রুট বলেছিলেন যে কোনও চুক্তিতে ইউক্রেনীয় জমির উপর রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণের আইনী স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যদিও এতে ডি ফ্যাক্টো স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করেছিলেন যখন ওয়াশিংটন মেনে নিয়েছিল যে লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়া বাল্টিক রাজ্যগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল তবে তারা আইনীভাবে তাদের সংযুক্তিকে স্বীকৃতি দেয়নি।
জেলেনস্কি রবিবার বলেছিলেন: “যুদ্ধের শেষ অবশ্যই ন্যায্য হওয়া উচিত, এবং আমি আজ ইউক্রেন এবং আমাদের লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ।”
ইউরোপীয় এক কর্মকর্তা বলেছিলেন যে ইউরোপ ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে এসেছিল, তবে বিশদ দিতে অস্বীকার করেছে। রাশিয়ান কর্মকর্তারা ইউরোপকে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।
রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভ রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, “ইউরো-ইমবাইসিলগুলি ইউক্রেনীয় সংঘাত সমাধানে সহায়তা করার জন্য আমেরিকান প্রচেষ্টা রোধ করার চেষ্টা করছে।”
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা একটি ভ্রান্ত বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইউক্রেন এবং ইইউর মধ্যে সম্পর্ক “নেক্রোফিলিয়া” এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
রাশিয়ান যুদ্ধের ব্লগার রোমান আলেখিন বলেছেন, ইউরোপ একজন দর্শকের ভূমিকায় হ্রাস পেয়েছে।
“পুতিন এবং ট্রাম্প যদি সরাসরি কোনও চুক্তিতে পৌঁছে যান তবে ইউরোপকে একটি ফেইট সাথির মুখোমুখি করা হবে। কিয়েভ আরও বেশি,” তিনি বলেছিলেন।
ক্রিমিয়া ছাড়াও, যা এটি ২০১৪ সালে জব্দ করেছিল, রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে লুহানস্ক, ডোনেটস্ক, খেরসন এবং জাপোরিজিয়া এর ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলিকে নিজস্ব হিসাবে দাবি করেছে, যদিও এটি গত তিনটির প্রায় 70% নিয়ন্ত্রণ করে। এটি আরও তিনটি অঞ্চলে ছোট ছোট অঞ্চল ধারণ করে, এবং ইউক্রেন বলেছে যে এটি রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলের একটি স্লাইভ রয়েছে।
ক্রেমলিনপন্থী বিশ্লেষক সের্গেই মার্কভ বলেছেন, একটি অদলবদল রাশিয়াকে ইউক্রেনের হাতে ১,৫০০ কিলোমিটার হস্তান্তরিত করতে এবং, 000,০০০ কিলোমিটার প্রাপ্ত করতে পারে, যা তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়া প্রায় ছয় মাসের মধ্যে দখল করবে।
তিনি কোনও ব্যক্তিত্বকে সমর্থন করার কোনও প্রমাণ সরবরাহ করেননি। জুলাই মাসে রাশিয়া প্রায় 500 কিলোমিটার অঞ্চল নিয়েছিল, পশ্চিমা সামরিক বিশ্লেষকরা বলেছেন যে এর নাকাল অগ্রগতি খুব বেশি হতাহতের ব্যয়ে এসেছে।
ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা কয়েক মাস ধরে এই আশঙ্কায় ভুতুড়ে পড়েছিল যে ট্রাম্প, শান্তি তৈরির জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে আগ্রহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে লাভজনক যৌথ ব্যবসায়িক চুক্তি সিল করার আশায়, পুতিনের সাথে এমন একটি চুক্তি কাটাতে পারে যা কিয়েভের কাছে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
তারা ইদানীং কিছুটা উত্সাহ পেয়েছিল, ট্রাম্প, জেলেনস্কির উপর ভারী চাপ চাপিয়ে দিয়ে ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিসে তাকে প্রকাশ্যে বেঁধে রেখেছিলেন, পুতিনের সমালোচনা করা শুরু করেছিলেন কারণ রাশিয়া কিয়েভ এবং অন্যান্য শহরগুলিকে যুদ্ধের সবচেয়ে ভারী বিমান হামলার সাথে আঘাত করেছিল।
তবে, আসন্ন পুতিন-ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনটি এই আশঙ্কায় পুনরুদ্ধার করেছে যে কিয়েভ এবং ইউরোপকে একপাশে রেখে দেওয়া যেতে পারে।
স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌশলগত স্টাডিজের অধ্যাপক ফিলিপস পি ও’ব্রায়েন লিখেছেন, “আমরা আলাস্কা থেকে যা উদ্ভূত হতে দেখব তা প্রায় অবশ্যই ইউক্রেন এবং ইউরোপের জন্য একটি বিপর্যয় হবে।”
“ইউক্রেন সবচেয়ে ভয়াবহ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখোমুখি হবে। তারা কি এই অবমাননাকর এবং ধ্বংসাত্মক চুক্তি গ্রহণ করে? বা তারা কি একা যায়, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমর্থন সম্পর্কে অনিশ্চিত?”
ইউক্রেনীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক ভলোডাইমির ফেসেনকো রবিবার বলেছেন যে ইউরোপীয় মিত্রদের সাথে কিভের অংশীদারিত্ব এটিকে টেবিল থেকে দূরে রাখার যে কোনও প্রচেষ্টা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
“আমাদের জন্য ইউরোপীয়দের সাথে একটি যৌথ অবস্থান আমাদের প্রধান সম্পদ,” তিনি ইউক্রেনীয় রেডিওতে বলেছিলেন।
মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস বলেছেন, উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। “রাশিয়ানরা এবং ইউক্রেনীয়রা, সম্ভবত দিনের শেষে, এতে অসন্তুষ্ট হতে চলেছে,” তিনি ফক্স নিউজে বলেছিলেন ‘ রবিবার সকালে ফিউচার মারিয়া ব্যবসায়ের সাথে।
রয়টার্স