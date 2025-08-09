জেলেনস্কি ইউএস-রাশিয়া সামিটের আগে ‘ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্তের’ বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন

শনিবার ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি রাশিয়ার কাছে সিডিং অঞ্চল বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে “ইউক্রেন ব্যতীত সিদ্ধান্তগুলি” শান্তি আনবে না।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয়ে আলাস্কায় পরের সপ্তাহে একটি শীর্ষ সম্মেলন করার জন্য প্রস্তুত থাকায় তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন, “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।”
“আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনও সিদ্ধান্ত, ইউক্রেন ব্যতীত যে কোনও সিদ্ধান্তও শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত। তারা কিছুই অর্জন করবে না,” তিনি আরও বলেন, যুদ্ধটি “ইউক্রেন ছাড়া আমাদের ছাড়া শেষ করা যায় না।”
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে ইউক্রেন “শান্তি আনতে পারে এমন সত্যিকারের সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত ছিল,” তবে যোগ করেছেন যে এটি আরও বিশদ না দিয়ে “মর্যাদাপূর্ণ শান্তি” হওয়া উচিত।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্ণ-আক্রমণ চালানোর পর থেকে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ লোক বাড়ি পালাতে বাধ্য হয়েছিল।
এই বছর মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে তিন দফা আলোচনার ফলে এখনও পর্যন্ত ফল পাওয়া ব্যর্থ হয়েছে, এবং কোনও শীর্ষ সম্মেলন শান্তিকে আরও কাছাকাছি আনতে পারে কিনা তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
পুতিন যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং ইউক্রেন থেকে কলকে প্রতিহত করেছেন।
তিনি এই পর্যায়ে জেলেনস্কির সাথে আলোচনার কথাও রায় দিয়েছেন, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে একটি চুক্তিতে অগ্রসর হওয়া জরুরি।
শুক্রবার পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলন ঘোষণা করে ট্রাম্প বলেছিলেন যে “ইউক্রেন এবং রাশিয়া উভয়ের উন্নতির জন্য কিছু অঞ্চল অদলবদল করা হবে,” আরও বিশদ না দিয়েই।
২০২১ সালের জুনে জো বিডেন জেনেভাতে পুতিনের সাথে দেখা করার পর থেকে আলাস্কার ১৫ ই আগস্ট শীর্ষ সম্মেলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে প্রথম হবে।
ট্রাম্প এবং পুতিন সর্বশেষে 2019 সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাপানের একটি জি 20 শীর্ষ সম্মেলনে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছিলেন। তারা জানুয়ারী থেকে বেশ কয়েকবার টেলিফোনে কথা বলেছে।