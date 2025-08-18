You are Here
জেমস বন্ড একজন মানুষ হওয়া উচিত, ডেম হেলেন মিরেন বলেছেন
News

জেমস বন্ড একজন মানুষ হওয়া উচিত, ডেম হেলেন মিরেন বলেছেন

গেটি চিত্রগুলি একটি চিবুক দৈর্ঘ্যের বব মধ্যে সাদা চুল কাটা একটি বয়স্ক মহিলা ক্যামেরার ডানদিকে খুঁজছেন। তিনি মুক্তো কানের দুল এবং একটি চঞ্চল সোনার এবং মুক্তোর নেকলেস পরেছেন, একটি উচ্চ ঘাড়যুক্ত সাদা শীর্ষ সহ।গেটি ইমেজ

ডেম হেলেন মিরেন বলেছেন যে জেমস বন্ড একজন লোক অভিনয় করা উচিত, যদিও তিনি “এমন একজন নারীবাদী”।

সাগা ম্যাগাজিনের সাথে একটি নতুন সাক্ষাত্কারে অস্কারজয়ী অভিনেতা বলেছিলেন “আপনার কোনও মহিলা থাকতে পারে না। এটি কেবল কাজ করে না। জেমস বন্ডকে জেমস বন্ড হতে হবে, অন্যথায় এটি অন্য কিছু হয়ে যায়”।

অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওগুলি স্পাই ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী পুনরাবৃত্তি তৈরি করবে, পিকি ব্লাইন্ডার্স স্রষ্টা স্টিভেন নাইট সিরিজের 26 তম চলচ্চিত্র হয়ে উঠবে কি লিখতে সেট করবে।

স্টুডিওগুলি এর আগে বলেছিল যে তারা ফ্র্যাঞ্চাইজি গ্রহণের জন্য “তাজা” পরিকল্পনা করছে তবে “আইকনিক চরিত্র” এর “উত্তরাধিকার” সম্মান করবে।

৮০ বছর বয়সী এই যুবক বর্তমানে বৃহস্পতিবার মার্ডার ক্লাবের বহুল প্রত্যাশিত চলচ্চিত্র অভিযোজনে প্রাক্তন জেমস বন্ড অভিনেতা পিয়ার্স ব্রোসাননের বিপরীতে অভিনয় করছেন, যেখানে তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত গুপ্তচর চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

ব্রোসানান (, ২) ম্যাগাজিনকেও বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে একজন পুরুষ অভিনেতাকে বন্ড খেলতে হবে এবং তিনি “এই চরিত্রের জন্য সম্পূর্ণ নতুন উচ্ছ্বাস এবং জীবন দেখতে” আগ্রহী ছিলেন।

তিনি ১৯৯৫ সালে গোল্ডেনিয়ের সাথে শুরু করে এবং ডাই আরেকটি দিন ফিনিশিং দিয়ে শুরু করেছিলেন, যা ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি চারটি বন্ড ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।

মিরেনকে এর আগে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে জেমস বন্ডের ধারণাটি “গভীর যৌনতা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন” এবং মহিলারা সর্বদা সিক্রেট সার্ভিসের একটি “অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ” হয়ে থাকেন।

মিরেন এবং ব্রোসানান প্রথম কোনও মহিলার দ্বারা বাজানো বন্ডের ধারণাটি পিছনে চাপিয়ে দেননি, ব্রোসাননের ডাই আরেক ডে কাস্টার, হ্যালে বেরি দ্বারা প্রতিধ্বনিত অনুভূতিটি নিয়ে।

“2025 সালে, এটি বলতে ভাল লাগল, ‘ওহ, তার একজন মহিলা হওয়া উচিত।’ তবে, আমি সত্যিই জানি না যে আমি মনে করি যে এটিই করা সঠিক জিনিস, “তিনি মে মাসে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন।

জেমস বন্ড ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ব্রকলি পরিবারের মালিকানাধীন ছিল 60 বছরেরও বেশি সময় ধরে, তবে প্রযোজক বারবারা ব্রোকলি এবং মাইকেল জি। উইলসন এই বছরের শুরুর দিকে একটি রিপোর্ট করা $ 1 বিলিয়ন (£ 760 মিলিয়ন) এর জন্য অ্যামাজনের কাছে ক্রিয়েটিভ কন্ট্রোল বিক্রি করেছিলেন।

ব্রিটিশ অভিনেতা অ্যারন টেলর-জনসন এবং জেমস নর্টন এই অংশটির জন্য ফ্রন্টরনার্স হিসাবে গুঞ্জন করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে শিরোনামের চরিত্রে কে অভিনয় করবেন সে সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা করা হয়েছে।

পরবর্তী চলচ্চিত্রের জন্য বর্তমান প্রকাশের কোনও তারিখ নেই।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts