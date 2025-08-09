জেলেনস্কি বলেছেন, ট্রাম্প-পুটিন আলোচনার আগে ইউক্রেন মস্কোতে ‘উপহার’ জমি দেবে না

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি শনিবার বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের পরের সপ্তাহে আলোচনার আগে একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রয়াসে ইউক্রেন রাশিয়াকে কোনও অঞ্চল ছেড়ে দেবে না।
শনিবার তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে যুদ্ধকে সম্বোধন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি যখন এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন ইউক্রেন প্রক্রিয়াটিতে মস্কোতে “উপহার” জমি দেবে না।
“ইউক্রেনীয় আঞ্চলিক প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যে ইউক্রেনের সংবিধানে। কেউ এ থেকে বিচ্যুত হবে না – এবং কেউ সক্ষম হবে না। ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে উপহার দেবে না,” জেলেনস্কি বলেছিলেন।
ট্রাম্প শুক্রবার হোয়াইট হাউসে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়ে কথা বলার পরে তাঁর মন্তব্য এসেছে যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি চুক্তিতে “অঞ্চলগুলির অদলবদল” অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
এটি একটি ব্রেকিং নিউজ স্টোরি। আপডেটের জন্য আবার চেক করুন।