জেলেনস্কি এবং আলিয়েভ ওডেসা অঞ্চলের আজারবাইজানীয় তেল ডিপোতে রাশিয়ান বিমানের ফোন করে নিন্দিত ও নিন্দা করেছেন

ইউক্রেনের সভাপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি আজারবাইজান ইলহাম আলিয়েভের প্রধানের সাথে টেলিফোন কথোপকথন করেছেন। তারা ইউক্রেনের আজারবাইজানী সংস্থা সোসারের তেল ডিপোর অধীনে “রাশিয়ার লক্ষ্যবস্তু বিমান হামলার” নিন্দা জানিয়েছিল, এটা বলা হয় আজারবাইজানের সভাপতির কার্যালয় থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।

এটি ইউক্রেনীয় অঞ্চলে অবস্থিত আজারবাইজানের অন্যান্য বস্তুর উপর প্রভাব এবং একটি গ্যাস সংক্ষেপক স্টেশনেও প্রভাব সম্পর্কেও ছিল, যা আজারবাইজানি গ্যাসকে ইউক্রেনে নিয়ে যায়।

এই কথোপকথন সম্পর্কে তাঁর বার্তায় জেলেনস্কি উল্লিখিতআজারবাইজান ইউক্রেনীয় জ্বালানি সুবিধা নিয়ে রাশিয়ান ধর্মঘট সম্পর্কে যা জানিয়েছিলেন। “ইউক্রেন আমাদের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির শক্তির স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয় এমন শক্তি রুটগুলি অবরুদ্ধ করার জন্য এটি রাশিয়ার একটি মনোনিবেশিত প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করে,” তিনি যোগ করেন।

এছাড়াও, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি আলিয়েভকে বাকু এবং ইয়েরেভানের মধ্যে চুক্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন, যা তাঁর মতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সহায়তায় অর্জন করা হয়েছিল।

ওডেসার সংকোচকারী স্টেশনের জন্য একটি আঘাত, যার মাধ্যমে আজারবাইজানী গ্যাসের পাম্পিং রুটটি ইউক্রেন এবং ইউরোপের দিকে যায়, রাশিয়ান সেনারা 6 আগস্ট রাতে জানিয়েছে, রিপোর্ট ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রক। কয়েক দিন আগে, জুলাইয়ের শেষে, প্রথমবারের মতো ইউক্রেন প্রাপ্ত ট্রান্সবালকান করিডোর বরাবর আজারবাইজান থেকে গ্যাস – এটি ইউক্রেন, মোল্দোভা, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং তুরস্কের অঞ্চল পেরিয়ে মূল গ্যাস পাইপলাইনের নাম। 8 আগস্ট রাতে রাশিয়ান ড্রোনস প্রয়োগ করুন ওডেসা অঞ্চলের আজারবাইজান সোসারের তেল ডিপোতে একটি আঘাত।

ইউক্রেন এবং আজারবাইজান মস্কো এবং বাকুর মধ্যে সম্পর্কের শীতল হওয়ার পটভূমির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ হ’ল বিমানের আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের দুর্ঘটনা, বাকু থেকে গ্রোজনে উড়ন্ত এবং প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলির অভিযানের প্রতিবিম্বের সময় রাশিয়ান বিমান প্রতিরক্ষা দ্বারা আঘাত করা। আলিয়েভ দাবি করেছেন যে রাশিয়া দোষী সাব্যস্ত করুন এবং ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন। পুতিন কেবল আংশিকভাবে দায়িত্ব স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

জুনের শেষের দিকে, বিশ বছর আগে হত্যার কারণে ইয়েকাটারিনবার্গে আজারবাইজানীয় ডায়াস্পোরার প্রতিনিধিদের গণ আটকে রাখার পরে শুরু হওয়া রাশিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে একটি কূটনৈতিক কেলেঙ্কারী ফাটল। আটকের সময় এই মামলার দুই আসামী হুসেন এবং জিয়াদ্দিন সাফারভসকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের মৃত্যুর কারণটি পরীক্ষা করা হয়েছিল, বাকুতে পরিচালিত হয়েছিল, এটি প্রচুর শারীরিক আঘাতের কারণে ভারী পোস্ট -ট্রায়োম্যাটিক শক নামে পরিচিত। প্রতিক্রিয়াতে আজারবাইজান মাদক চোরাচালান ও সাইবার ক্রাইমের সন্দেহের কারণে বাকুতে 10 টিরও বেশি রাশিয়ানকে আটক করেছে। আদালতে, মারধরের চিহ্নগুলি তাদের কাছে দৃশ্যমান ছিল।

আজারবাইজান রাশিয়াকে অবমাননা করে, আর্মেনিয়া ইইউতে চেষ্টা করে। দেখা যাচ্ছে যে ক্রেমলিন ককেশাসে কোনও প্রভাব হারিয়েছে? আমরা টমাস ডি ভালের সাথে আলোচনা করি – এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান গবেষক

