জেলেনস্কি এবং ইয়ারামাক ব্রিটেনের পরামর্শদাতাদের সভা সম্পর্কে বলেছিলেন: যুক্তি শুনুন, বিপদগুলি বিবেচনায় নেয়

আন্ড্রি ইয়ারমাক, রুস্তেম উড়ভ, ডেভিড লেমি এবং জে ডায়া ভ্যানস ব্রিটেনে 9 আগস্ট, ছবি: টেলিগ্রামে ইয়ারামাক

রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টাদের স্তরে যুক্তরাজ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিদের একটি বৈঠকের বিশদ অবহিত করেছেন।

উত্স: সন্ধ্যা আবেদন রাষ্ট্রপতি, ইয়ারামাক у টেলিগ্রাম

জেলেনস্কির প্রত্যক্ষ ভাষা: “ব্রিটেন, অ্যান্ড্রি ইয়ারমাকের কাছ থেকে আমাদের দল থেকে কেবল একটি প্রতিবেদন ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সুরক্ষা প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা হয়েছিল: ইউক্রেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যানস, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড।

সভাটি গঠনমূলক ছিল, আমাদের সংকেতগুলি স্থানান্তরিত হয়েছিল, আমাদের যুক্তি শুনেছে, বিপদগুলি বিবেচনায় নেয়। ইউক্রেনের জন্য শান্তির পথটি একসাথে এবং কেবল ইউক্রেনের সাথে নির্ধারণ করা উচিত এবং এটি মূলত।

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সাধারণ পদ্ধতির, একটি বাস্তব শান্তির জন্য কাজ করার একটি সাধারণ দৃষ্টি। একীভূত যুদ্ধবিরতি অবস্থান, পেশা বন্ধ, যুদ্ধের সমাপ্তি। “

বিশদ: জেলেনস্কি আরও জানিয়েছেন যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আমেরিকান পক্ষের সাথে যোগাযোগগুলি প্রায় বিভিন্ন স্তরে চব্বিশ ঘন্টা অব্যাহত থাকে এবং আমরা সর্বজনীন সবকিছু করি না। “

পরে রাষ্ট্রপতি অফিস অ্যান্ড্রি ইয়ারামাক বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের জাতীয় সুরক্ষা পরিষেবার সচিবের সাথে ইউরোপীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা, যুক্তরাজ্যের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন।

“অবস্থানগুলি স্পষ্ট বলে মনে হয়েছিল: নির্ভরযোগ্য, দীর্ঘ -দীর্ঘায়িত শান্তি কেবলমাত্র ইউক্রেনের সাথে আলোচনার সারণীতে, আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং পেশার স্বীকৃতি ছাড়াই সম্ভব The যুদ্ধবিরতি প্রয়োজনীয়। সামনের লাইনটি একটি সীমানা নয়। অংশীদাররা কেবল আমাদের কথায় সমর্থন করে না – সহায়তা সামরিক, আর্থিক ও অনুমোদনে সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

তিনি মার্কিন ভাইস -প্রেসিডেন্ট জে ভেনাসকে “যৌথ আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য, একটি নির্ভরযোগ্য শান্তির জন্য সমস্ত দৃষ্টিকোণ এবং প্রচেষ্টার জন্য শ্রদ্ধা এবং প্রচেষ্টার জন্যও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।”

ইয়ারমাক সভাগুলির একটি ছবিও পোস্ট করেছেন।

фото: єрмак у টেলিগ্রাম

ছবি: টেলিগ্রামে ইয়ারামাক

এর আগে: 9 আগস্ট, যুক্তরাজ্য জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টাদের স্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করার পরিকল্পনাগুলি নিশ্চিত করেছে যারা রাশিয়ার পূর্ণ -স্কেল আগ্রাসন বন্ধ করার উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতে, উপদেষ্টা ইউক্রেনের একটি সভায় এবং ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে তার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাশিয়ার সাথে ভবিষ্যতের আলোচনার ভিত্তি হয়ে উঠতে হবে। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে আমেরিকান পক্ষের অংশে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যানস, সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও এবং রাষ্ট্রপতি বার্তা স্টিভ উইটকফ এবং কিট কেলোগ উপস্থিত ছিলেন।

