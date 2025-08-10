জেমস মার্সডেন সাইক্লোপস ‘অ্যাভেঞ্জার্স হিসাবে মজা করছেন: ডুমসডে’

পরে আশ্চর্য এবং ডেডপুল এবং ওলভারাইন আরও ফক্স এক্স-মেনের ফিরে আসার জন্য ভিত্তি তৈরি করা, অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে মূল চলচ্চিত্রগুলি থেকে বেশ কয়েকটি নন-ওলভারাইন (বা অধ্যাপক এক্স) চরিত্রগুলি ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে সমস্ত কিছু চলছে। এর মধ্যে জেমস মার্সডেন, যিনি সেই প্রাথমিক ট্রিলজিতে সাইক্লোপস খেলেছিলেন এবং তাদের মধ্যে সত্যিই খুব বেশি কিছু করতে পারেননি।
কথা বলছি ভ্যানিটি ফেয়ারঅভিনেতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে “20 বছর লোকেরা শুনে বলে, ‘আপনি কখন ফিরে আসছেন? আপনি কখন ফিরে আসছেন? আপনি কি ফিরে আসছেন?’ তবে আমি মারা গেছি, বা নাও। ” “সুপারহিরো পোশাক পরার জন্য দাঁতে কিছুটা দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও,” তিনি এটিকে আবার ছায়াছবি রাখার জন্য “একটি বাস্তব বিস্ফোরণ” বলে ডেকেছিলেন ডুমসডে। মার্সডেন প্রথম এক্স-অভিনেতাগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যে ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, প্রথম দিকে মারা গিয়েছিল এক্স-মেন: দ্য লাস্ট স্ট্যান্ড তিনি একটি ভূমিকা বুক করার পরে সুপারম্যান ফিরে আসে। শেষবার যখন তিনি সর্বদা ডান মিউট্যান্ট হিসাবে দেখিয়েছিলেন তখন শেষে একটি ছোট ক্যামিও ছিল ভবিষ্যতের অতীতের দিনগুলি একটি নতুন টাইমলাইনে, যা মনে হয়েছিল যে “দ্য ফার্স্ট রিয়েল ইভেন্ট প্রকল্পের আমি সর্বদা অংশ ছিলাম এবং একটি খুব প্রিয় চরিত্র” বইটি বন্ধ করার জন্য মনে হয়েছিল।
তিনি আরও বলেছিলেন, “সেই ভূমিকায় ফিরে যাওয়া বেশ বিশেষ ছিল,” এবং এটি এমন একটি ভূমিকার পক্ষে খুব সুন্দর একটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন যা আমাকে সত্যই মানচিত্রে রেখেছিল। ” অন্যান্য রিটার্নিং এক্স-অ্যাক্টর ডুমসডে নাইটক্রালওয়ার হিসাবে অ্যালান কামিং, মিস্টিক হিসাবে রেবেকা রোমিজন এবং ম্যাগনেটো হিসাবে আয়ান ম্যাককেলেন অন্তর্ভুক্ত করুন। দুটি বর্তমান, উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি হ’ল ফ্যামকে জানসেনের জিন গ্রে এবং হ্যালে বেরির ঝড়।
কত মজা সঙ্গে এক্স-মেন ’97 খুব শীতল (এবং খুব ত্রুটিযুক্ত) নায়কের মধ্যে সাইক্লোপসকে পুনর্বাসন করা হয়েছিল, আশা করি কখন মার্সডেন দেখাতে পারেন অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে 18 ডিসেম্বর, 2026 এ থিয়েটারগুলি হিট করে।
