জার্মান সরকার জানিয়েছে, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি বুধবার বার্লিনের জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জে যোগ দিচ্ছেন ইউরোপীয় ও মার্কিন নেতাদের সাথে এই সপ্তাহের শেষের দিকে ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলনের আগে আলোচনার জন্য, জার্মান সরকার জানিয়েছে।
আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনের আগে ইউরোপীয় ও ইউক্রেনের নেতাদের কণ্ঠস্বর শোনার প্রয়াসে বুধবার মেরজ একাধিক ভার্চুয়াল সভা আহ্বান করেছেন, যেখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের মস্কোর যুদ্ধ শেষ করার পথে একটি পথ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় দেশগুলির নেতারা সকলেই সেই শীর্ষ সম্মেলন থেকে দূরে রয়েছেন। প্রায় এক ঘন্টা পরে ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাথে ভার্চুয়াল আহ্বানের প্রস্তুতির জন্য জেলেনস্কি প্রথমে ইউরোপীয় নেতাদের সাথে দেখা করবেন।
মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে ভবিষ্যতের যে কোনও শান্তি চুক্তিতে পুলিশে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত যারা “ইচ্ছুক জোটের জোট” এর সাথে জড়িত দেশগুলির মধ্যে একটি আহ্বান শেষ হবে।
জেলেনস্কি যখন সর্বশেষ মে মাসের শেষের দিকে বার্লিনে গিয়েছিলেন, তখন মের্জ ইউক্রেনকে তার নিজস্ব দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেমগুলি বিকাশে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা ব্যবহার এবং লক্ষ্যগুলিতে পশ্চিমা-চাপানো কোনও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকবে।
বুধবার ইউক্রেনীয় নেতা বলেছেন, আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনের আগে অংশীদারদের সাথে তাঁর সরকারের ৩০ টিরও বেশি কথোপকথন হয়েছে, তবে পুতিন সৎ বিশ্বাসে আলোচনা করবেন বলে সন্দেহ করেছিলেন।
পুতিনের আন্তরিকতার জেলেনস্কি সন্দেহজনক
তার অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন, জেলেনস্কি বলেছিলেন যে “বর্তমানে রাশিয়ানরা যুদ্ধ শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন কোনও চিহ্ন নেই” এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ইউক্রেনের অংশীদারদের প্রচেষ্টা সমন্বয় করার জন্য এবং “রাশিয়াকে শান্তিতে বাধ্য করার জন্য” আহ্বান জানিয়েছিল।
“সৎ শান্তির জন্য রাশিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। রাশিয়ার দ্বারা প্রতারণা রোধে আমাদের অবশ্যই ইউক্রেন এবং আমাদের অংশীদারদের অভিজ্ঞতা নিতে হবে,” জেলেনস্কি বলেছিলেন।
ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি দেখতে চান পুতিন এখন চতুর্থ বছরে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে গুরুতর কিনা, শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনকে “একটি অনুভূতি-সভা” হিসাবে বর্ণনা করে যেখানে তিনি রাশিয়ান নেতার উদ্দেশ্যগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।
তবুও ট্রাম্প ইউরোপে মিত্রদের হতাশ করেছেন এই বলে ইউক্রেনকে কিছু রাশিয়ান-অধিষ্ঠিত অঞ্চল ছেড়ে দিতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে রাশিয়াকে অবশ্যই জমির অদলবদল গ্রহণ করতে হবে, যদিও পুতিনকে আত্মসমর্পণ করার আশা করা যায় তা স্পষ্ট নয়।
ইউরোপীয় মিত্ররা ইউক্রেনের যে কোনও শান্তি আলোচনায় জড়িত থাকার জন্য চাপ দিয়েছে, ভয়ঙ্কর আলোচনা যা কিয়েভকে বাদ দেয় অন্যথায় মস্কোর পক্ষে হতে পারে।
ট্রাম্প সোমবার বারবার সুযোগগুলি বলেছিলেন যে তিনি জেলেনস্কিয়কে পুতিনের সাথে তাঁর আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য চাপ দেবেন এবং জেলেনস্কিয়কে বরখাস্ত করেছিলেন এবং শান্তির সন্ধানের প্রচেষ্টার অংশ হওয়ার তার প্রয়োজন ছিল। ট্রাম্প বলেছিলেন যে শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের পরে, রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, বা এটি “পুতিন এবং জেলেনস্কি এবং আমার” সাথে একটি বৈঠকও হতে পারে।
