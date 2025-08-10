জেলেনস্কি ইইউ জিতেছে, ন্যাটো ট্রাম্প এবং পুতিনের সাথে টেবিলে জায়গা চাইলে তিনি সমর্থন করছেন

কূটনৈতিক সমর্থন সমাবেশ করতে গিয়ে রবিবার ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ইউরোপ এবং ন্যাটো থেকে সমর্থন পেয়েছিলেন। এটি এই সপ্তাহে একটি রাশিয়া-মার্কিন সম্মেলনের আগে এগিয়ে এসেছিল, যেখানে কিয়েভ ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সাড়ে তিন বছরের যুদ্ধের অবসানের জন্য শর্তাদি নির্ধারণের চেষ্টা করতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন।
ট্রাম্প, যিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে এই দ্বন্দ্ব থামাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিলেন, তিনি গত শুক্রবার পরিবর্তে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আলাস্কার পুতিনের সাথে ১৫ ই আগস্ট শীর্ষ সম্মেলন করবেন।
শনিবার হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেছিলেন যে ট্রাম্প জেলেনস্কির উপস্থিতির জন্য উন্মুক্ত ছিলেন, তবে বর্তমান প্রস্তুতিগুলি পুতিনের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য ছিল।
ক্রেমলিন নেতা গত সপ্তাহে জেলেনস্কির সাথে বৈঠক প্রকাশ করে বলেছিলেন যে এই জাতীয় লড়াইয়ের শর্তগুলি “দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও অনেক দূরে” দেখা থেকে দূরে ছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে একটি সম্ভাব্য চুক্তিতে “উভয় পক্ষের (পক্ষ) এর উন্নতির জন্য কিছু অঞ্চল অদলবদল করা” জড়িত থাকবে, এমন একটি বিবৃতি যা ইউক্রেনীয় অ্যালার্মকে আরও জটিল করে তুলেছিল যে এটি আরও জমি আত্মসমর্পণের জন্য চাপের মুখোমুখি হতে পারে। জেলেনস্কি বলেছেন যে ইউক্রেন ছাড়া গৃহীত যে কোনও সিদ্ধান্ত “স্থির” এবং অকার্যকর হবে।
রাশিয়া-মার্কিন চুক্তির সম্ভাবনা
শনিবার, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং ইউরোপীয় কমিশনের নেতারা বলেছিলেন যে যে কোনও কূটনৈতিক সমাধান অবশ্যই ইউক্রেন এবং ইউরোপের সুরক্ষা স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।
ইইউর বিদেশ নীতি প্রধান কাজা কল্লাস রবিবার বলেছেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়াকে গুরুত্বের সাথে আলোচনার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা রয়েছে।”
তিনি বলেন, ইইউর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সোমবার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করবেন।
মার্কিন সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস ফক্স নিউজের একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে একটি আলোচ্য সমঝোতা উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করার সম্ভাবনা কম, এবং কোনও শান্তি চুক্তি সম্ভবত মস্কো এবং কিয়েভ উভয়কেই “অসন্তুষ্ট” ছেড়ে দেবে।
তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই মেনে নিতে পারে এমন একটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছে।
ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট এবিসি নিউজকে বলেছেন যে শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলন “পুতিনকে পরীক্ষা করার বিষয়ে হবে, এই ভয়ানক যুদ্ধকে শেষ করার বিষয়ে তিনি কতটা গুরুতর।”
“এটি অবশ্যই সুরক্ষার গ্যারান্টি সম্পর্কে হবে, তবে ইউক্রেন তার নিজস্ব ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেয় যে স্বীকৃতি দেওয়ার নিখুঁত প্রয়োজন সম্পর্কেও হবে, যে ইউক্রেনকে তার নিজস্ব ভূ -রাজনৈতিক ভবিষ্যতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি সার্বভৌম জাতি হতে হবে।”
রাশিয়া, যা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের পুরো স্কেল আক্রমণ শুরু করেছিল, এখন দেশের প্রায় পঞ্চমাংশ রয়েছে।
রুট বলেছেন, ভবিষ্যতের শান্তি চুক্তিতে ইউক্রেনীয় জমির উপর রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণের আইনী স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যদিও এতে ডি ফ্যাক্টো স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করেছিলেন যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মেনে নিয়েছিল যে লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়া বাল্টিক রাজ্যগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, তবে তাদের সংযুক্তি আইনত স্বীকৃতি দেয়নি।
রাশিয়ান কর্মকর্তারা ইউরোপের সমালোচনা করেছেন
