You are Here
জেরি জোনসের মন্তব্যে মিকা পার্সনস পরিস্থিতি কৃপণ হয়ে উঠেছে
News

জেরি জোনসের মন্তব্যে মিকা পার্সনস পরিস্থিতি কৃপণ হয়ে উঠেছে

মাইকা পার্সনস এবং ডালাস কাউবয়দের মধ্যে চলমান চুক্তির বিরোধটি একটি ফুটন্ত পয়েন্টে পৌঁছেছে, এবং দলের মালিক জেরি জোন্স নিয়মিত মরসুম শুরুর আগে এটি সমাধান করা হবে বলে আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হয় না।

মঙ্গলবার প্রশিক্ষণ শিবিরে জোন্সকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি যদি আত্মবিশ্বাসী যে পার্সনরা মাঠে নামবেন তখন যখন কাউবয়রা ফিলাডেলফিয়ায় ভ্রমণ করেন তখন তাদের মরসুমের ওপেনারের জন্য ag গলসের মুখোমুখি হতে পারেন।

“না, একেবারে না। এর একটি বড় অংশ তার সিদ্ধান্ত,” জোন্স বলেছিলেন। “আমি কীভাবে জানব? আমি কেবল বলছি। তবে আমি জরুরি।”



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts