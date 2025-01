জেমস জোগবি “ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে গণতান্ত্রিকীকরণ” করতে চান

জেমস জোগবি চান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, ভাল, ডেমোক্র্যাটিক হয়ে উঠুক। প্রধান দাতাদের, উচ্চ বেতনের পরামর্শদাতা এবং রাজনৈতিক শক্তি দালালদের দাবির দিকে কেবল মাথা নত করার পরিবর্তে যারা জরুরিতার সময়ে সতর্কতা প্রচার করেন, প্রবীণ ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির সদস্য এবং রেভাঃ জেসি জ্যাকসন এবং মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের দীর্ঘকালীন মিত্র চান পার্টিকে রূপান্তর করতে যাতে এটি ভোটারদের সাথে পুনরায় ব্যবহার করতে পারে যাতে এটি নির্বাচনে জয়ের জন্য প্রয়োজন।

এই মিশনটি জোগবির পক্ষে নতুন নয়, যিনি বছরের পর বছর ধরে দলের সংস্কারের পক্ষে ছিলেন। তবে যদি তিনি এই শনিবার ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ডিএনসি ভাইস চেয়ার পজিশনে নির্বাচিত হন তবে জোগবি বিশ্বাস করেন যে এতগুলি ডেমোক্র্যাটরা যে পরিবর্তনগুলি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন তার দাবি করার জন্য তিনি যথাযথভাবে সঠিক অবস্থানে থাকবেন।

জোগবি সমর্থন করে এমন অনেকগুলি সংস্কার কাঠামোগত। তবে তাঁর উকিলের কেন্দ্রবিন্দুতে তৃণমূলের ডেমোক্র্যাটদের একটি পার্টিতে আরও বৃহত্তর কণ্ঠ দেওয়ার আবেগ রয়েছে যা তিনি বলেন, তার বেস ভোটারদের মূল্যবোধের সাথে কথা বলার মতো সাহসী স্ট্যান্ড নিতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত – এবং কয়েক মিলিয়ন আমেরিকান যারা অনুভব করে যে তাদের চাহিদা এবং তাদের আদর্শগুলি উভয় প্রধান পক্ষকেই আধিপত্য বিস্তারকারী বড় দাতাদের এবং কর্পোরেট স্বার্থের প্রভাব দ্বারা অভিভূত হয়েছে।

জোগবি বলেছেন, এটি কেবল সঠিক জিনিস নয়। এটি রাজনীতির কাছে একটি স্মার্ট পন্থা যা তৃণমূল কর্মীদের এমন একটি দলের সাথে আরও গভীর সংযোগ দিতে পারে যা তাদের শক্তি এবং উত্সাহের প্রয়োজন কারণ এটি কেবল ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো রিপাবলিকানদের নয়, এমন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যা অনেক আমেরিকান তাদের জীবন থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখেন এবং দেখেন তাদের উদ্বেগ।

“আমাদের এবং পার্টির মধ্যে জৈব লিঙ্কটি পুনরায় তৈরি করতে হবে – এটিকে একটি কার্যকর সত্তা তৈরি করতে হবে, যাতে লোকেরা বলে: ‘আমি চাই এর অংশ হতে, ‘এবং’ আমি ক্যান এর একটি অংশ হও, ” ব্যাখ্যা করে জোগবিকে একজন এক ডজনেরও বেশি প্রার্থী ১ ফেব্রুয়ারি এ-বড় ডিএনসি ভাইস-চেয়ার পজিশনের একটি ত্রয়ীর সন্ধান করে, একই দিন দলটি নতুন চেয়ার এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের নির্বাচন করবে। নিজেকে একজন প্রার্থী হিসাবে অবস্থান করে যিনি প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলি এবং সেগুলি বাস্তবায়নের উপায় উভয়ই জানেন, জোগবি স্যান্ডার্স, জ্যাকসন, প্রাক্তন কংগ্রেসনাল প্রগ্রেসিভ কক্কাস চেয়ার প্রমিলা জয়পুর এবং মিনেসোটা অ্যাটর্নি জেনারেল কিথ এলিসন সহ শীর্ষস্থানীয় প্রগতিশীলদের সমর্থন অর্জন করেছেন, যিনি মাউন্ট করেছিলেন 2017 সালে ডিএনসি চেয়ারের জন্য একটি শক্তিশালী বিড।

জোগবি এই সমর্থন অর্জন করেছেন কারণ তিনি চান ডেমোক্র্যাটরা গভীর-পকেটযুক্ত দাতা এবং পরামর্শদাতাদের কাছে পিছিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া, নীতিগুলি গ্রহণ করে যা তৃণমূলের কর্মীদের রাজ্যগুলিতে দলকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং ডিএনসির সংহতি থেকে দাঁড়ানোর জন্য তার ঘাঁটি থেকে কলগুলির উত্তর দেয় শ্রমজীবী ​​আমেরিকানদের সাথে এবং নাগরিক অধিকার এবং মানবাধিকারের সমর্থনে।

জোগবি বলেছেন, “আপনাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে তা হ’ল দলটি যেভাবে পরিচালনা করে তা পরিবর্তন করে যাতে এটি গণতান্ত্রিক হয়ে যায়,” যাতে এটি এমন এক জায়গায় পরিণত হয় যেখানে সারা দেশের ৪৪৮ জন একত্রিত হয়ে তাদের মতামত জানাতে পারে এবং প্রতিফলিত হয় সভাগুলিতে প্রপস হিসাবে বিবেচিত হওয়ার পরিবর্তে তারা জানেন এমন লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি – যারা ইতিমধ্যে (দলীয় শক্তি দালালদের দ্বারা) যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে (যারা (প্রত্যাশিত)) ভোট দেয়, যা এখন এটি পরিচালনা করে। “

ডেমোক্র্যাটরা ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসনাল নির্বাচনে যে বিঘ্ন ঘটেছে তার পরে তারা ঝাঁকুনি দিচ্ছে। প্রচুর ডিএনসি প্রার্থী সংস্কারক হিসাবে চলছে। তবে জোগবি, যিনি একজন শিশু থেকেই একজন সক্রিয় ডেমোক্র্যাট ছিলেন, তিনি নিউইয়র্কের উটিকার জাতিগত পাড়ায় জন এফ কেনেডির জন্য লিফলেট হস্তান্তর করার পরে, তিনি দলের মধ্যে পরিবর্তনের জন্য প্রমাণিত প্রচারক হিসাবে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন।

একজন বুদ্ধিমান কৌশলবিদ এবং সংগঠক, যিনি বহু বছর ধরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউটযেখানে তিনি ফিলিস্তিনি অধিকার এবং মধ্য প্রাচ্যের শান্তির জন্য দেশের অন্যতম অবিরাম উকিল ছিলেন, সেখানে জোগবি ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি এবং সহ -রাষ্ট্রপতিদের পরামর্শ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ওবামা তাকে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিশনে নিয়োগ করেছিলেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে জিমি কার্টারজোগবি ১৯৯ 1996 সালে প্যালেস্টাইনে নির্বাচনী মনিটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

জোগবি ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনগুলিতে কথা বলেছেন, প্ল্যাটফর্মের বিতর্ককে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং revaric তিহাসিক রাষ্ট্রপতি প্রচারগুলি সংগঠিত করতে সহায়তা করেছেন – রেভা জ্যাকসনের ১৯৮৪ এবং ১৯৮৮ বিডের উপ -প্রচার ব্যবস্থাপক হিসাবে এবং ২০০০ সালে আল গোরের প্রচারের উপদেষ্টা হিসাবে, ওবামার প্রচারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন, ২০০৮ এবং স্যান্ডার্স ২০১ 2016 সালে। তিনি unity ক্য সংস্কার কমিশনের মূল সদস্য ছিলেন যে ২০১ 2016 সালের নির্বাচনের পরে দলের মনোনয়ন প্রক্রিয়াগুলি খোলার জন্য স্যান্ডার্স এবং হিলারি ক্লিনটনের শীর্ষ সমর্থকদের একত্রিত করেছিল।

কয়েকজন ডেমোক্র্যাটরা জোগবির চেয়ে ডিএনসি সম্পর্কে আরও বেশি জানেন, যিনি 32 বছর ধরে এই সংস্থার সদস্য ছিলেন, তার কার্যনির্বাহী কমিটিতে 16 বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন, 11 বছর ধরে রেজোলিউশন কমিটিকে কোচেয়ার করেছিলেন এবং তার নৃতাত্ত্বিক কাউন্সিলকে এক ডজন বছর ধরে কোচেয়ার করেছিলেন। তবুও তিনি সর্বদা একজন সংস্কারক এবং প্রায়শই একজন মতবিরোধক – কমিটির সদস্যপদ বৈচিত্র্যের জন্য চ্যাম্পিয়নিং প্রচেষ্টা, অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সহকর্মী ডিএনসির সদস্যদের বলেছিলেন যে নৈতিক স্পষ্টতা এবং রাজনৈতিক প্রাণশক্তি দেওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই সাহসী হতে হবে এটি দুটি বড় দলের সাথে হতাশা প্রকাশকারী ভোটারদের বিশাল ভরগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন।

বিখ্যাতভাবে, জোগবি ২০০৩ সালে ইরাকের যুদ্ধে বুশ প্রশাসনের ছুটে যাওয়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার পক্ষে কমিটিটির পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন। জোগবি স্মরণ করে বলেন, “আমি খুব সহজভাবে যুক্তি দিয়েছিলাম যে আমাদের যুবক -যুবতীদের এবং মহিলাদের এমন একটি দেশে প্রেরণ করা উচিত নয় যার ইতিহাস এবং সংস্কৃতি আমরা বুঝতে পারি না এবং ব্যয়, প্রতিশ্রুতি এবং বাগদানের শর্তাদি সম্পর্কে পরিষ্কার না হয়ে,” জোগবি স্মরণ করে। “তবে, ছেলে, তারা এটি শুনতে চায়নি।”

