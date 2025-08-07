You are Here
জেমস ম্যাডিসন: ছেঁড়া এসিএল সহ উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য টটেনহ্যাম আউট

টটেনহ্যাম মিডফিল্ডার জেমস ম্যাডিসন একটি পূর্ববর্তী ক্রুশিয়াল লিগামেন্টের আঘাতের শিকার হয়েছেন এবং আসন্ন মৌসুমের বেশিরভাগ অংশই মিস করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সূত্রগুলি বিবিসি স্পোর্টকে বলেছে যে ম্যাডিসন অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তিনি তার পুনরুদ্ধার কর্মসূচি শুরু করার সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী অনুপস্থিত হয়ে উঠবেন।

গত সপ্তাহান্তে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিউক্যাসলের বিপক্ষে প্রাক-মৌসুমের ড্রয়ে ২৮ বছর বয়সী এই যুবকটি আঘাত পেয়েছিলেন।

ম্যানেজার থমাস ফ্র্যাঙ্ক ম্যাচের পরে নিশ্চিত করেছেন যে ম্যাডিসন একই হাঁটুতে আহত করেছিলেন যা তাকে মে মাসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ইউরোপা লিগের চূড়ান্ত জয়ের বাইরে নিয়ে যায়।

সোমবার এশিয়া থেকে ফিরে আসার পর থেকে ম্যাডিসন সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আঘাতের তীব্রতা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা করেছেন।

প্রাথমিক আশঙ্কা ছিল যে ম্যাডিসন একটি ক্রুশিয়াল লিগামেন্টের আঘাতের শিকার হয়েছিল এবং সেই উদ্বেগগুলি এখন উপলব্ধি করা হয়েছে।

