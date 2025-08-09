ইউক্রেন সামিট তাঁত হিসাবে আঞ্চলিক ছাড়গুলি শাসন করে
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি তার আধিকারিকের উপর ঘোষণা টেলিগ্রাম চ্যানেল যে ইউক্রেন কোনও অঞ্চলকে ছাড়বে না যে কোনও শান্তি চুক্তির অধীনে, দেশটির আঞ্চলিক অবস্থানটি তার সংবিধানে নোঙ্গর করা হয়েছে এবং এটি পরিবর্তন করা যায় না তা নিশ্চিত করে।
ছবি: ইউক্রেনের ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ
ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি
“ইউক্রেনীয়রা রাশিয়ার কাছে তাদের জমি ‘উপহার’ দেবে না। আঞ্চলিক ইস্যুটির উত্তর ইতিমধ্যে আমাদের সংবিধানে রয়েছে এবং এ থেকে কেউ পিছু হটবে না,” জেলেনস্কি স্টেটেড
মন্তব্যগুলি উচ্চ প্রত্যাশিত ঠিক কয়েক দিন আগে আসে আলাস্কায় 15 আগস্ট শীর্ষ সম্মেলন মার্কিন রাষ্ট্রপতির মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনযা ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য কোনও সম্ভাব্য রোডম্যাপের দিকে মনোনিবেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেন উন্মুক্ত বাস্তব সমাধান এটি প্রকৃত শান্তি আনতে পারে, তবে সতর্ক করে দিয়েছিল যে কিয়েভের পিঠের পিছনে যে কোনও ব্যবস্থা করা ব্যর্থ হয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে।
“ইউক্রেনের বিরুদ্ধে বা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়াও শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত। তারা কোথাও নেতৃত্ব দেবে না। তারা মৃত সিদ্ধান্ত। তারা কখনই কাজ করবে না,” তিনি বলেছিলেন।
দুর্গের বেল্ট ত্যাগ করতে ইউক্রেন
ডোনবাসের আত্মসমর্পণ ইউক্রেনকে “দুর্গের বেল্ট” ত্যাগ করতে বাধ্য করবে যা 11 বছর ধরে রাশিয়াকে ফিরিয়ে দিয়েছে, আইএসডাব্লু রিপোর্ট।
- এটি রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে ৮২ কিলোমিটার পশ্চিমে স্থানান্তরিত করবে, ভবিষ্যতের আক্রমণাত্মকদের জন্য তার বাহিনীকে খারকিভ বা ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলগুলির প্রতিবেশী অঞ্চলে আরও অনুকূল অবস্থানে রাখবে।
- ইউক্রেন ২০১৪ সাল থেকে নির্মাণাধীন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ বেল্টটি ত্যাগ করতে বাধ্য হবে, কম সুবিধাজনক অবস্থানে ফিরে যাওয়া, এবং জরুরীভাবে প্রতিরক্ষা একটি নতুন লাইন তৈরির জন্য বিনিয়োগ চাইবে।
কিয়েভ সাবধানতা এবং সাংবিধানিক সংকল্পের সাথে শান্তি আলোচনার জন্য প্রস্তুত
অনুযায়ী অক্ষকর্মকর্তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ন্যাটো সদস্য ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলনের আগে অবস্থানগুলি সমন্বয় করতে সপ্তাহান্তে যুক্তরাজ্যে জড়ো হওয়ার পরিকল্পনা করুন। বেশ কয়েকজন মিত্র আশঙ্কা করে যে এটি ভয় পায় ট্রাম্প পুতিনের প্রস্তাবগুলি বিনোদন দিতে পারেন কিয়েভ বা এর পশ্চিমা অংশীদারদের সাথে পরামর্শ না করে।
ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা মস্কোর সর্বশেষ শান্তি অফার এবং ওয়াশিংটনের বিকশিত অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চয়তার বিবরণ নিয়ে বিভ্রান্তি প্রকাশ করেছিলেন। একটি ইউক্রেনীয় সূত্র উল্লেখ করেছে যে রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি যদি কখনও কোনও আঞ্চলিক ছাড়ের সাথে একমত হন, একটি জাতীয় গণভোটের প্রয়োজন হবে ইউক্রেনীয় আইনের অধীনে।
জেলেনস্কি ‘মর্যাদাপূর্ণ শান্তি’ আহ্বান জানিয়েছেন
জেলেনস্কি শান্তির জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে এটি অবশ্যই হবে সম্মানজনক, স্থায়ী, এবং মস্কোর ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত নয়।
জেলেনস্কি ঘোষণা করেছিলেন, “ইউক্রেনীয় জনগণ শান্তির প্রাপ্য। তবে আমাদের সমস্ত অংশীদারদের অবশ্যই মর্যাদাপূর্ণ শান্তির অর্থ বুঝতে হবে।
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন যে কিয়েভ কাজ করতে প্রস্তুত রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং অন্যান্য বৈশ্বিক অংশীদার একটি টেকসই শান্তি নিষ্পত্তি অর্জন, কিন্তু একটি ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে এবং বাইরে থেকে আরোপিত হয় না।