ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ইতিমধ্যে রাশিয়ার সাথে শান্তি পরিকল্পনার জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শর্তাদি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে মনে হয় যেহেতু দুই নেতা ওভাল অফিস শোডাউন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

ট্রাম্প রবিবার রাতে জেলেনস্কিকে ক্রিমিয়াকে ত্যাগ করতে এবং হোয়াইট হাউসে সোমবারের ব্লকবাস্টার বৈঠকের আগেই ন্যাটোতে যোগদানের ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে তার দাবি জানিয়েছিলেন। জেলেনস্কি ফেব্রুয়ারিতে তাদের বিখ্যাত আবক্ষ-আপের পরে প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউসে ফিরে আসবেন।

ট্রাম্প একটি নাটকীয় বক্তব্য পোস্ট করেছিলেন যাতে দাবি করা হয়েছিল যে জেলেনস্কি ‘রাশিয়ার সাথে প্রায় অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন’ – যা ইউক্রেনীয় নেতা 90 মিনিটের মধ্যে তিরস্কার করেছিলেন।

ট্রাম্প রাত ৯ টার দিকে সত্য সামাজিক সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, বা তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন,’

‘মনে আছে এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল। ওবামাকে ক্রিমিয়াকে (12 বছর আগে গুলি চালানো না করে) দেওয়া হয়নি, এবং ইউক্রেনের দ্বারা ন্যাটোতে যাবেন না। কিছু জিনিস কখনও পরিবর্তন হয় না !!! ‘

রাত ১০.৪০ টায়, জেলেনস্কি এক্সের কাছে গিয়েছিলেন পরিবর্তে ‘রাশিয়াকে অবশ্যই এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে, যা এটি নিজেই শুরু হয়েছিল,’ ট্রাম্পের এই পরামর্শের বিরুদ্ধে রেলিং যে তিনি এই দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য একমাত্র দায়বদ্ধ ছিলেন।

‘ইউক্রেনীয়রা তাদের স্বাধীনতার জন্য তাদের জমির জন্য লড়াই করছে। এখন, আমাদের সৈন্যদের ডোনেটস্ক এবং সুমি অঞ্চলে সাফল্য রয়েছে, ‘তিনি লিখেছিলেন।

জেলেনস্কি আরও ইঙ্গিত করেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের সাথে ক্রিমিয়া, যে অঞ্চলটি রাশিয়া ২০১৪ সালে সংযুক্ত করেছিলেন এবং তিন বছরের যুদ্ধের সময় প্রচণ্ডভাবে রক্ষা করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির একটি অসাধারণ তিরস্কার জারি করেছেন, তাকে বলেছিলেন যে তিনি 'রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন'

আশঙ্কা করা হচ্ছে যে জেলেনস্কি সোমবার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই শর্তাদি মেনে নেওয়ার বা আমেরিকান সমর্থন হারাতে ঝুঁকির জন্য শক্তিশালী সশস্ত্র হতে পারেন। চিত্রযুক্ত: জেলেনস্কি এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিসে মিলিত হন

‘আমরা সকলেই এই যুদ্ধটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে শেষ করার দৃ strong ় ইচ্ছা ভাগ করে নিই। এবং শান্তি অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে, ‘জেলেনস্কি লিখেছেন।

কয়েক বছর আগে যেমন ছিল না, যখন ইউক্রেন ক্রিমিয়া এবং আমাদের পূর্বের অংশ – ডোনবাসের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল এবং পুতিন কেবল এটি একটি নতুন আক্রমণের জন্য একটি স্প্রিংবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

‘অবশ্যই, ইউক্রেনীয়রা যেমন ২০২২ সালের পরে কিয়েভ, ওডেসা বা খারকিভকে ছাড়েনি, ঠিক তখনই ক্রিমিয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল না।’

ট্রাম্পকে সম্বোধন করার সময় জেলেনস্কি একটি হালকা নোট নিয়েছিলেন, সরাসরি রাষ্ট্রপতির সমালোচনা না করার জন্য ব্যথা নিয়েছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা ইউক্রেনকে রক্ষা করব, কার্যকরভাবে সুরক্ষার গ্যারান্টি দেব, এবং আমাদের জনগণ সর্বদা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, আমেরিকার প্রত্যেককে এবং প্রত্যেক অংশীদার এবং মিত্রদের সমর্থন এবং অমূল্য সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে।’

জেলেনস্কি তার বিবৃতিতে ট্রাম্প এবং আমেরিকা উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সময়, ইউরোপ জুড়ে এমন উদ্বেগ ছিল যে সোমবার ট্রাম্পের সাথে তাঁর বৈঠক খারাপভাবে শেষ হতে পারে।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং ফিনল্যান্ডের নেতারা ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির আশেপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং তিনি ফাঁদে পড়ছেন এই আশঙ্কার মধ্যে অত্যন্ত প্রত্যাশিত বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটনে তাঁর সাথে যোগ দেবেন।

জেলেনস্কির পক্ষে থাকার তাদের প্রতিশ্রুতি হ’ল ফেব্রুয়ারির শেষের চেয়ে বৈঠকটি আরও ভাল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা, যখন ট্রাম্প জেলেনস্কিকে উত্তপ্ত ওভাল অফিসের মুখোমুখি হয়ে উঠেছিলেন।

