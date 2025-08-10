জেমস ভ্যান ডের বেক প্রথম কোলন ক্যান্সারের সতর্কতা চিহ্নটি প্রকাশ করেছেন যে তিনি উপেক্ষা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
জেমস ভ্যান ডের বেক তার কোলন ক্যান্সারের প্রথম সতর্কতা চিহ্নটি প্রকাশ করেছেন – এবং এটি এমন একটি যা সেই সময়ে উদ্বেগজনক বলে মনে হয় নি।
“ডসন ক্রিক” অভিনেতা, 48, যিনি 2024 সালের নভেম্বরে তাঁর কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নির্ণয়ের ঘোষণা করেছিলেন, তিনি সম্প্রতি হেলথলাইনকে বলেছিলেন যে “কোনও লাল পতাকা বা কিছু চমকপ্রদ ছিল না।”
“আমি সুস্থ ছিলাম। আমি শীতল নিমজ্জন করছিলাম,” তিনি বলেছিলেন। “আমি আশ্চর্যজনক কার্ডিওভাসকুলার আকারে ছিলাম, এবং আমার 3 মঞ্চ ক্যান্সার ছিল এবং আমার কোনও ধারণা ছিল না।”
একটি মূল কারণে কম বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার নির্ণয় করে
তিনি যে লক্ষণটি অনুভব করেছিলেন তা হ’ল অন্ত্রের গতিবিধিতে পরিবর্তন, যা অভিনেতা তার কফি গ্রহণের প্রভাবের প্রভাব ফেলেছিলেন।
“আমার নির্ণয়ের আগে, আমি কলোরেক্টাল ক্যান্সার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতাম না,” ভ্যান ডের বেক বলেছিলেন। “আমি এমনকি স্ক্রিনিংয়ের বয়স বুঝতে পারি নি [had] 45 এ নামানো; আমি ভেবেছিলাম এটি এখনও 50. “
তিনি শেষ পর্যন্ত একটি কোলনোস্কোপি করেছিলেন, যা প্রকাশ করেছিল যে অভিনেতার 3 টি কোলন ক্যান্সার ছিল।
ইস্রায়েলের শেবা মেডিকেল সেন্টারে সুজান লেভি-গার্টনার অনকোজেনেটিক্স ইউনিটের একজন অনকোলজিস্ট এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর আইটান ফ্রেডম্যান, পিএইচডি, নিশ্চিত করেছেন যে অন্ত্রের অভ্যাসের পরিবর্তনগুলি প্রাথমিক লাল পতাকা যা কলোরেক্টাল ক্যান্সারের সন্দেহ বাড়াতে হবে।
অন্যদের মধ্যে রক্তাল্পতার ফলে ক্লান্তি, মল মধ্যে রক্ত, ওজন হ্রাস, ক্ষুধা হ্রাস এবং পেটের অস্বস্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ফ্রেডম্যান, যিনি ভ্যান ডের বেককে চিকিত্সা করেননি, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।
ডাঃ এরিকা বার্নেল, এমডি, পিএইচডি, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অফ মেডিসিনের চিকিত্সক-বিজ্ঞানী-এবং জেনোস্কোপির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ মেডিকেল অফিসার-উল্লেখ করেছেন যে ভ্যান ডের বেকের “ঝকঝকে” চিহ্ন না থাকার অভিজ্ঞতা সাধারণ।
“অনেক কোলোরেক্টাল ক্যান্সার সুস্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই নিঃশব্দে বিকাশ লাভ করে,” বার্নেল, যিনি অভিনেতার সাথেও আচরণ করেননি, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “লক্ষণগুলি উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে এই রোগটি ইতিমধ্যে উন্নত হতে পারে।”
কোলন ক্যান্সার বা অন্যান্য জিআই ম্যালিগন্যান্সির সাথে কমপক্ষে একটি প্রথম-ডিগ্রি সম্পর্কিত এবং যারা আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ক্রোহনের রোগের মতো সক্রিয় প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগের সাথে কমপক্ষে একটি প্রথম-ডিগ্রি সম্পর্কিত, তাদের জন্য লক্ষণগুলি “বিশেষত উদ্বেগজনক”, যা ফ্রেডম্যান যুক্ত করেছে, যিনি স্পট-ব্রেথের শুরুর দিকে একটি পরামর্শদাতা বোর্ডের সদস্যও রয়েছেন, যা হোম-স্টেটস ক্যান্সারে একটি স্টার্টআপ অফার অফার করে।
প্রাথমিক সনাক্তকরণ কী
ফ্রেডম্যানের মতে, একটি গড়-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তির আজীবন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হওয়ার সামগ্রিক সুযোগ 4% থেকে 5% হয়।
তিনি বলেন, “৪৫ বছর বয়সে কোলনোস্কোপি, পাঁচ থেকে দশ বছরের ব্যবধানে, পলিপগুলির প্রাথমিক সনাক্তকরণের দিকে পরিচালিত করেছে যা মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ম্যালিগন্যান্ট রূপান্তরের ঝুঁকি হ্রাস করার কার্যকর উপায় হিসাবে তাদের অপসারণের অনুমতি দেয়,” তিনি বলেছিলেন।
দুর্ভাগ্যক্রমে, বার্নেল উল্লেখ করেছিলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্ক্রিনিং সম্মতি জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার নীচে থেকে যায় এবং গ্রামীণ, নিম্ন-আয়ের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাঁকগুলি আরও বিস্তৃত।”
এই ফাঁকগুলি বন্ধ করতে সহায়তা করার জন্য, তিনি জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার পাশাপাশি “নির্ভুল, ননভাইভাসিভ স্ক্রিনিং টেকনোলজিস” -তে আরও বেশি অ্যাক্সেসের আহ্বান জানিয়েছেন।
“বেশিরভাগ লোকেরা অন্ত্রের অভ্যাস সম্পর্কে কথা বলতে পছন্দ করেন না, তবে পরিবর্তনগুলিতে মনোযোগ দেওয়া আপনার জীবন বাঁচাতে পারে,” বার্নেল বলেছিলেন। “স্ক্রিনিং আমাদের তাড়াতাড়ি সমস্যাগুলি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ দেয় – প্রায়শই আপনি অসুস্থ বোধ করার আগে – এবং এটি সমস্ত পার্থক্য করতে পারে” “
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য ভ্যান ডের বেকের প্রতিনিধির কাছে পৌঁছেছে।