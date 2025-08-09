You are Here
জেরি ও’কনেল ‘টিএমজেডের পরে ডার্ক’ ট্যুরে ভক্তদের সাথে ঝাঁকুনি দেয়
জেরি ও’কনেল ‘টিএমজেডের পরে ডার্ক’ ট্যুরে ভক্তদের সাথে ঝাঁকুনি দেয়

‘অন্ধকারের পরে টিএমজেড’
জেরি ও’কনেল এটিকে বন্য সফরে ফিরিয়ে দিয়েছে !!!

“টিএমজেড আফটার ডার্ক” ট্যুরটি হলিউডের সকলের অন্যতম বন্যতম দল … এবং, জেরি ও’কনেল শুক্রবার রাতের সংস্করণে কিছু ক্রেজি নৃত্যের পদক্ষেপগুলি ছড়িয়ে দিয়েছেন!

অভিনেতা এই ইভেন্টটি হোস্ট করেছিলেন … এবং অতিথিরা এমনকি বার এবং ক্লাবগুলিতে আমাদের ট্যুর বাস স্টপগুলিতে প্রবেশের জন্য এটি পিছনে ফেলে দেওয়ার জন্যও দরকার ছিল না – তারা কেবল যাত্রায় এক টন নাচ করেছিলেন।

ক্লিপটি দেখুন … ও’কনেলের ভক্তদের সাথে ঝাঁকুনির ঝাঁকুনি – কৌতুকপূর্ণভাবে বলেছিলেন যে কিছু রাইডার তার সাথে কিছুটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।

আমাদের এই সফরে একটি জন্মদিন ছিল … পথের একটি স্টপে একটি শট ফেলে দিয়ে উদযাপিত – প্রচুর হাসি এবং চারদিকে হাসি।


আমরা জেরির সাথে তার এই সফরের প্রিয় অংশ সম্পর্কে কথা বললাম … এবং, তিনি বলেছেন যে তিনি বাসে যে শক্তি আনেন তার একটি বড় অনুরাগী – এবং যেভাবে তারা একবারে তাদের লেজের পালককে কাঁপিয়ে তোলে।


8/3/25

জেরির দ্বিতীয় হোস্ট আমাদের নতুন সফরে … অনুসরণ করে রায় জেএর পদক্ষেপ হিসাবে অনুষ্ঠানের মাস্টার – যিনি একটানা কয়েক সপ্তাহান্তে হোস্ট করেছিলেন এবং আমাদের ভ্রমণকে একটি আলোকিত পর্যালোচনা দিয়েছে

আপনার টিকিট বুক করুন Tmztour.com … আপনি কেবল আপনার প্রিয় সেলিব্রিটি এটিকে মেঝেতে ফেলে দেখতে পারেন!

