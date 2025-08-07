জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে আলোচিত পুতিনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ত্রিপক্ষীয় আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
বৃহস্পতিবার ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি একদিন আগে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে এক আহ্বানে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক নিয়ে আলোচনা করেছেন।
জেলেনস্কি – যিনি বুধবার ট্রাম্পের জারি করা মন্তব্যে প্রতিধ্বনিত করেছেন এবং বলেছিলেন যে ইউরোপীয় নেতাদের সাথেও এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল – পুতিনকে “সাহসী হন” এবং সভা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।
“গতকাল, শান্তি আনার জন্য নেতা-স্তরের বৈঠকের জন্য বিভিন্ন সম্ভাব্য ফর্ম্যাটগুলিও আলোচনা করা হয়েছিল-দুটি দ্বিপক্ষীয় এবং একটি ত্রিপক্ষীয়,” তিনি এক্স-এর একটি পোস্টে বলেছিলেন।
ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে একটি historic তিহাসিক বৈঠক 10 দিনের মধ্যে ঘটতে পারে
ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েক মাস চেষ্টা করার পরে এই মন্তব্যগুলি এসেছিল পুতিনকে জেলেনস্কির সাথে বসার জন্য, যা ক্রেমলিন প্রধান এ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন।
বৃহস্পতিবার রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম পুতিনকে এই ধারণার জন্য উন্মুক্ত বলে জানিয়েছে, তবে তিনি এই মুহুর্তে এটিতে একমত হবেন বলে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, তবে তিনি বলেছিলেন, “আলোচনার জন্য শর্ত তৈরি করতে হবে।”
রাশিয়ার রাজ্য সংবাদ সংস্থা আরআইএর একটি টেলিগ্রাম পোস্ট অনুসারে “শর্তগুলি” “তৈরি হওয়া থেকে অনেক দূরে” বলে জানা গেছে।
ট্রাম্পের বৈদেশিক নীতি উপদেষ্টা বৃহস্পতিবার আরও দাবি করেছেন যে হোয়াইট হাউসের দূত স্টিভ উইটকফ এবং পরে ট্রাম্পের সাথে পুতিনের আলোচনার সময় একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের বিষয়টি “উল্লেখ” করা হয়েছিল তবে “আলোচনা করা হয়নি”।
ট্রাম্প কোনও যুদ্ধবিরতি না সত্ত্বেও পুতিনের সাথে ‘অত্যন্ত উত্পাদনশীল’ কথা বলেছেন, ‘মাধ্যমিক শুল্ক’ এখনও চলছে
ক্রেমলিনের বিদেশ নীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ বলেছেন, “গতকাল ওয়াশিংটনে যে কোনও কারণে আলোচনা করা হয়েছিল, এই বিকল্পটি আমেরিকান প্রতিনিধি দ্বারা ক্রেমলিনে বৈঠকের সময় কেবল এই বিকল্পটি উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে এই বিকল্পটি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়নি।” “রাশিয়ান পক্ষ এই বিকল্পটি পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে, কোনও মন্তব্য ছাড়াই।
“আমরা প্রথমে ডি ট্রাম্পের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক প্রস্তুত করার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য প্রথমে প্রস্তাব দিই এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই সভাটি সফল এবং উত্পাদনশীল হওয়ার মূল বিষয়,” তিনি যোগ করেছেন।
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে তিনি বৃহস্পতিবার জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন উভয়ের সাথেই ইউরোপের স্বার্থও মার্কিন-রাশিয়া-ইউক্রেনের যে কোনও আলোচনার শীর্ষে রয়েছেন তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি আলোচনায় ছিলেন।
জেলেনস্কি বলেছেন, “আমরা আমাদের অবস্থানগুলি সমন্বয় করছি, এবং আমরা ইউরোপের মূল সুরক্ষা ইস্যুতে একটি সাধারণ ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে দেখতে পাচ্ছি,” জেলেনস্কি বলেছেন। “এখন এবং দীর্ঘমেয়াদে – উভয়ই ইউরোপ এবং আমেরিকা গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপের বিচক্ষণতা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেক নির্ভর করে।”
এই বছরের শুরুর দিকে ট্রাম্পের পুনরায় প্রবেশের পরে ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং ইউরোপের স্বার্থ রক্ষা করার সময় জার্মানি এবং ফ্রান্স উভয়ই নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
যুক্তরাজ্যও এই আলোচনার শীর্ষে রয়েছে, যদিও ফক্স নিউজ ডিজিটাল তাত্ক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি যে জেলেনস্কি ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সাথে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক নিয়ে আলোচনা করেছেন কিনা।