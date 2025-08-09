জেলেনস্কি আলাস্কাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন

হোয়াইট হাউস ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ করার সুযোগকে বিবেচনা করে ভ্লাদিমির জেলেনস্কি আলাস্কায় যেখানে মার্কিন নেতা দেখা করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ক্রেমলিনের প্রধান ভ্লাদিমির পুতিন।
এটি সম্পর্কে রিপোর্ট এনবিসি নিউজ।
“এটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে,” আলোচনার কথা জানেন এমন এক ব্যক্তি।
দর্শন এখনও অনুমোদিত হয়নি। এবং এখন এটি স্পষ্ট নয় যে জেলেনস্কি দেখা করতে আসবে কিনা। তবে মার্কিন কর্মকর্তা যেমন উল্লেখ করেছেন, এটি “একেবারে” সম্ভব।
“প্রত্যেকেই খুব আশা করি যে এটি ঘটবে,” তিনি বলেছিলেন।
এই কর্মকর্তা আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মার্কিন জেলেনস্কিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাস্কায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যার উত্তর দেওয়া হয়েছিল:
“রাষ্ট্রপতি উভয় নেতার সাথে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে উন্মুক্ত রয়েছেন। হোয়াইট হাউস এখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করছে যা রাষ্ট্রপতি পুতিন চেয়েছিলেন,” একজন উচ্চ -র্যাঙ্কিং কর্মকর্তা বলেছেন।
অন্য একটি সূত্র বলেছে যে জেলেনস্কি যদি আলাস্কায় যান তবে তিনি পুতিনের সাথে নিজেকে এক ঘরে খুঁজে পাবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ান স্বৈরশাসক ভ্লাদিমির পুতিনের সভা আলাস্কায় ১৫ ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। দলগুলি ইউক্রেনের যুদ্ধের সমাপ্তির শর্তগুলি সমন্বয় করতে চায়।