জেলেনস্কি রবিবার বলেছিলেন, “যুদ্ধের সমাপ্তি অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে এবং আমি আজ ইউক্রেন এবং আমাদের লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ।”
ইউরোপীয় এক কর্মকর্তা বলেছিলেন যে ইউরোপ ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে এসেছিল, তবে বিশদ দিতে অস্বীকার করেছে। রাশিয়ান কর্মকর্তারা ইউরোপকে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।
রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভ রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, “ইউরো-ইম্পসাইলগুলি ইউক্রেনীয় সংঘাত সমাধানে সহায়তা করার জন্য আমেরিকান প্রচেষ্টা রোধ করার চেষ্টা করছে।”
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা একটি ভ্রান্ত বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক “নেক্রোফিলিয়া” এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
রাশিয়ান যুদ্ধের ব্লগার রোমান আলেখিন বলেছেন, ইউরোপ একজন দর্শকের ভূমিকায় হ্রাস পেয়েছে।
“পুতিন এবং ট্রাম্প যদি সরাসরি কোনও চুক্তিতে পৌঁছে যান তবে ইউরোপকে একটি ফেইট সাথির মুখোমুখি করা হবে। কিয়েভ, আরও বেশি,” তিনি বলেছিলেন।
বন্দী অঞ্চল
ট্রাম্প যে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক অদলবদলকে ইঙ্গিত করেছিলেন তার কোনও বিবরণ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।
ক্রিমিয়া ছাড়াও, যা এটি ২০১৪ সালে জব্দ করেছিল, রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে লুহানস্ক, ডোনেটস্ক, খেরসন এবং জাপোরিজিয়া এর ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলিকে নিজস্ব হিসাবে দাবি করেছে, যদিও এটি গত তিনটির প্রায় 70 শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি আরও তিনটি অঞ্চলে ছোট ছোট অঞ্চল ধারণ করে, অন্যদিকে ইউক্রেন বলেছে যে এটি রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলের একটি স্লাইভার ধারণ করে।
ক্রেমলিনপন্থী বিশ্লেষক সের্গেই মার্কভ বলেছেন, একটি অদলবদল রাশিয়াকে ইউক্রেনের কাছে ১,৫০০ বর্গকিলোমিটার বেশি হস্তান্তর করতে এবং, 000,০০০ বর্গকিলোমিটার অর্জন করতে পারে, যা তিনি বলেছিলেন যে রাশিয়া প্রায় ছয় মাসের মধ্যে যেভাবেই দখল করবে।
তিনি এই পরিসংখ্যানগুলি ব্যাক করার কোনও প্রমাণ সরবরাহ করেননি। পশ্চিমা সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, জুলাই মাসে রাশিয়া প্রায় 500 বর্গকিলোমিটার অঞ্চল নিয়েছিল, যারা বলেছেন যে এর গ্রাইন্ডিং অগ্রগতি খুব বেশি হতাহতের ব্যয়ে এসেছে।
ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা কয়েক মাস ধরে এই আশঙ্কায় ভুতুড়ে পড়েছিল যে ট্রাম্প, শান্তি তৈরির জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে আগ্রহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে লাভজনক যৌথ ব্যবসায়িক চুক্তি সিল করার আশায়, পুতিনের সাথে এমন একটি চুক্তি কাটাতে পারে যা কিয়েভের কাছে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
তারা ট্রাম্প হিসাবে ইদানীং কিছুটা উত্সাহ পেয়েছিল, জেলেনস্কির উপর ভারী চাপ চাপিয়ে দিয়ে ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিসে তাকে প্রকাশ্যে বুনন করে পুতিনের সমালোচনা শুরু করে। রাশিয়া সম্প্রতি কিভ এবং অন্যান্য ইউক্রেনীয় শহরগুলিকে যুদ্ধের সবচেয়ে ভারী বিমান হামলা নিয়ে আঘাত করেছে।
তবে আসন্ন পুতিন-ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলন, গত সপ্তাহে ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফের দ্বারা মস্কো ভ্রমণের সময় সম্মত হয়েছিল, এই আশঙ্কা পুনরুদ্ধার করেছে যে কিয়েভ এবং ইউরোপকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌশলগত স্টাডিজের অধ্যাপক ফিলিপস পি। ও’ব্রায়েন লিখেছেন, “আমরা আলাস্কা থেকে যা উদ্ভূত হতে দেখব তা প্রায় অবশ্যই ইউক্রেন এবং ইউরোপের জন্য একটি বিপর্যয় হবে।”
“এবং ইউক্রেন সবচেয়ে ভয়াবহ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখোমুখি হবে। তারা কি এই অবমাননাকর এবং ধ্বংসাত্মক চুক্তিটি গ্রহণ করে? বা তারা কি একা যায়, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমর্থন সম্পর্কে অনিশ্চিত?”
ইউক্রেনীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক ভলোডাইমির ফেসেনকো রবিবার ইউক্রেনীয় রেডিওতে বলেছিলেন যে কিয়েভের ইউরোপীয় মিত্রদের সাথে অংশীদারিত্ব এটিকে টেবিল থেকে দূরে রাখার যে কোনও প্রচেষ্টা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
“এখনই আমাদের জন্য, ইউরোপীয়দের সাথে একটি যৌথ অবস্থান আমাদের প্রধান সম্পদ।”