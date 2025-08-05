You are Here
জেমিনি অ্যাপে চিত্র সহ এআই স্টোরিবুকগুলি তৈরি করুন
News

জেমিনি অ্যাপে চিত্র সহ এআই স্টোরিবুকগুলি তৈরি করুন

আজ আমরা জেমিনি অ্যাপে আপনার ধারণাগুলি প্রাণবন্ত করার জন্য একটি নতুন উপায় ঘোষণা করছি: ব্যক্তিগতকৃত, চিত্রিত গল্পের বইগুলি পড়ার উচ্চস্বরে বর্ণনার সাথে সম্পূর্ণ।

আপনি কল্পনা করতে পারেন এমন কোনও গল্প কেবল বর্ণনা করুন এবং মিথুন কাস্টম আর্ট এবং অডিও সহ একটি অনন্য 10-পৃষ্ঠার বই তৈরি করে। সত্যিকারের ব্যক্তিগত স্পর্শের জন্য, আপনি মিথুনিকে আপনার নিজের ফটো এবং ফাইলগুলি থেকে অনুপ্রেরণা আঁকতে বলতে পারেন। কল্পনাযোগ্য যে কোনও স্টাইলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণবন্ত করে তুলুন: পিক্সেল আর্ট এবং কমিকস থেকে শুরু করে ক্লেমেশন, ক্রোশেট এবং এমনকি রঙিন বইগুলিতে 45 টিরও বেশি ভাষায়।

  • আপনার শিশুকে একটি জটিল বিষয় বুঝতে সহায়তা করুন: এমন একটি গল্প তৈরি করুন যা আমার 5 বছরের পুরানো সৌরজগতকে ব্যাখ্যা করে।
  • গল্প বলার মাধ্যমে একটি পাঠ শেখান: একটি 7 বছর বয়সী ছেলেকে তার ছোট ভাইয়ের প্রতি সদয় হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে শিখান। আমার ছেলে হাতিগুলিকে ভালবাসে তাই আসুন মূল চরিত্রটিকে একটি হাতি বানান।
  • জীবনে ব্যক্তিগত শিল্পকর্ম আনুন: একটি বাচ্চার অঙ্কনের একটি চিত্র আপলোড করুন এবং আপনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই উদাহরণটি প্রম্পটটি সংশোধন করুন: “এটি আমার বাচ্চাটির অঙ্কন He তিনি 7 বছর বয়সী His
  • স্মৃতিগুলিকে যাদুকরী গল্পগুলিতে পরিণত করুন: আপনার পারিবারিক ভ্রমণ থেকে প্যারিসে ফটো আপলোড করুন এবং একটি ব্যক্তিগতকৃত অ্যাডভেঞ্চার তৈরি করুন।

জেমিনি অ্যাপে আজ চেষ্টা করে দেখুন। ডেস্কটপ এবং মোবাইলে বিশ্বব্যাপী উপলভ্য, সমস্ত ভাষায় জেমিনি উপলব্ধ।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts