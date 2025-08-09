ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে ইউক্রেন ছাড়া করা সিদ্ধান্তগুলি শান্তির পরিপন্থী এবং “স্টিলবার্ডস”
ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি শনিবার ৯ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার নেতারা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেনের সেসা-ফায়ার নিয়ে আলোচনার জন্য আলাস্কায় বৈঠক করবেন বলে এই সংবাদটির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, ইউক্রেন ছাড়াই গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি শান্তির এবং “চিপ” এর বিপরীত বলে উল্লেখ করেছেন।
“এগুলি এমন সিদ্ধান্ত যা কাজ করতে পারে না।
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে পুতিনের কাছে ট্রাম্পের অভিযোগের প্রস্তাব সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যা কিছু যোগাযোগের যানবাহন অনুসারে মস্কোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি স্থগিতের বিনিময়ে এই সংঘাতকে হিমশীতল জড়িত করবে।
তিনি জোর দিয়েছিলেন, “আমরা রাশিয়াকে যা করেছিলেন তার জন্য আমরা পুরস্কৃত করব না,” তিনি জোর দিয়েছিলেন যে সমস্ত আন্তর্জাতিক অংশীদারদের অবশ্যই বুঝতে হবে “মর্যাদাপূর্ণ শান্তি কী”।
জেলেনস্কি একদিকে জোর দিয়েছিলেন যে এটি যুদ্ধের অবসান ঘটানো রাশিয়া হওয়া উচিত, কারণ এটি মস্কোই শুরু হয়েছিল এবং এটি দীর্ঘায়িত করছে।
“ইউক্রেনীয়রা অঞ্চল অর্পণ করবে না”
তিনি আবারও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, রাশিয়ার সাথে ক্রিমিয়া, ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, জাপোরিজিয়া এবং খেরসন এর দখলকৃত ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলির কমপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যভারটি বোঝানোর জন্য একটি চুক্তির সম্ভাবনা আবারও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
ওয়াশিংটনে ট্রাম্প একটি “খুব জটিল” চুক্তিতে অঞ্চলটির “বিনিময়” এর কথা বলেছিলেন এবং আরও বিশদ সরবরাহ করেননি।
“ইউক্রেনীয় আঞ্চলিক প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যে ইউক্রেনীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেউ এ থেকে বিচ্যুত হবে না এবং কেউ তা করতে পারে না। ইউক্রেনীয়রা তাদের অঞ্চল দখলদারকে দেবে না,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং তার অন্যান্য অংশীদারদের সাথে “বাস্তব এবং সর্বোপরি,” মস্কোর আকাঙ্ক্ষার কারণে যে শান্তি যা ঝুঁকিপূর্ণ নয় “তা ভেঙে যাওয়ার জন্য তার কাজ করার ইচ্ছার উপর জোর দিয়ে শেষ করে শেষ করেছেন।
ক্রেমলিন এবং হোয়াইট হাউস উভয়ই নিশ্চিত করেছেন যে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পুতিন এবং একজন আমেরিকান রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রথম বৈঠক পরবর্তী শুক্রবার আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হবে।
নতুন নিষেধাজ্ঞার শাস্তির অধীনে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাশিয়ার পক্ষে ট্রাম্পের আলটিমেটাম শেষ হওয়ার একদিন আগে গত বৃহস্পতিবার মার্কিন মস্কো স্টিভ উইটকফের সাথে দেখা করার পরে বৈঠকটি নিষ্পত্তি হয়েছিল।
আমেরিকান সংবাদপত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অনুসারে, ট্রাম্প এবং পুতিন একটি রাশিয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে যেখানে পূর্ব ইউক্রেন সংঘাতের অবসানের বিনিময়ে রাশিয়ার সাথে থাকবে।
ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশনার দ্বারা শোনা যায় বলে জানিয়েছে যে উইটকফ রাশিয়ান সরকারের সাথে সাক্ষাত করার সময় এই অফারটি করা হয়েছিল।
ইউরোপীয় নেতারা এই প্রস্তাবটির জন্য উদ্বেগ দেখিয়েছিলেন, যা ইউক্রেনকে ডোনবাস নামে পরিচিত অঞ্চলটি সরবরাহ করতে বলে।
