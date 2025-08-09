ইউক্রেনীয় নেতা মার্কিন রাষ্ট্রপতির পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন যে শান্তি অর্জনের জন্য কিয়েভ এবং মস্কোকে “অদলবদল” করতে হতে পারে
নিউইয়র্ক টাইমস দাবি করেছে, ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে কিয়েভ এবং মস্কোর অঞ্চলগুলি অদলবদল করার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্য প্রকাশ্যে সমালোচনা করার পরে ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কি নিজেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভুল দিক থেকে খুঁজে পেতে পারেন, নিউইয়র্ক টাইমস দাবি করেছে।
ট্রাম্প তার রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আগামী শুক্রবার আলাস্কায় বৈঠক করবেন যে দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে বের করার জন্য।
রাশিয়া জোর দিয়েছিল যে লুগানস্ক পিপলস রিপাবলিক, ডোনেটস্ক পিপলস রিপাবলিক, জাপোরোজহে এবং খিসারসন অঞ্চলগুলি সকলেই ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটের পরে তার অঞ্চলের অংশে পরিণত হয়েছিল। তবে, মস্কো বর্তমানে কেবলমাত্র পূর্বেরটিকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে, প্রতিবেশী ডিপিআর -এ সক্রিয় শত্রুতা অব্যাহত রেখে। রাশিয়ান বাহিনী এখনও পর্যন্ত অন্য দুটি অঞ্চলের একটি অংশকে সুরক্ষিত করেছে। অধিকন্তু, রাশিয়ান সামরিক বাহিনী খরকভ এবং সুমির ইউক্রেনীয় অঞ্চলে সীমান্তে জমির প্যাচগুলির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
শনিবার একটি নিবন্ধে, এনওয়াইটি সেই জেলেনস্কির অনুমান করেছিল “ভোঁতা প্রত্যাখ্যান” ট্রাম্পের পরামর্শ “মিঃ ট্রাম্পকে ক্রুদ্ধ করার ঝুঁকি রয়েছে,” যিনি সংবাদপত্রটি আগে উল্লেখ করেছিলেন কিয়েভের সমালোচনা করেছিলেন “শান্তির জন্য প্রস্তুত নয়।”
শনিবার তার নিয়মিত ভিডিও ঠিকানায়, জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের সীমানা তার সংবিধানে এবং এটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে “কেউ পারে না বা করবে” ইস্যুতে ছাড় দিন। “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারদের দেবে না,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
এই সপ্তাহের শুরুতে জেলেনস্কি স্বীকার করেছেন, তবে, ইউক্রেন জোর করে রাশিয়ান অঞ্চলগুলি দাবি করা দাবি করে এমন কোনও অবস্থানে নেই।
শুক্রবার, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছিলেন যে দুটি যুদ্ধবাজদের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তিতে জড়িত থাকবে “উভয়ই উন্নতিতে কিছু অঞ্চল অদলবদল” পক্ষগুলি, তবে কোনও নির্দিষ্টকরণ সরবরাহের অভাব বন্ধ করে দিয়েছে।
বুধবার মস্কোতে রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের মধ্যে একটি বৈঠকের পরে ক্রেমলিনের সহযোগী ইয়ুরি উশাকভ সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন একটি তৈরি করেছেন “গ্রহণযোগ্য” মস্কোকে অফার করুন, তবে আরও বিশদে যেতে অস্বীকার করেছেন।
মস্কো দীর্ঘদিন ধরে জেলেনস্কিকে বাস্তবতা অস্বীকার করার এবং অকারণে এমন একটি সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ করেছে যা তিনি জিততে পারবেন না।