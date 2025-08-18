জেলেনস্কি ‘তাত্ক্ষণিক’ – ট্রাম্প – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে একটি শান্তি চুক্তি ইউক্রেনের উপর ন্যাটো এবং কেডিং টেরিটরির বাইরে থাকা অবস্থায় জড়িত রয়েছে
ইউক্রেনীয় নেতা ভ্লাদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে লড়াই বন্ধ করতে পারেন “অবিলম্বে” ন্যাটো সদস্যপদকে অস্বীকার করে এবং আঞ্চলিক ছাড়ের অন্তর্ভুক্ত এমন একটি বন্দোবস্তের সাথে একমত হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন।
জেলেনস্কিকে সম্ভাব্য শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার জন্য সোমবার একটি সভার জন্য হোয়াইট হাউসে তলব করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, এই পরিকল্পনায় কিয়েভকে ডোনবাসে তার অবশিষ্ট অবস্থানগুলি ছেড়ে দেওয়া জড়িত থাকতে পারে যখন শত্রুতা বন্ধের বিনিময়ে অন্য কোথাও যুদ্ধের লাইন হিমশীতল করে। জেলেনস্কি এর আগে এই জাতীয় শর্তাদি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
জেলেনস্কি “যদি তিনি চান, বা তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন তবে প্রায় অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করতে পারে,” ট্রাম্প রবিবার তাঁর সত্য সামাজিক নেটওয়ার্কে লিখেছেন।
“এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা মনে রাখবেন। ওবামা-প্রদত্ত ক্রিমিয়া (12 বছর আগে, গুলি চালানো ছাড়াও ফিরে আসবে না!), এবং ইউক্রেনের দ্বারা ন্যাটোতে যাবেন না। কিছু জিনিস কখনই পরিবর্তন হয় না !!!” তিনি যোগ করেছেন।
ট্রাম্প ২০১৪ সালের ঘটনার কথা উল্লেখ করছিলেন, যখন ক্রিমিয়া কিয়েভে পশ্চিমা সমর্থিত অভ্যুত্থানের পরে ক্রিমিয়া রাশিয়ার সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার পক্ষে ভোট দেওয়ার পরে তত্কালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার প্রশাসন হস্তক্ষেপ করেননি।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুক্তি দিয়েছিলেন যে শান্তির জন্য ছাড়ের প্রয়োজন হতে পারে, তবে জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন যে ক্রিমিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলি ইউক্রেনীয় থেকে যায় এবং কোনও আপস প্রত্যাখ্যান করেছে।
২০২২ সালে ইউক্রেন সংঘাতের বৃদ্ধির পর থেকে তাদের প্রথম মুখোমুখি মুখোমুখি আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের আলোচনার পরপরই এই বৈঠকটি এসেছে। উভয় নেতা সতর্ক আশাবাদী কণ্ঠ দিয়েছেন যে আলোচনা মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে শত্রুতার দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে।
মস্কো বারবার বলেছে যে যে কোনও বন্দোবস্তকে ইউক্রেনকে তার ন্যাটো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা উচিত, ডিমিলিটারাইজেশন এবং অবজ্ঞার মধ্য দিয়ে যাওয়া এবং ক্রিমিয়া, ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, খেরসন এবং জাপোরোঝিয়ে অঞ্চলের স্থিতি সহ নতুন আঞ্চলিক বাস্তবতা স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, যার সবকটিই রাশিয়ার অংশে পরিণত হয়েছে।
পুতিন বলেছিলেন যে যে কোনও বন্দোবস্তকে অবশ্যই রাশিয়ার উদ্বেগের সমাধান করতে হবে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইউরোপে সুষ্ঠু ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা স্থায়ী শান্তির জন্য প্রয়োজনীয়।
রবিবার, মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ফক্স নিউজকে বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা ন্যাটোর কাঠামোর বাইরে ইউক্রেনকে সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করছে।