তিনি যখন ডিএনসি দ্বারা বিবেচনার জন্য যুদ্ধবিরোধী রেজুলেশন প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তিনি কমিটিটিকে ইতিহাসের ডানদিকে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন-এবং কয়েক মিলিয়ন আমেরিকান, বিশেষত তরুণদের অনুভূতির মধ্যে, যারা বুশের গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন কূটনীতি প্রত্যাখ্যান। তবে রেজুলেশনটি কখনই গ্রহণ করা হয়নি। কেন? এই কথাটি নেমে এসেছিল যে পার্টির ২০০৪ সালের রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের জন্য বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিযোগী এমন দৃ firm ় অবস্থান নিতে চাননি – এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধের ভিড়ের বিরোধিতা করে রাস্তায় ছিলেন এবং সারা দেশে তৃণমূল ডেমোক্র্যাটরা বুশের বোকামিদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করছিলেন ।

র‌্যাঙ্ক-অ্যান্ড-ফাইল ডেমোক্র্যাটরা পার্টির সংস্কার করার চেষ্টা করার সময় জোগবি একই প্যাটার্নটি দেখেছিল। তিনি প্রাইমারিগুলিতে অন্ধকার অর্থ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি ব্যর্থ পদক্ষেপের শীর্ষস্থানীয় সমর্থক ছিলেন। এবং ডিএনসিকে নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে কথা বলার জন্য তার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। স্যান্ডার্সের মতো তিনিও শ্রমজীবী ​​ভোটারদের উদ্বেগের বিষয়গুলি ঘরোয়া অর্থনৈতিক ইস্যুগুলির বিষয়ে দলের সতর্কতা দেখে হতাশ হয়েছেন। এবং তিনি প্রগতিশীল বৈদেশিক-নীতি উদ্যোগকে আলিঙ্গন করার জন্য দলকে পেতে চেয়েছিলেন, যেমন মার্কিন প্রতিনিধি বারবারা লি’র সামরিক বাহিনী ব্যবহারের জন্য বুশ-যুগের অনুমোদনকে উল্টে দেওয়ার ধাক্কা।

২০২৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে ডিএনসির সাথে হতাশা উত্থিত হয়েছে এবং হঠাৎ জোগবি তিনি দীর্ঘদিন ধরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সংস্কারের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা শুনছেন: রাষ্ট্রীয় দলগুলিতে সম্পদ স্টিয়ারিং, পার্টির প্রাইমারিগুলির জন্য তহবিলের বিধি পরিষ্কার করা, পার্টির মধ্যে এবং শক্তিশালী তরুণ নেতাকর্মীদের ক্ষমতায়ন করা দেশজুড়ে সম্প্রদায়গুলি এবং প্রতিটি উপলভ্য পয়সা বিলিয়ন ডলারের টেলিভিশন “এয়ার ওয়ার্স” এ রূপান্তর না করে ভোটারদের প্রচারের জন্য স্মার্ট নতুন পদ্ধতির (এবং প্রযুক্তি) আলিঙ্গন করে। A longtime advocate for greater funding of state parties, he’s also promoted “opening up positions from central committees down to the precincts, so that there are networks that allow us to bring young people and those who feel disenfranchised by the party into the party.”

জোগবি ব্যাখ্যা করেছেন, “এগুলি এমন এক ধরণের জিনিস যা আমি বছরের পর বছর ধরে কথা বলছিলাম, এবং এখন অন্যান্য অনেক লোক কথা বলছেন।” “সুতরাং, কিছুটা অর্থে এখানে একটি বিজয় রয়েছে-একটি জ্যাকসনের মতো জয়। আমি যে বিষয়গুলির বিষয়ে কথা বলছি সে সম্পর্কে যদি প্রত্যেকে কথা বলছে তবে এটি একটি জয় ””

তাহলে জোগবি কেন ভাইস-চেয়ার পজিশনের জন্য বিড করছেন? কারণ, তিনি বলেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য একটি উদ্বোধন দেখেন। জোগবি বলেছেন, লোকেরা স্বীকৃতি দেয় যে, “ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ডেমোক্র্যাটিকাইজ করার” সময় এসেছে দাতা এবং পরামর্শদাতাদের গ্রিপ ভেঙে যারা “একটি প্লেবুক দিয়ে কাজ করে যা (বঞ্চিত) হয়েছে। তারা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করছে যা বিদ্যমান নেই। তারা ‘সমাধান’ সরবরাহ করছে যা পার্টির যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা সমাধান করে না। আমি চাই না যে ডিএনসির সংস্কার না করে আর কোনও নির্বাচন ঘটুক। বাজি খুব বড়। “

