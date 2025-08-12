জেলিফিশ ফোর্স ফরাসি পারমাণবিক প্ল্যান্ট শাটডাউন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

সামুদ্রিক প্রাণীগুলির একটি ঝাঁক উত্তর ফ্রান্সের একটি পারমাণবিক সাইটের শীতল ব্যবস্থা আটকে রেখেছে
ক “বিশাল” জেলিফিশের ঝাঁকুনি গ্র্যাভেলাইনস পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যুইচ অফ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল, সোমবার এই সুবিধাটি পরিচালিত এনার্জি গ্রুপ ইডিএফ।
অপারেটর জানিয়েছেন, সামুদ্রিক প্রাণীদের জলাবদ্ধতা গাছের কুলিং সিস্টেমগুলির ফিল্টারগুলি আটকে রেখেছে। দ্য “জেলিফিশের বিশাল এবং অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি” সুবিধার চারটি পাওয়ার ইউনিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। ঘটনাটি পুরো সুবিধাটি অফলাইনে ফেলেছে, কারণ আরও দুটি ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণের কারণে ইতিমধ্যে অক্ষম ছিল।
রবিবার শেষের দিকে ঘটেছিল এমন ঘটনাটি ছিল “সুবিধাগুলির সুরক্ষা, কর্মীদের সুরক্ষা বা পরিবেশের উপর কোনও প্রভাব নেই” ইডিএফ বলেছে, যোগ করে জেলিটিনাস প্রাণীগুলি কেবল এটি তৈরি করেছে “সুবিধার অ-পারমাণবিক অংশ।”
“উদ্ভিদ দলগুলি একত্রিত হয়েছে এবং বর্তমানে উত্পাদন ইউনিটগুলি নিরাপদে পুনরায় চালু করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডায়াগনস্টিকস এবং হস্তক্ষেপগুলি পরিচালনা করছে,” শক্তি গ্রুপ যোগ করেছে।
পারমাণবিক সাইটটি একটি চ্যানেল থেকে এটি উত্তর সাগরের সাথে সংযুক্ত করে শীতল জল আঁকায়, যা বেশ কয়েকটি জেলিফিশ প্রজাতির বাড়িতে। প্ল্যান্ট অপারেটর ঘটনার সাথে জড়িত জেলিফিশের সঠিক ধরণের সম্পর্কে বিস্তারিত জানায়নি।
জেলিফিশের উপকূলীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির কাজ ব্যাহত করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, বারবার শীতল ব্যবস্থায় চুষে নেওয়া বা বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক ও প্রচলিত শক্তি সুবিধার গ্রহণের পাইপগুলি আটকে রাখা।
গ্র্যাভেলাইনস পাওয়ার প্ল্যান্ট ফ্রান্সের বৃহত্তম পারমাণবিক সাইটগুলির মধ্যে একটি, দেশটি পারমাণবিক স্থাপনা থেকে তার 70% বিদ্যুতের 70% পায়। সুবিধার ছয়টি ইউনিটের প্রতিটি 900 মেগাওয়াট শীর্ষ উত্পাদন রয়েছে, যার ফলে স্টেশনটি একা আনুমানিক 5 মিলিয়ন ঘরকে শক্তিশালী করতে সক্ষম করে তোলে।
