জেলেনস্কি ট্রাম্প-পুটিন আলোচনায় ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তির জন্য ইউরোপীয় সমর্থনকে ধন্যবাদ জানাই
জেলেনস্কি ট্রাম্প-পুটিন আলোচনায় ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তির জন্য ইউরোপীয় সমর্থনকে ধন্যবাদ জানাই

ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি রবিবার ইউরোপীয় নেতাদের এই সপ্তাহের মার্কিন – রুশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য তার চাপ সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে, কারণ কিভ ভয় পেয়েছিলেন যে ওয়াশিংটন এবং মস্কো যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি চুক্তি করতে পারে তবে এমনভাবে যেভাবে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করে।

জেলেনস্কি বলেছেন, “যুদ্ধের সমাপ্তি অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে এবং ইউক্রেন এবং আমাদের জনগণের সাথে আজ যারা ইউক্রেনের শান্তির জন্য দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞ, যা আমাদের ইউরোপীয় দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষার স্বার্থকে রক্ষা করছে,” জেলেনস্কি বলেছিলেন।

পুতিন অ্যালি সতর্ক করেছেন যে ‘টাইটানিক প্রচেষ্টা’ ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনে ডুবে যাওয়ার কাজ চলছে

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং ইউরোপীয় কমিশনের নেতারা একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির মধ্যে যে কোনও কূটনৈতিক সমাধান দখল করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন এবং ইউরোপের সুরক্ষা স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শীঘ্রই একে অপরের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন। (অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি চিত্র | স্পুটনিক/আলেকজান্ডার কাজাকভ/পুল | ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

ইইউর বিদেশ নীতি প্রধান কাজা কল্লাস রবিবার রয়টার্সকে বলেছেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়াকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা রয়েছে।” “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে যে কোনও চুক্তির অবশ্যই ইউক্রেন এবং ইইউ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, কারণ এটি ইউক্রেনের এবং পুরো ইউরোপের পুরো সুরক্ষার বিষয়,” তিনি যোগ করেছেন।

ট্রাম্পের সামিটের আগে জেলেনস্কি শান্তি চুক্তির জন্য অঞ্চলকে ছাড়বে না – ত্রিভুজ সভা টিজড হিসাবে

ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট বলেছেন, আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনটি “পুতিনকে পরীক্ষা করার বিষয়ে হবে” এবং রাশিয়ান নেতা “এই ভয়াবহ যুদ্ধকে অবসান ঘটাতে” সম্পর্কে কতটা গুরুতর তা একটি পরিমাপ হিসাবে কাজ করবে।

ইউক্রেনের সভাপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি এবং ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট্টে 23 জুন, 2025 -এ নেদারল্যান্ডসের হেগের ওয়ার্ল্ড ফোরামের ন্যাটো সামিটে বৈঠক করেন। (ক্লাউডিয়া রাদেকা/নুরফোটো/গেটি চিত্র)

হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিন উভয়ই আলোচনায় যোগদানের জন্য জেলেনস্কির অনুরোধকে স্বীকার করেছেন, যদিও কোনও আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জারি করা হয়নি। ট্রাম্প এবং পুতিন ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় বৈঠকের কথা রয়েছে। জেলেনস্কি যদি অংশ নেবেন তবে সভাটি মস্কোর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে প্রথম চিহ্নিত করবে।

রাশিয়া আইন অনুমোদন মস্কোকে হুমকি দেয়, 500% শুল্ক সহ মিত্র

সভা, যা ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন শুক্রবার সত্য সামাজিক পোস্টক্রেমলিন এবং এর সহযোগীদের উপর খাড়া শুল্ক আরোপ করার জন্য ওয়াশিংটনের হুমকির সূত্রে আসে।

ট্রাম্প এর আগে ভারত এবং চীনের মতো দেশগুলি – ছাড় দেওয়া রাশিয়ান অপরিশোধের ক্রেতাদের – জি 7 মূল্য ক্যাপগুলি হ্রাস করার জন্য এবং পশ্চিমের প্রভাবকে দুর্বল করার জন্য একত্রিত করেছেন নিষেধাজ্ঞাগুলি

জবাবে, দ্বিপক্ষীয় আইন প্রণেতারা অনুমোদনের রাশিয়া আইন চালু করেছিলেন, যা মস্কো যদি শান্তির প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করে বা সংঘাতকে বাড়িয়ে তোলে তবে রাশিয়ার অর্থনীতির মূল লক্ষ্য করে – এর তেল ও গ্যাস রফতানি – এর মূল লক্ষ্য করে 500% শুল্ক আরোপ করবে।

এদিকে, পুতিনের অভ্যন্তরীণ বৃত্তের একজন প্রবীণ সদস্য সতর্ক করেছিলেন যে একাধিক দেশ রাশিয়ান নেতা এবং ট্রাম্পের মধ্যে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনকে ক্ষুন্ন করতে “টাইটানিক প্রচেষ্টা” বাড়িয়ে তুলছে।

“নিঃসন্দেহে, সংঘাত অব্যাহত রাখতে আগ্রহী বেশ কয়েকটি দেশ প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের মধ্যে পরিকল্পিত বৈঠককে ব্যাহত করার জন্য টাইটানিক প্রচেষ্টা করবে,” রাশিয়ার বিনিয়োগের রাষ্ট্রদূত কিরিল দিমিত্রিভ শনিবার ইউক্রেনে ক্রেমলিনের চলমান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে একটি টেলিগ্রাম পোস্টে লিখেছেন।

যদিও দিমিত্রিভ নির্দিষ্ট দেশগুলির নাম রাখেননি, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আসন্ন আলোচনার সমালোচকরা কূটনৈতিক কৌশল বা গণমাধ্যমের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলনকে নাশকতার চেষ্টা করতে পারেন।

