকাশ করুন কারণ এটি আগ্রহী ভক্তদের ডিসিইউতে পরবর্তী প্রবেশের আগে ছবিটি দেখতে অনুমতি দেয়।
কারণে “যে জিনিসগুলি (গানের) নিয়ন্ত্রণের বাইরে” পিসমেকার আগস্টে মুক্তি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, গান “প্রত্যেকেই সুপারম্যানকে দেখতে সক্ষম হতে চেয়েছিল যা চায়, এমনকি সেই লোকেরা যারা শান্তির আগে কোনও থিয়েটারে যেতে পারে না।“
আমাদের সুপারম্যানের স্ট্রিমিং সাফল্য গ্রহণ
যদিও দীর্ঘ সময় প্রেক্ষাগৃহে একচেটিয়া থাকার কারণে এটি শক্তিশালী হতে পারে সুপারম্যান বক্স অফিস, ভিওডিতে এর সাফল্য দেখায় যে ছবিটি এখনও শ্রোতাদের সন্ধান করতে থাকবে। তদুপরি, এটি এখনও আরও কিছু সময়ের জন্য প্রেক্ষাগৃহে থাকবে, যার অর্থ যারা বড় স্ক্রিনের অভিজ্ঞতা থাকতে পছন্দ করেন তারা এখনও এটি করতে পারেন।
অতিরিক্তভাবে, গানের যুক্তি অর্থবোধ করে। সুপারম্যান ডিসিইউতে প্রথম প্রকাশ নয়, তবে এটি ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম নাট্য চলচ্চিত্র। এই হিসাবে, এটি ভক্তদের জন্য একটি প্রবেশ পয়েন্ট হিসাবে বোঝানো হয়েছে এবং পরিচালক বলেছেন যে এটি দ্বিতীয় মরসুমে সম্পর্কযুক্ত পিসমেকার
তৈরি সুপারম্যান অ্যাক্সেসযোগ্য আরও শ্রোতা সদস্যদের ছবিটি দেখার অনুমতি দেয়। এর স্ট্রিমিং পারফরম্যান্স দ্বারা বিচার করা, এটি ঠিক ঘটছে।