সেই সময়, ইউক্রেনীয় নেতাকে উত্তপ্ত দ্বন্দ্বের পরে শীর্ষস্থানীয় ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের দ্বারা হোয়াইট হাউস ছেড়ে যেতে বলা হয়েছিল।

চলমান সংঘাতের বিষয়ে আলাস্কায় আড়াই ঘন্টা আলোচনার জন্য ট্রাম্প পুতিনের সাথে দেখা হওয়ার কয়েকদিন পর বৈঠকটি আসে

ট্রাম্প জেলেনস্কিকে বলেছিলেন, ‘আপনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জুয়া খেলছেন, এবং আপনি যা করছেন তা দেশের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক, এই দেশটি আপনাকে অনেক বেশি লোকের চেয়ে অনেক বেশি সমর্থন করেছে যা তাদের বলা উচিত,’ ট্রাম্প জেলেনস্কিকে বলেছিলেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস চিম করে দাবী করে জেলেনস্কি কৃতজ্ঞতা দেখান – জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘আপনি কি বলেছেন’ ‘আপনাকে ধন্যবাদ’ ‘একবার?’

অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী জেনারেল ডোমিনিক ট্রাইঙ্কুয়ান্ড বলেছেন, ‘ওভাল অফিসের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে ইউরোপীয়রা খুব ভয় পায় এবং তাই তারা মিঃ জেলেনস্কিকে এই উত্তরের পক্ষে সমর্থন করতে চায়।’

‘এটি একটি শক্তি সংগ্রাম এবং শক্তির একটি অবস্থান যা ট্রাম্পের সাথে কাজ করতে পারে।’

রবিবার রাতে সত্য সামাজিক নিয়ে লিখেছেন: ‘আগামীকাল হোয়াইট হাউসে বিগ ডে -এ লিখেছেন, জেলেনস্কির সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ইইউ নেতাদের সিদ্ধান্তে ট্রাম্প অকার্যকর হয়ে পড়েছিলেন:’ আগামীকাল হোয়াইট হাউসে বড় দিন।

‘এক সময় কখনও এত বেশি ইউরোপীয় নেতা ছিল না। তাদের হোস্ট করার জন্য আমার মহান সম্মান !!! ‘

তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘ভুয়া সংবাদ বলবে যে আমাদের সুন্দর হোয়াইট হাউসে এত বড় ইউরোপীয় নেতাদের হোস্ট করা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের পক্ষে বড় ক্ষতি। আসলে, এটি আমেরিকার জন্য একটি দুর্দান্ত সম্মান !!! ‘

লন্ডন ভিত্তিক রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সুরক্ষার পরিচালক নীল মেলভিন বলেছেন, ইউরোপীয় নেতারা ‘এই দ্রুত বিকশিত এজেন্ডাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।’

ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইনের সাথে সাক্ষাত করেছেন

চলমান সংঘাতের বিষয়ে আলাস্কায় আড়াই ঘন্টা আলোচনার জন্য ট্রাম্পের সাথে দেখা করার কয়েকদিন পরে এই বৈঠকটি এসেছিল।

এরপরে, ট্রাম্প স্বীকার করেছিলেন যে তিনি এবং পুতিন সংকট নিয়ে কোনও চুক্তি করতে পারেননি, তবে জোর দিয়েছিলেন: ‘আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা হয়েছিল, এবং অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল।

‘আমরা সেখানে পাইনি, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।’

আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে, যুদ্ধবিরতি ধারণাটি সর্ব-পরিত্যক্তভাবে প্রদর্শিত হবে, যা পুতিনের ইউক্রেন ন্যাটো বা এমনকি ইইউতে যোগদান না করে তা নিশ্চিত করার জন্য পুতিনের এজেন্ডার দিকে বর্ণিত হয়ে যায়।

কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে যে শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনটি এমন একটি চুক্তির পথ সুগম করেছে যেখানে ইউক্রেন বর্তমানে কিয়েভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলি সহ দেশের পূর্ব দিকে ডোনবাস অঞ্চলের বৃহত সোয়াথকে সমর্পণ করবে বলে আশা করা হবে।

জেলেনস্কি এর আগে ট্রাম্পের এই দাবির বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দিয়েছিলেন – যা পুতিনের পছন্দের সাথে একত্রিত হয়েছিল – যে উভয় পক্ষকে প্রথমে যুদ্ধবিরতি সুরক্ষার পরিবর্তে যুদ্ধের সম্পূর্ণ সমাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

এটি পুতিনকে সম্পূর্ণ শান্তি চুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তার মারাত্মক ধর্মঘট চালিয়ে যেতে দেবে।

জেলেনস্কি বলেছিলেন যে একটি যুদ্ধবিরতি পুতিনের দাবি পর্যালোচনা করার জন্য শ্বাসকষ্ট সরবরাহ করবে।

‘অস্ত্রের চাপে এটি করা অসম্ভব,’ তিনি বলেছিলেন। ‘পুতিন হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে চায় না, তবে তাকে অবশ্যই তা করতে হবে।’

