জেলেনস্কি: আমাদের লক্ষ্য ন্যাটো বাহিনীর সাথে বিমান বাহিনীর সম্পূর্ণ সংহতকরণ

জেলেনস্কি এবং নিউ এয়ার ফোর্সের কমান্ডার আনাতোলি ক্রিভোনোজকো, ফটো ওপি
রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি বলেছেন যে ইউক্রেনের উদ্দেশ্য হ’ল ন্যাটো বাহিনীর সাথে ইউক্রেনের বিমান বাহিনীর সম্পূর্ণ এবং কার্যকর সংহতকরণ।
উত্স:: আবেদন জেলেনস্কি, ওয়েবসাইট রাষ্ট্রপতি
বিশদ: ঠিকানায় জেলেনস্কি উল্লেখ করেছিলেন যে বিমান বাহিনীতে তিনি তাদের কর্মচারী পুরষ্কার উল্লেখ করেছিলেন এবং যুদ্ধ বিমান চালনা, অ্যান্টি -আইয়ারক্রাফ্ট ক্ষেপণাস্ত্র সেনা, রেডিও টেকনিক্যাল ট্রুপস সহ বিমান বাহিনীর সমস্ত উপাদানগুলির বিকাশের বিষয়ে প্রতিবেদন শুনেছিলেন।
“সমস্ত উপাদান যথাযথ ক্ষমতা গ্রহণ করে। কেবল এই বছরই আমাদের বিমান বাহিনী ফ্রান্স থেকে” মিরাজস “-ফাইটিং যানবাহন পেয়েছিল, এছাড়াও অতিরিক্ত এফ -16। এখনও থাকবে,” তিনি বলেছিলেন।
জেলেনস্কি আরও জানিয়েছেন যে রবিবার যুদ্ধের বিমান চালনার উন্নয়নের নিম্নলিখিত স্তরগুলি অনুমোদিত হয়েছিল – নতুন প্ল্যাটফর্ম, অংশীদারদের সেনাবাহিনীর সাথে ইউক্রেনীয় বাহিনীর সংহতকরণের নতুন পদক্ষেপ।
“আমাদের লক্ষ্যটি ইউক্রেনের বিমান বাহিনীকে ন্যাটো বাহিনীর সাথে একটি সম্পূর্ণ এবং দক্ষ সংহতকরণ, যা ইউক্রেনীয় সুরক্ষাকে সঠিকভাবে আরও বেশি সুযোগ দেবে এবং একই সাথে আমাদের দেশকে ইউরোপের সুরক্ষার আরও শক্তিশালী অংশ হিসাবে গড়ে তুলবে,” তিনি বলেছিলেন।
একই সময়ে, রাষ্ট্রপতির ওয়েবসাইট জানিয়েছে যে তিনি পিএসের কমান্ড এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নেতৃত্বের সাথে বিমান বাহিনী উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে একটি সভা করেছেন।
রাষ্ট্রপতি 20 বছর ধরে ইউক্রেনীয় সামরিক বিমান উন্নয়ন উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন এবং পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন শুনেছেন। বিশেষত অংশীদারদের দ্বারা সরবরাহিত পশ্চিমা বিমানের সহায়তায় রাশিয়ান আক্রমণকে প্রতিফলিত করতে বিমান চালনা সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনও ছিল। বৈঠকের সময়, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বিদেশী সরঞ্জামগুলির সংহতকরণ এবং এর ব্যবহারের জন্য কর্মীদের প্রস্তুতির অগ্রাধিকারগুলি নির্ধারিত হয়েছিল।
এর আগে: 3 আগস্ট, জেলেনস্কি এয়ার ফোর্সের কমান্ডার দ্বারা লেফটেন্যান্ট জেনারেল আনাতোলি ক্রেভোনোজনোককে নিয়োগ করেছিলেন, যারা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কমান্ডার ছাড়াই ছিলেন।