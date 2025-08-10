জেলেনস্কি ইউক্রেনীয় অঞ্চলকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, বলেছেন কিয়েভকে অবশ্যই শান্তি চুক্তির অংশ হতে হবে

কিয়েভ, ইউক্রেন (এপি) – ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি শনিবার এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শ দেওয়ার পরে তার দেশ রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে জমি ছেড়ে দেবে এই ধারণাটিকে “কিছু অঞ্চলকে অদলবদল অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।”
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে ইউক্রেন “রাশিয়াকে যা করেছে তার জন্য কোনও পুরষ্কার দেবে না” এবং “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।”
পরে শনিবার, ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা ইংল্যান্ডে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাথে তিন বছরেরও বেশি যুদ্ধ কীভাবে শেষ করবেন তা নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করেছেন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে রাশিয়ান নেতা থাকলেও তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করবেন বলে আলোচনা হয়েছিল জেলেনস্কির সাথে দেখা হবে না।
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ফিনল্যান্ড এবং পোল্যান্ডের প্রতিনিধিরা কেন্টে সভায় অংশ নিয়েছিলেন, জেলেনস্কি এক্স -এর একটি পোস্টে বলেছেন, আলোচকদের গঠনমূলক বলে অভিহিত করেছেন।
জেলেনস্কি বলেছিলেন, “আমি কোনও অংশীদারদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার আমেরিকার দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুনিনি।” “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির লিভার এবং দৃ determination ় সংকল্প রয়েছে।”
আগের দিন, জেলেনস্কি বরখাস্ত পরিকল্পিত ট্রাম্প-পুতিন শীর্ষ সম্মেলন, আলাস্কায় শুক্রবারের জন্য নির্ধারিত, হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের বৃহত্তম সংঘাতের অবসান ঘটাতে যে কোনও আলোচনায় অবশ্যই কিয়েভকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
“ইউক্রেন ব্যতীত যে কোনও সিদ্ধান্তই শান্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সিদ্ধান্তে রয়েছে। তারা কিছু আনবে না। এগুলি মৃত সিদ্ধান্ত। তারা কখনই কাজ করবে না,” তিনি বলেছিলেন।
ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা এর আগে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে কিয়েভ একটি শান্তি চুক্তির পক্ষে উপযুক্ত হবে যা ইউক্রেনের সামরিকভাবে হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলি ফিরে পেতে ইউক্রেনের অক্ষমতা স্বীকৃতি দেবে।
ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলন
ট্রাম্প-পুটিন বৈঠকটি এমন একটি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে যা রাশিয়া তার পশ্চিমা প্রতিবেশী আক্রমণ করেছিল এবং কয়েক হাজার হাজার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, যদিও মস্কো এবং কিভ রয়ে যাওয়ার পর থেকে এটি লড়াই বন্ধ করবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই শান্তির জন্য তাদের শর্ত থেকে দূরে।
পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ শনিবার ক্রেমলিনের নিউজ চ্যানেলে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছেন, “আমাদের প্রতিনিধি দলের পক্ষে বেরিং স্ট্রেইট জুড়ে উড়ে যাওয়া পুরোপুরি যৌক্তিক বলে মনে হয় এবং আলাস্কায় অনুষ্ঠিত দুই দেশের নেতাদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রত্যাশিত শীর্ষ সম্মেলনের জন্য।”
ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতি এবং ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের নেতারা শনিবার গভীর রাতে ইউক্রেনের সমর্থনে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করেছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমরা নিশ্চিত যে কেবলমাত্র এমন একটি পদ্ধতির যা সক্রিয় কূটনীতি, ইউক্রেনকে সমর্থন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের উপর তাদের অবৈধ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চাপের সংমিশ্রণে একত্রিত হতে পারে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
শুক্রবার হোয়াইট হাউসে তার মন্তব্যে ট্রাম্প “অঞ্চলগুলির অদলবদল” সম্পর্কে কোনও বিবরণ দেননি। ক্রেমলিনের ঘনিষ্ঠ কিছু সহ বিশ্লেষকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে রাশিয়া চারটি অঞ্চলের বাইরে যে অঞ্চলটি সংযুক্ত করেছে বলে দাবি করেছে তার বাইরে এটি নিয়ন্ত্রণগুলি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে তাঁর বৈঠক জেলেনস্কিয়কে জড়িত কোনও বসার আলোচনার আগে আসবে। তাঁর এই ঘোষণা যে তিনি আমেরিকার মাটিতে আমেরিকার এক বিরোধীদের হোস্ট করার পরিকল্পনা করেছিলেন তারা এই প্রত্যাশা নিয়ে ভেঙেছিল যে তারা তৃতীয় দেশে দেখা করবে।
ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের রাশিয়া এবং ইউরেশিয়ার সিনিয়র ফেলো নাইজেল গোল্ড-ডেভিস এপিকে বলেছেন যে আলাস্কায় শীর্ষ সম্মেলন রাখার “প্রতীক” “প্রতীকী” পরিষ্কার ছিল এবং অবস্থানটি “স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ার পক্ষে”।
“পুতিনকে এই বক্তব্যটি তৈরি করার বিষয়টি কল্পনা করা সহজ।… আমাদের একবার এই অঞ্চলটি ছিল এবং আমরা আপনাকে এটি দিয়েছিলাম, সুতরাং ইউক্রেনের এই অঞ্চলটি ছিল এবং এখন এটি আমাদের দেওয়া উচিত,” তিনি বলেন, আলাস্কা ক্রয় নামে পরিচিত ১৮6767 সালের লেনদেনের কথা উল্লেখ করে যখন রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $ .2.২ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেছিল।
কিয়েভে প্রতিক্রিয়া
কিয়েভের রাস্তায়, ইউক্রেন কেডিং টেরিটরি রাশিয়ার ধারণার প্রতিক্রিয়াগুলি সন্দেহ থেকে সন্দেহ থেকে শান্ত পদত্যাগ পর্যন্ত।
“এটি ক্যাপিটুলেশন নাও হতে পারে, তবে এটি ক্ষতি হতে পারে,” ইহোর ইউসেটেনকো, 67 67 বছর বয়সী পেনশনার, যিনি বলেছিলেন যে তিনি কেডিং অঞ্চলটিকে “ক্ষতিপূরণের শর্তে এবং সম্ভবত কিছু প্রতিস্থাপনের শর্তে বিবেচনা করবেন।”
আনাস্তাসিয়া ইয়েমেলিয়ানোভা, ৩১, বলেছিলেন যে তিনি ছিঁড়ে গিয়েছিলেন: “সত্যি বলতে, আমার এই প্রশ্নের দুটি উত্তর রয়েছে। প্রথমটি এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে যা তার দেশকে ভালবাসে। আমি নিজের মধ্যে আপস করতে চাই না,” তিনি এপিকে বলেছেন। “তবে এই সমস্ত মৃত্যু দেখে এবং জেনে যে আমার মা এখন শেলিংয়ের নীচে নিকোপলে বাস করছেন এবং আমার বাবা লড়াই করছেন, আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্ত কিছু শেষ হোক।”
স্বিতলানা ডব্রিনস্কা, যার পুত্র মারা গিয়েছিলেন, তিনি সরাসরি ছাড়গুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তবে জীবন বাঁচাতে থামানো যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন।
৫ 57 বছর বয়সী পেনশনার বলেছিলেন, “আমাদের অঞ্চলগুলি পুনরায় দখল করার জন্য আক্রমণাত্মক সূচনা করার সুযোগ আমাদের নেই,” তবে মানুষকে মারা যেতে বাধা দেওয়ার জন্য আমরা কেবল সামরিক অভিযান বন্ধ করতে পারি, কোনও ধরণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারি, তবে আমাদের অঞ্চলগুলি ছেড়ে দিতে পারি না। “
আলটিমেটাম এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি
ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলন ঘোষণার আগে, রাশিয়াকে লড়াই বন্ধ করার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল কোন অগ্রগতি বিতরণ।
ট্রাম্প ছিল একটি আলটিমেটাম আপ সরানো রাশিয়ার উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য এবং ক্রেমলিন কোনও নিষ্পত্তির দিকে না এগিয়ে গেলে রাশিয়ান তেল কিনে এমন দেশগুলিকে লক্ষ্য করে গৌণ শুল্ক প্রবর্তন করতে। দ্য সময়সীমা শুক্রবার ছিল। হোয়াইট হাউস সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে শনিবার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।
ক্রেমলিনের বড় সেনাবাহিনী আস্তে আস্তে সেনাবাহিনী এবং বর্মের প্রচুর ব্যয় করে ইউক্রেনের আরও গভীর দিকে এগিয়ে চলেছে যখন এটি নিরলসভাবে ইউক্রেনীয় শহরগুলিতে বোমা।
রাশিয়া এবং ইউক্রেন বাণিজ্য আক্রমণ
শনিবার, ইউক্রেনীয় শহর খেরসন শহরতলিতে একটি রাশিয়ান ড্রোন একটি মিনিবাসে আঘাত করলে দু’জন মারা গিয়েছিলেন এবং ১ 16 জন আহত হয়েছেন, আঞ্চলিক গভর্নর ওলেকসান্দ্র প্রোকুডিন জানিয়েছেন। আঞ্চলিক গভর্নর ইভান ফেডোরভের মতে, জাপোরিজিয়া অঞ্চলে একটি রাশিয়ান ড্রোন তাদের গাড়ি আঘাত করার পরে আরও দু’জন মারা গিয়েছিলেন।
ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে যে এটি 47 টি রাশিয়ান ড্রোনগুলির মধ্যে 16 টির মধ্যে রাতারাতি চালু হয়েছিল, এবং 31 টি ড্রোন 15 টি বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্যমাত্রায় আঘাত করেছে। এটি আরও বলেছে যে এটি রাশিয়া মোতায়েন করা দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে একটিকে গুলি করে ফেলেছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে যে এর বিমান প্রতিরক্ষা রাশিয়া এবং কৃষ্ণাঙ্গ সাগরের উপর রাতারাতি এবং আরও 21 টি শনিবার সকালে ইউক্রেনীয় ড্রোনকে গুলি করে ফেলেছে।
এই গল্পের চূড়ান্ত লাইনটি সংশোধন করা হয়েছে যে রাশিয়ার উপর দিয়ে রাতারাতি এবং 21 টি শনিবার সকালে 97 টি ড্রোন গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
মর্টন লন্ডন থেকে রিপোর্ট করেছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদক মিশেল এল। দাম ওয়াশিংটন থেকে অবদান রেখেছিল।