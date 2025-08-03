You are Here
জেরুজালেম চিড়িয়াখানা এখনও কর্মচারীর মৃত্যুর তদন্ত করছে, তবে মোলিংয়ের জন্য চিতাবাঘকে দোষ দেবে না
জেরুজালেম চিড়িয়াখানা এখনও কর্মচারীর মৃত্যুর তদন্ত করছে, তবে মোলিংয়ের জন্য চিতাবাঘকে দোষ দেবে না

জেরুজালেম বাইবেলিক চিড়িয়াখানায় একজন কর্মচারীকে তার ঘের থেকে বেরিয়ে আসার পরে একজন কর্মচারীকে হত্যা করা একটি চিতাবাঘকে নামিয়ে দেওয়া হবে না, রবিবার এক চিড়িয়াখানার কর্মকর্তা বলেছেন, পার্কটি মারাত্মক ঘটনার পরে তার পুনরায় খোলার বিলম্বিত করেছে।

চিড়িয়াখানার আধিকারিকরা এখনও রবিবার চেষ্টা করছিলেন যে কীভাবে দু’জন পার্সিয়ান চিতাবাঘের একজন তার ইনডোর ঘেরটি ছেড়ে চলে যেতে এবং ২ 26 বছর বয়সী চিড়িয়াখানার উরিয়েল নূরিকে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ তিনি একটি বহিরঙ্গন উঠোনে একটি সমৃদ্ধ কার্যকলাপ প্রস্তুত করেছিলেন।

নুরিকে গুরুতর অবস্থায় একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে তার জখমের কারণে মারা যায়।

মৃত্যুর শোক করার সময়, প্রধান চিড়িয়াখানায় আরিয়েল কেডেম বলেছিলেন যে কর্মীরা প্রাণীটিকে দোষ দেননি এবং এটিকে ইথানাইজ করার কোনও পরিকল্পনা নেই।

“চিতাবাঘ দ্বিতীয় চিতাবাঘের সাথে তার আশ্রয়ে রয়েছে, তাদের যথারীতি আচরণ করা হচ্ছে,” কেডেম ওয়াইএনইটি নিউজ সাইটকে জানিয়েছেন। “এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাণীগুলি প্রাণীদের মতো কাজ করে। আমরা তাদের বা এরকম কোনও কিছুর জন্য দোষ দিই না These এই প্রাণীগুলি তাদের আবাসস্থলগুলিতে স্বাভাবিক হিসাবে রয়েছে।”

চিড়িয়াখানাগুলি সাধারণত তাদের প্রাণীকে হত্যা করে যদি তারা মানুষের কাছে তাত্ক্ষণিক বিপদ ডেকে আনে, প্রায়শই মানুষের অবহেলার কারণে এবং তারপরেও হত্যাকাণ্ডের কারণে কখনও কখনও ক্ষোভকে উস্কে দেয়। কিছু চিড়িয়াখানা আছে সমালোচিত হয়েছে উপচে পড়া ভিড় বা অন্যান্য সমস্যার কারণে স্বাস্থ্যকর প্রাণীদের কুল করার জন্য।

ইউরিয়েল নূরী (এক্স; কপিরাইট আইনের ধারা 27 এ অনুসারে ব্যবহৃত)

গত বছর, জেরুজালেম চিড়িয়াখানায় একটি কুমির একজন কর্মীকে বিট করে তাকে গুরুতর আহত করে। এরপরে একজন সুরক্ষা প্রহরী কুমিরকে গুলি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত তার ক্ষতগুলিতে আত্মহত্যা করে।

শুক্রবার হত্যার পর থেকে চিড়িয়াখানাটি দর্শনার্থীদের কাছে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তবে সাইটটি উইকএন্ডে বলেছিল যে সোমবার এটি আবার খোলার পরিকল্পনা করেছে। যাইহোক, রবিবার বিকেলে, সুবিধাটি অনলাইনে ঘোষণা করেছিল যে এটি কোনও নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ না করে সোমবারও বন্ধ করা হবে।

কেডেম বলেছিলেন যে চিড়িয়াখানার কর্মীরা এখনও কী ভুল হয়েছে তা তদন্ত করছে, উল্লেখ করে যে এই ঘটনার ভিডিও থাকতে পারে, যা দর্শনার্থীদের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল।

তিনি ইয়েটকে বলেন, “আমরা কেবল কী ঘটেছে এবং এতে বসে আছি এবং কী ঘটেছিল তা বোঝার চেষ্টা করছি। ঠিক কী ঘটেছিল তা বলা এখনও তাড়াতাড়ি।” “আমাদের কাছে ক্যামেরাও রয়েছে যা আমরা শেষ করছি।”

পুলিশের কাছ থেকে কোনও মন্তব্য ছিল না, যা মৃত্যুর তদন্তও করেছিল।

শুক্রবার হামলার পরপরই এক বিবৃতিতে চিড়িয়াখানাটি জানিয়েছে যে নুরিকে চিতাবাঘের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি সমৃদ্ধ কার্যকলাপের প্রস্তুতির সময় নিহত হয়েছিল, যা দর্শনার্থীদের জন্য একটি পিছনে – দ্যসেনস সফরের অংশ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ: রামাত গণ সাফারিটির নতুন ফারসি চিতা 11 ই অক্টোবর, 2018 এ দেখা গেছে। (রামাত গণ সাফারি, সৌজন্যে)

চিড়িয়াখানাটি বলেছিল, “একটি চিতাবাঘের চিতাবাঘের ঘরটি অভ্যন্তরীণ উঠোনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে চিড়িয়াখানার কর্মীদের একজনকে আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিল যারা এই ক্রিয়াকলাপটি প্রস্তুত করছিলেন।

একজন দর্শনার্থী যিনি মোলিং প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি চ্যানেল 12 কে বলেছিলেন যে চিতাবাঘটি পুরো সময় নুরির মতো একই অঞ্চলে ছিল।

“চিতাবাঘ কোনও দরজা দিয়ে যায় নি। তিনি পুরো সময় উঠোনে ছিলেন। ইউরিয়েল খাঁচায় গিয়েছিলেন। চিতাবাঘটি বাড়ির ভিতরে ছিল না, তিনি এতক্ষণ বাইরে ছিলেন,” মহিলা বলেছিলেন। “শ্রমিক এবং চিতাবাঘের মধ্যে কোনও জায়গা ছিল না। চিড়িয়াখানার প্রতিক্রিয়া দেখে আমি অবাক হয়েছি।”

জেরুজালেম চিড়িয়াখানায় ইউরিয়েল নিমমল। (ফেলবুক)

দুটি পার্সিয়ান চিতাবাঘকে জানুয়ারিতে চেক প্রজাতন্ত্রের একটি চিড়িয়াখানা থেকে ইস্রায়েলে আনা হয়েছিল।

ইস্রায়েলের সাথে ইস্রায়েলের যুদ্ধের সময় গত মাসে একটি ফেসবুক পোস্টে নুরি জরুরি সময়ে এমনকি তার কাজের প্রতি তাঁর উত্সর্গ সম্পর্কে লিখেছিলেন এবং নিজের একটি চিতা খাওয়ানোর একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন।

