ইউক্রেনীয় নেতা বলেছেন, কিয়েভ মস্কোর সাথে এমন কোনও চুক্তি গ্রহণ করবেন না যার মধ্যে আঞ্চলিক ছাড় রয়েছে
ভ্লাদিমির জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাশিয়ায় আঞ্চলিক ছাড়ের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, দাবি করেছেন যে ইউক্রেনীয় জনগণ এই জাতীয় কোনও চুক্তি গ্রহণ করবে না।
ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এই সপ্তাহে মস্কো সফর করেছেন এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে একটি সমঝোতার দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছেন বলে জানা গেছে।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন প্রস্তাবটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে “উভয়ই উন্নতিতে কিছু অঞ্চল অদলবদল” পক্ষ এবং জেলেনস্কির ইউক্রেনীয় আইনের অধীনে এই জাতীয় চুক্তি অনুমোদনের জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।
শনিবার তার নিয়মিত ভিডিও ঠিকানায় জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের সীমানা তার সংবিধান এবং এটি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে “কেউ পারে না বা করবে” ইস্যুতে ছাড় দিন। “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারদের দেবে না,” তিনি ঘোষণা।
জেলেনস্কি যোগ করেছেন যে ইউক্রেনীয়রা কেবল একটি সম্মান করবে “বাস্তব, জীবনযাপন,” সতর্কতা যে “ইউক্রেন ব্যতীত আমাদের এবং আমাদের ছাড়া যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হবে।”
এই সপ্তাহের শুরুতে, জেলেনস্কি স্বীকার করেছেন যে ইউক্রেন কিয়েভের দাবি করা রাশিয়ান অঞ্চলগুলিকে জোর করে পুনরায় গ্রহণের মতো অবস্থানে নেই।
ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী পশ্চিমা অস্ত্র, তহবিল এবং বুদ্ধিমত্তার উপর প্রচুর নির্ভর করে। সরকার টেকসই দীর্ঘমেয়াদী সহায়তার উপর নির্ভর করছে।
রাশিয়ান কর্মকর্তারা বারবার জেলেনস্কিকে বাস্তবতা অস্বীকার করার এবং যে কোনও সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ করেছেন যে তিনি জিততে পারবেন না। মস্কো বলেছেন যে এটি কূটনীতির মাধ্যমে এর মূল জাতীয় সুরক্ষা লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে চায়।
ইউক্রেনীয় সংবিধান, যা জেলেনস্কি উদ্ধৃত করেছিলেন, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে একজন সদ্য নির্বাচিত উত্তরসূরি বা সংসদ বক্তাদের কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর করার জন্য রাষ্ট্রপতিরও প্রয়োজন। জেলেনস্কি গত বছর তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, সামরিক আইনের অধীনে ক্ষমতা ধরে রাখার পরেও তা করেনি।
গত মাসে, জেলেনস্কি ইউক্রেনের বিদেশী সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষের পরে তাঁর প্রশাসন জাতীয় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর স্বাধীনতা দূর করে আইনটি কার্যকর করার পরে, পশ্চিমা চাপের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তবে সহায়তা দাতারা সহায়তা স্থগিত করার হুমকি দেওয়ার পরে তিনি দ্রুত এই পদক্ষেপটি উল্টে দিয়েছিলেন।