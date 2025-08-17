জেলেনস্কি ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্পের বৈঠকের জন্য ইউরোপীয় মিত্রদের ওয়াশিংটনে নিয়ে এসেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে উচ্চতর স্টেকস বৈঠকের জন্য সোমবার ওয়াশিংটন, ডিসিতে ভ্রমণ করার সময় ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিতে যোগ দেবেন।
রবিবার, ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট, ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ, ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী জর্জিগিয়া মেলোনি এবং ফিনিশ প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টুব সকলেই তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন। তাদের যৌথ উপস্থিতি রাশিয়ার যুদ্ধকে টেনে আনার সাথে সাথে ইউক্রেনের সমর্থনে একটি united ক্যবদ্ধ ফ্রন্ট উপস্থাপনের ইউরোপের দৃ determination ় সংকল্পকে বোঝায়।
ট্রাম্পের সাথে তার বৈঠকের আগে, জেলেনস্কি ব্রাসেলসের ইউরোপীয় কমিশনে ভন ডের লেইনের সাথে হোয়াইট হাউসের আলোচনার জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য, দীর্ঘমেয়াদী সামরিক সহায়তা, ইউক্রেনের ইইউতে যোগদানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং রাশিয়ান আগ্রাসনের মুখে ট্রান্সটল্যান্টিক সংহতি বাড়িয়ে তুলতে।
একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ভন ডের লেইন বলেছিলেন যে সোমবার ওয়াশিংটনে জেলেনস্কি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতাদের সাথে যোগ দিতে পেরে তিনি আনন্দিত।
তিনি বলেন, “আমরা যতক্ষণ সময় নেবেন ততক্ষণ আপনাকে সমর্থন অব্যাহত রাখব,” তিনি আরও বলেন, ইইউ ইউক্রেন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পক্ষে সমর্থন করে।
তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ক্রেমলিন ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করতে অস্বীকার করলে ইইউ আগামী মাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার 19 তম নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজ নিয়ে এগিয়ে যাবে।
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে তিনি আশা করেন যে ট্রাম্পের সাথে আসন্ন বৈঠকটি “উত্পাদনশীল হবে” এবং তার ফেব্রুয়ারির সফরে ওভাল অফিসে যে চিৎকারের ম্যাচের ঘটনা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি নয়।
হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির বৈঠকটি শুক্রবার অ্যাঙ্করেজে রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলনের গোড়ায় এসেছিল, যেখানে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির দাবি বাদ দিয়ে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন।
পুতিনের সাথে বৈঠকের পরে ট্রাম্প বলেছিলেন যে রাশিয়ান নেতা ইউক্রেনীয় মূল অঞ্চল ছাড়ের বিনিময়ে যুদ্ধ শেষ করতে রাজি ছিলেন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে কিয়েভকে মস্কোর সাথে চুক্তি করা উচিত কারণ “রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি, এবং তারা তা নয়।”
জেলেনস্কি, ইউরোপীয় নেতাদের পাশাপাশি, যে কোনও ইউক্রেনীয় জমি রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করে।
জেলেনস্কি রবিবার ইউরোপীয় কমিশনের সাংবাদিকদের বলেন, “যেহেতু আঞ্চলিক ইস্যুটি এত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এটি কেবল ইউক্রেন এবং রাশিয়ার নেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ার ত্রিপক্ষীয় ইউক্রেনের নেতাদের দ্বারা আলোচনা করা উচিত।” “এখনও অবধি, রাশিয়া ত্রিপক্ষীয় ঘটবে এমন কোনও চিহ্ন দেয়নি,” তিনি যোগ করেছেন।