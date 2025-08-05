জেমিনি অ্যাপে চিত্র সহ এআই স্টোরিবুকগুলি তৈরি করুন

আজ আমরা জেমিনি অ্যাপে আপনার ধারণাগুলি প্রাণবন্ত করার জন্য একটি নতুন উপায় ঘোষণা করছি: ব্যক্তিগতকৃত, চিত্রিত গল্পের বইগুলি পড়ার উচ্চস্বরে বর্ণনার সাথে সম্পূর্ণ।
আপনি কল্পনা করতে পারেন এমন কোনও গল্প কেবল বর্ণনা করুন এবং মিথুন কাস্টম আর্ট এবং অডিও সহ একটি অনন্য 10-পৃষ্ঠার বই তৈরি করে। সত্যিকারের ব্যক্তিগত স্পর্শের জন্য, আপনি মিথুনিকে আপনার নিজের ফটো এবং ফাইলগুলি থেকে অনুপ্রেরণা আঁকতে বলতে পারেন। কল্পনাযোগ্য যে কোনও স্টাইলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণবন্ত করে তুলুন: পিক্সেল আর্ট এবং কমিকস থেকে শুরু করে ক্লেমেশন, ক্রোশেট এবং এমনকি রঙিন বইগুলিতে 45 টিরও বেশি ভাষায়।
- আপনার শিশুকে একটি জটিল বিষয় বুঝতে সহায়তা করুন: এমন একটি গল্প তৈরি করুন যা আমার 5 বছরের পুরানো সৌরজগতকে ব্যাখ্যা করে।
- গল্প বলার মাধ্যমে একটি পাঠ শেখান: একটি 7 বছর বয়সী ছেলেকে তার ছোট ভাইয়ের প্রতি সদয় হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে শিখান। আমার ছেলে হাতিগুলিকে ভালবাসে তাই আসুন মূল চরিত্রটিকে একটি হাতি বানান।
- জীবনে ব্যক্তিগত শিল্পকর্ম আনুন: একটি বাচ্চার অঙ্কনের একটি চিত্র আপলোড করুন এবং আপনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই উদাহরণটি প্রম্পটটি সংশোধন করুন: “এটি আমার বাচ্চাটির অঙ্কন He তিনি 7 বছর বয়সী His
- স্মৃতিগুলিকে যাদুকরী গল্পগুলিতে পরিণত করুন: আপনার পারিবারিক ভ্রমণ থেকে প্যারিসে ফটো আপলোড করুন এবং একটি ব্যক্তিগতকৃত অ্যাডভেঞ্চার তৈরি করুন।
জেমিনি অ্যাপে আজ চেষ্টা করে দেখুন। ডেস্কটপ এবং মোবাইলে বিশ্বব্যাপী উপলভ্য, সমস্ত ভাষায় জেমিনি উপলব্ধ।