You are Here
News

জেমি সারকোনাক: পুনর্মিলনের মতো এটিই – সম্পত্তির অধিকারের সমাপ্তি

বৃহস্পতিবার, বিসি সুপিরিয়র কোর্টের একজন বিচারক দক্ষিণ-পূর্ব রিচমন্ডের একটি 800 একর জোনে কমপক্ষে অর্ধ বিলিয়ন ডলারের সরকারী জমি কাউচান ফার্স্ট নেশনকে দিয়েছিলেন এবং এমন একটি ফিউজ জ্বালিয়েছিলেন যা এই অঞ্চলে বেসরকারী জমির মালিকদের আইনী খেতাব বিলুপ্ত করতে পারে। আরও পড়ুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।