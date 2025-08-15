জেমস গুন এই আত্মঘাতী স্কোয়াড চরিত্রটি ডিসি ইউনিভার্সে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছেন

যদিও “সুপারম্যান” ডিসি স্টুডিওস কো-সিওও জেমস গন এবং পিটার সাফরানের নেতৃত্বে নতুন ডিসিইউর জন্য গ্র্যান্ড সিনেমাটিক উদ্বোধন হিসাবে কাজ করেছিলেন, এইচবিও ম্যাক্স অরিজিনাল সিরিজ “পিসমেকার” এর অত্যন্ত প্রত্যাশিত দ্বিতীয় মরসুম “অধ্যায় ওয়ান: গডস অ্যান্ড মনস্টারস” এর পরবর্তী গল্প। যদিও গন প্রথম মার্ভেল স্টুডিওগুলি থেকে ডিসি ফিল্মগুলিতে “দ্য সুইসাইড স্কোয়াড” এবং “পিসমেকার” এর প্রথম মরসুমে লাফিয়ে লাফিয়েছিলেন, এই দুটি প্রকল্পই পূর্ববর্তী ডিসি এক্সটেন্ডেড ইউনিভার্স রেজিমের অধীনে উত্পাদিত হয়েছিল, নির্বাচিত উপাদানগুলি পুনরায় বুট করা ডিসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, ডিসিইইউর জাস্টিস লিগের বৈশিষ্ট্যযুক্ত সিজন ওয়ান ফাইনালের ক্রমটি নতুন ডিসিইউতে ক্যানন নয়, তবে গুনের “দ্য সুইসাইড স্কোয়াড” -এ রূপান্তরিত ঘটনাগুলি কী তৈরি করতে হবে?
ভক্তরা ইতিমধ্যে রিক ফ্ল্যাগ সিনিয়র (ফ্র্যাঙ্ক গ্রিলো) এর উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছেন, যিনি এখন পর্যন্ত তিনটি অফিসিয়াল ডিসিইউ এন্ট্রিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র চরিত্র: “ক্রিচার কমান্ডোস,” “সুপারম্যান,” এবং “পিসমেকার” মরসুম 2। “দ্য সুইসাইড স্কোয়াডে” চিত্রিত হিসাবে কর্টো মাল্টিজ। ফ্ল্যাগ সিনিয়র তার ছেলের হত্যার জন্য শান্তির নির্মাতাকে প্রতিশোধ নিতে চাইছেন, যা জেমস গানের ছবিতে নতুন ডিসিইউর ক্যাননের অংশ হিসাবে চিত্রিত অনেকগুলি চরিত্র এবং অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত দেয়। এখনও অবধি, পিসমেকার, এমিলিয়া হারকোর্ট (জেনিফার হল্যান্ড), জন ইকোনমোস (স্টিভ এজে), আমান্ডা ওয়ালার (ভায়োলা ডেভিস), ওয়েজেল (শান গন), এবং নানাউ/কিং শার্ক (ডিয়েড্রিচ বদার) কেবলমাত্র ডিসিউতে চালিত হয়েছে এমন একমাত্র চরিত্র যা “দ্য সুইসাইড স্কোয়াডে” প্রদর্শিত হয়েছে। তবে গুন প্রকাশ করেছেন যে ভবিষ্যতের প্রকল্পের জন্য আরও একটি বড় চরিত্র ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে তার।
ইদ্রিস এলবা সম্ভবত নতুন ডিসিইউতে ব্লাডস্পোর্ট হিসাবে তাঁর ভূমিকাটি পুনরায় প্রকাশ করবেন
নিউ ইয়র্ক সিটিতে “পিসমেকার” সিজন 2 প্রিমিয়ারে থাকাকালীন জেমস গন “দ্য সুইসাইড স্কোয়াড” -তে প্রদর্শিত অন্যান্য চরিত্রগুলির সাথে জড়িত তাঁর আরও অনেক পরিকল্পনার কিছু অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং নতুন ডিসিইউতে তাদের দেখা যাবে কিনা। একাডেমি পুরষ্কার-নোমিনি মার্গট রবি’র হারলে কুইন সংস্করণ সম্পর্কিত, গন জানিয়েছেন EW যে সে ফিরে আসবে কিনা “লাইনটি প্রকাশ করা হবে।” সমস্ত বেট রবির দৃশ্য-চুরির চরিত্র সম্পর্কে বন্ধ থাকাকালীন, গন আরও প্রকাশ করেছেন যে তিনি সক্রিয়ভাবে ইদ্রিস এলবার রবার্ট ডুবাইস/ব্লাডস্পোর্টের জন্য ফিরে আসার জন্য একটি প্রকল্পের সন্ধান করছেন:
“আমি অবশ্যই সর্বদা ব্লাডস্পোর্ট লাগানোর জন্য এবং এটি নির্ধারণের জন্য একটি জায়গা খুঁজছি So তাই আমরা কী ঘটবে তা আমরা দেখতে পাব” “
