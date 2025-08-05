জেরার্ডো অর্টিজ কনসার্টের মাধ্যমে সিজেএনজি অর্থকে লন্ডারিংয়ে নিজেকে দোষী ঘোষণা করেছেন

খ্যাতিমান মেক্সিকান আঞ্চলিক সংগীতশিল্পী জেরার্ডো অর্টিজ আমেরিকার ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সামনে জালিসকো নিউভা জেনারাসিয়েন কার্টেলের (সিজেএনজি) সাথে যুক্ত আর্থিক অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রসিকিউটর অফিসের মতে, 2018 সালে শিল্পী তার তত্কালীন ম্যানেজার জোসে এনজেল ডেল ভিলারের সাথে সহযোগিতায়, রেকর্ড লেবেলের পরিচালক।
জুডিশিয়াল ফাইল অনুসারে, বাদ্যযন্ত্র উপস্থাপনাগুলি প্রায় ধুয়ে নেওয়ার জন্য একটি মুখ্য হিসাবে কাজ করেছিল 1.5 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 30 মিলিয়ন মেক্সিকান পেসো), অর্থ যা কোনও প্রবর্তক দ্বারা সরাসরি সিজেএনজির সাথে যুক্ত এবং গুয়াদালাজার ভিত্তিক স্থানান্তরিত হত।
ফিনিক্সের স্কাই হারবার বিমানবন্দরে কর্তৃপক্ষের দ্বারা সতর্ক করা সত্ত্বেও অ্যারিজোনার, অর্টিজ এবং ভিলার উভয়ই কনসার্টের উপলব্ধি চালিয়ে যান। প্রসিকিউটর অফিসের সাথে একটি চুক্তির অংশ হিসাবে, গায়ক তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তার প্রাক্তন প্রতিনিধি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে, যা কারাগারের সাজা এড়াতে পারে।
বিপরীতে, ভিলার একটি শাস্তির মুখোমুখি 78 মাস পর্যন্ত জেল (সাড়ে ছয় বছর) এবং প্রসিকিউটর অফিসের অনুরোধ অনুসারে 300 হাজার ডলার জরিমানা। লস অ্যাঞ্জেলেসের এফবিআই এই মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, জোর দিয়ে যে ভিলার সংগঠিত অপরাধের সদস্যদের সাথে সংযোগ বজায় রাখার জন্য বিদেশী মাদক পাচার ক্যাপোস আইন লঙ্ঘন করেছে।
এছাড়াও, অর্টিজ এর আগে সিনালোয়া কার্টেলের "লস চ্যাপিটোস" এর সাথে সম্পর্কিত ছিল। গানে নিনি মানুষআইভান আর্কাইভাল্ডো গুজমন এবং নস্টর ইসিড্রো পেরেজ সালাজার, ওরফে "এল নিনি" এর মতো নার্কো চিত্রগুলির সুস্পষ্ট উল্লেখ তৈরি করে, আধুনিক মাদকদ্রব্যগুলির অন্যতম প্রধান এক্সপোনেন্ট হিসাবে তাঁর চিত্রকে একীভূত করে।