ইউরোপীয়রা এবং ইউক্রেন সতর্ক যে পুতিন, যিনি ১৯৪45 সাল থেকে ইউরোপের বৃহত্তম স্থলযুদ্ধ চালিয়েছেন এবং রাশিয়ার শক্তি ব্যবহার করেছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করতে, অনুকূল ছাড়গুলি সুরক্ষিত করতে এবং এগুলি ছাড়া শান্তি চুক্তির রূপরেখা নির্ধারণ করতে পারে।
অনেক ইউরোপীয় দেশগুলির অত্যধিক ভয় হ’ল পুতিন তার পরের একটিতে তার দর্শনীয় স্থান স্থাপন করবেন।
জেলেনস্কি মঙ্গলবার বলেছিলেন যে পুতিন ইউক্রেনকে ডোনেটস্ক অঞ্চলের বাকি ৩০ শতাংশ থেকে সরে আসতে চান যে এটি এখনও যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করে, এমন একটি প্রস্তাবনা যে নেতা স্পষ্টতই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
জেলেনস্কি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে ইউক্রেন এটি নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনও অঞ্চল ছেড়ে দেবে না, বলেছিল যে এটি অসাংবিধানিক হবে এবং কেবল ভবিষ্যতের রাশিয়ান আগ্রাসনের জন্য একটি স্প্রিংবোর্ড হিসাবে কাজ করবে।
তিনি বলেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাতে মনোনিবেশকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বাধীন কূটনৈতিক আলোচনাগুলি ইউক্রেনীয় মূল দাবিকে সম্বোধন করেনি, ভবিষ্যতের রাশিয়ান আগ্রাসন রোধে এবং ইউরোপ সহ আলোচনায় সুরক্ষার গ্যারান্টি সহ।
ন্যাটো পুশ আমাদের প্রত্যাখ্যান
ট্রাম্প অফিসে ফিরে আসার তিন সপ্তাহ পরে তাঁর প্রশাসন টেবিলের বাইরে ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যতার লিভারেজ নিয়েছে – পুতিন কিছু দাবি করেছেন – এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউক্রেনকে এখন ইউরোপে সুরক্ষা পরিচালনা করতে হবে এবং আমেরিকা অন্য কোথাও তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে।
ইইউর প্রবীণ কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে ট্রাম্প কেবল ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করে সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওস্ট্রেটজিক স্বার্থ এবং দুর্দান্ত শক্তি রাজনীতিতে আরও আগ্রহী, রাশিয়ার সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার এবং পুতিনের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে। হোয়াইট হাউস ভবিষ্যতের খনিজ নিষ্কাশনের জন্য ইউক্রেনের সাথে একটি বিনিয়োগ চুক্তি করেছে এবং সম্প্রতি মার্কিন অস্ত্র সরবরাহকারীদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে ঝুঁকেছে।
ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শিল্প হৃদয়ভূমির একটি অংশ পূর্ব ডনবাস অঞ্চলের পোকরভস্কের আশেপাশে মূল অঞ্চলটি মাটির রাশিয়ান বাহিনী বন্ধ করে দিচ্ছে যা পুতিন দীর্ঘকাল ধরে লোভ করেছে।
যুদ্ধগুলি নিরীক্ষণের জন্য ওপেন-সোর্স তথ্য ব্যবহার করে সামরিক বিশ্লেষকরা বলেছেন যে এই অগ্রগতিগুলি প্রতিরোধ করার ইউক্রেনের দক্ষতা সমালোচনা হতে পারে। পোকরভস্ককে হারানো রাশিয়াকে শীর্ষ সম্মেলনের আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হস্তান্তর করবে এবং ডনেটস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনীয় সরবরাহের লাইনকে জটিল করে তুলতে পারে, যেখানে ক্রেমলিন বেশিরভাগ সামরিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে রেখেছে।
এদিকে, ইউক্রেনের সাধারণ কর্মীদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনীয় বাহিনী একটি তেল পাম্পিং স্টেশনকে আঘাত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাশিয়ান সেনাবাহিনী সরবরাহকারী একচেটি স্টেশনকে আঘাত করেছিল, বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাম্পিং স্টেশনের আশেপাশের অঞ্চলে ক্ষতি এবং একটি বিশাল আগুনের খবর পাওয়া গেছে।