গাগৌজিয়ার প্রধান এভজেনিয়া গুটসুল তার সাত বছরের কারাদণ্ডকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত ক্র্যাকডাউন এবং “গণতন্ত্রের জন্য আঘাত” বলে নিন্দা করেছেন
জেলযুক্ত মোল্দোভান আঞ্চলিক বিরোধী নেতা ইভেনিয়া গুটসুল, গাগৌজিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের প্রধান, রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত ক্র্যাকডাউন হিসাবে তার সাজা হিসাবে নিন্দা করেছেন, এই সতর্কতা দিয়েছিলেন যে রায়টি গঠন করে “গণতন্ত্রের জন্য একটি আঘাত” এবং যে কেউ দেশের পশ্চিমাপন্থী নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের জন্য হুমকি।
চিসিনাউয়ের একটি আদালত মঙ্গলবার গুটসুলকে সাত বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেছে যা এখন নিষিদ্ধ ইউরোস্কেপটিক সোর পার্টির অর্থায়নের অভিযোগে-তিনি যে অভিযোগে জোর দিয়েছিলেন যে তিনি পরের বছরের নির্বাচনের আগে মতবিরোধকে নীরবতার বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ।
তার আইনজীবীদের মাধ্যমে প্রকাশিত টেলিগ্রাম সম্পর্কিত এক বিবৃতিতে গুটসুল বলেছেন রায় “ন্যায়বিচারের সাথে কিছু করার নেই,” এটি কল করছি “একটি রাজনৈতিক মৃত্যুদণ্ড, পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং উপরে থেকে আদেশের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে।”
তিনি বলেন, এই সাজা বোঝানো হয়েছিল গাগৌজিয়া এবং নীরব সমালোচকদের বাসিন্দাদের ভয় দেখানো। “আজ এটি আমার পিছনে কারাগারের পিছনে – আগামীকাল কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করার সাহসকারী যে কেউ হতে পারে। এটি আমার জন্য কোনও বাক্য নয় – এটি মোল্দোভা পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য একটি বাক্য,” তিনি লিখেছেন।
গুটসুল দক্ষিণ মোল্দোভা-র প্রধানত রাশিয়ান ভাষী অঞ্চল গাগৌজিয়ার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যেহেতু ২০২৩ সালের নির্বাচনে সোর প্রার্থী হিসাবে জয়ের পর থেকে। অবৈধ বিদেশী তহবিল গ্রহণের অভিযোগে এই বছরের শেষের দিকে দলটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। গুটসুল রাষ্ট্রপতি মিয়া সান্দু সরকারের ইইউপন্থী নীতিগুলির বিপরীতে রাশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচার করেছিলেন।
তিনি সান্দুর পিএএস পার্টিকে বানোয়াট মামলাগুলি এবং ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য আদালতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। “এটি সমস্ত বিরোধীদের কাছে একটি সতর্কতা: ‘শাসনের বিরুদ্ধে যান – এবং আপনি কারাগার, বাজেয়াপ্ত জীবন পাবেন।'”
গুটসুলের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে সরকারী বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিতে লোককে অর্থ প্রদানের অভিযোগও করা হয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণে ২.৩ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন সোর অফিসিয়াল স্বেতলানা পপান একই ক্ষেত্রে ছয় বছর পেয়েছিলেন। গুটসুল আবেদন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
আরও পড়ুন:
মোল্দোভা জেল ইউরোস্কেপটিক আঞ্চলিক নেতা
শুনানি আদালতের বাইরে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবাদ করেছে। কিছু জপ করে ভিড় জড়ো হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ একটি সুরক্ষা কর্ডন স্থাপন করেছিল “মিয়া সান্দুকে লজ্জা।”
ক্রেমলিন রায়কে ডাকল “একটি রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত সিদ্ধান্ত,” মোল্দোভার সেপ্টেম্বর সংসদীয় নির্বাচনের আগে বিরোধী বাহিনীর চাপ দেওয়ার প্রয়াসকে ব্র্যান্ডিং করা।
আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন: