জেরি ও’কনেল ‘টিএমজেডের পরে ডার্ক’ ট্যুরে ভক্তদের সাথে ঝাঁকুনি দেয়

‘অন্ধকারের পরে টিএমজেড’
জেরি ও’কনেল এটিকে বন্য সফরে ফিরিয়ে দিয়েছে !!!
“টিএমজেড আফটার ডার্ক” ট্যুরটি হলিউডের সকলের অন্যতম বন্যতম দল … এবং, জেরি ও’কনেল শুক্রবার রাতের সংস্করণে কিছু ক্রেজি নৃত্যের পদক্ষেপগুলি ছড়িয়ে দিয়েছেন!
অভিনেতা এই ইভেন্টটি হোস্ট করেছিলেন … এবং অতিথিরা এমনকি বার এবং ক্লাবগুলিতে আমাদের ট্যুর বাস স্টপগুলিতে প্রবেশের জন্য এটি পিছনে ফেলে দেওয়ার জন্যও দরকার ছিল না – তারা কেবল যাত্রায় এক টন নাচ করেছিলেন।
ক্লিপটি দেখুন … ও’কনেলের ভক্তদের সাথে ঝাঁকুনির ঝাঁকুনি – কৌতুকপূর্ণভাবে বলেছিলেন যে কিছু রাইডার তার সাথে কিছুটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।
আমাদের এই সফরে একটি জন্মদিন ছিল … পথের একটি স্টপে একটি শট ফেলে দিয়ে উদযাপিত – প্রচুর হাসি এবং চারদিকে হাসি।
আমরা জেরির সাথে তার এই সফরের প্রিয় অংশ সম্পর্কে কথা বললাম … এবং, তিনি বলেছেন যে তিনি বাসে যে শক্তি আনেন তার একটি বড় অনুরাগী – এবং যেভাবে তারা একবারে তাদের লেজের পালককে কাঁপিয়ে তোলে।
জেরির দ্বিতীয় হোস্ট আমাদের নতুন সফরে … অনুসরণ করে রায় জেএর পদক্ষেপ হিসাবে অনুষ্ঠানের মাস্টার – যিনি একটানা কয়েক সপ্তাহান্তে হোস্ট করেছিলেন এবং আমাদের ভ্রমণকে একটি আলোকিত পর্যালোচনা দিয়েছে।
আপনার টিকিট বুক করুন Tmztour.com … আপনি কেবল আপনার প্রিয় সেলিব্রিটি এটিকে মেঝেতে ফেলে দেখতে পারেন!