যদিও “দ্য সুইসাইড স্কোয়াড” রঙিন ভিলেন এবং অ্যান্টিহিরোদের একটি সত্যিকারের পোশাকের কাস্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তবে চলচ্চিত্রটির নায়ক হওয়ার নিকটতম চরিত্রটি হ’ল ব্লাডস্পোর্ট। এই ভূমিকার সাথে, জেমস গন ইদ্রিস এলবাকে তার গতিশীল পর্দার উপস্থিতি এবং অনায়াস মোহনীয় জন্য যোগ্য একটি ভূমিকা দেয়। এলবা এর আগে হিমডাল হিসাবে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের অংশ ছিলেন, “অ্যাভেঞ্জারস: ইনফিনিটি ওয়ার” এর উদ্বোধনী দৃশ্যে থানোস (জোশ ব্রোলিন) এর হাতে মারা যাওয়ার আগে “থর” চলচ্চিত্রগুলিতে সর্বাধিক বিশিষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। যদিও এলবা হিমডাল হিসাবে তার সমস্ত কিছু দিয়েছেন, তবে কেভিন ফেইগ এবং সংস্থা এমসিইউর অন্য কোনও প্রকল্পে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে একেবারে চমকপ্রদ হয়ে উঠবে বলে যদি কেভিন ফেইগ এবং সংস্থা এলবাকে কাস্টিংয়ের জন্য আফসোস করে তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সম্ভবত গন এই সত্যটির বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং এটিকে এলবাকে তার শক্তির যোগ্য একটি বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি ছবিতে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা দেওয়ার সুযোগ হিসাবে দেখেছিলেন।
সম্ভবত ব্লাডস্পোর্ট আত্মঘাতী স্কোয়াডের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগ দেবে
শেষবার যখন আমরা ব্লাডস্পোর্টটি দেখলাম, তিনি কর্টো মাল্টিজের একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে শান্তির মেকারকে নিয়ে বিজয়ী হয়ে উঠলেন। হারলে কুইন, ক্লিও কাজো/রেটকাচার 2 (ড্যানিয়েলা মেলচিয়র) এবং কিং শার্ক (সিলভেস্টার স্ট্যালোন) সহ প্রকল্প স্টারফিশে অংশ নেওয়া কয়েকজন জীবিত সদস্যদের মধ্যে ব্লাডস্পোর্ট অন্যতম। যদিও এটি অজানা যে রবি ডিসিইউতে ফিরে আসবে কিনা, তবে মেলচিয়র রিটার্নকে পছন্দসই রেটকাচার 2 হিসাবে দেখে অবাক করা হবে। রাজা শার্কের মতো তিনি স্ট্যালোনের চেয়ে ডিয়েড্রিচ ব্যাডারের কণ্ঠ দিয়েছেন “ক্রিচার কমান্ডোস” -তে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাই সম্ভবত তাকে আবার জীবিত আকারেও দেখা যাবে।
হয়তো জেমস গন এমন একটি দৃশ্য স্থাপন করছেন যেখানে ব্লাডস্পোর্ট আবারও শান্তির সাথে মুখোমুখি আসবে। তাঁর এইচবিও ম্যাক্স সিরিজ থেকে তাঁর বৃদ্ধির ভিত্তিতে, শান্তিকর্ম একটি চরিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ট্রমাগুলির সাথে সম্মতি জানায় এবং মুক্তির কঠোর পরিশ্রমের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্লাডস্পোর্ট এ জাতীয় প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতন হবে কি না তা রহস্য, তবে এ জাতীয় পুনর্মিলন দেখতে আগ্রহী হবে, বিশেষত যে তারা শেষবারের মতো লড়াই করেছিল, ব্লাডস্পোর্ট ধরে নিয়েছিল যে সে তাকে হত্যা করেছে। এই পুনর্মিলনটি শীঘ্রই যে কোনও সময় ঘটে বা না ঘটে, ইদ্রিস এলবা এবং জন সিনাকে একসাথে একটি ছবিতে দেখতে আগ্রহী ভক্তরা তাদের একসাথে “হেডস অফ স্টেটস” এ দেখতে পারেন, যা প্রাইম ভিডিওতে একচেটিয়াভাবে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ।
“পিসমেকার” মরসুম 2 প্রিমিয়ার বৃহস্পতিবার, 21 আগস্ট, একচেটিয়াভাবে এইচবিও ম্যাক্সে।