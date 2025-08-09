জেলেনস্কি বলেছেন যে টেবিলে ইউক্রেন ছাড়া যে কোনও শান্তি চুক্তি ‘কখনই কাজ করবে না’ ট্রাম্প এবং পুতিন বৈঠকের জন্য প্রস্তুত হওয়ায়

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে প্রত্যাশিত শীর্ষ সম্মেলনকে বরখাস্ত করেছেন, সতর্ক করেছেন যে কিয়েভকে বাদ দিয়ে যে কোনও শান্তি চুক্তি “মৃত সিদ্ধান্তের” দিকে পরিচালিত করবে।
শনিবার টেলিগ্রামকে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে জেলেনস্কি মন্তব্য করেছিলেন, ট্রাম্পের জানান, আলাস্কার ১৫ আগস্ট শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তির বিষয়ে আলোচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
ট্রাম্প এর আগে পুতিনকে দেখতে রাজি হয়েছিলেন এমনকি রাশিয়ান নেতা জেলেনস্কির সাথে দেখা না করলেও, ইউক্রেনকে যুদ্ধ বন্ধের প্রয়াসে একপাশে রেখে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন।
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে ইউক্রেন “রাশিয়াকে যা করেছে তার জন্য কোনও পুরষ্কার দেবে না” এবং “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।”
ইউক্রেনীয় উদ্বেগকে স্পর্শ করে যে পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে সরাসরি বৈঠক কিয়েভ এবং ইউরোপীয় স্বার্থকে প্রান্তিক করতে পারে, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন: “ইউক্রেন ব্যতীত যে কোনও সিদ্ধান্তই একই সাথে শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তে রয়েছে। তারা কিছুই আনবে না। এগুলি মৃত সিদ্ধান্ত। তারা কখনই কাজ করবে না।”
ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা এর আগে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে কিয়েভ একটি শান্তি চুক্তির পক্ষে উপযুক্ত হবে যা ইউক্রেনের সামরিকভাবে হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলি ফিরে পেতে ইউক্রেনের অক্ষমতা স্বীকৃতি দেবে।
ক্রেমলিনের নিউজ চ্যানেলে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের উল্লেখ করেছেন।
উশকভ বলেছেন, “আমাদের প্রতিনিধি দলের পক্ষে বেরিং স্ট্রেইট পেরিয়ে সহজভাবে উড়ে যাওয়া এবং আলাস্কায় অনুষ্ঠিত দু’দেশের নেতাদের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রত্যাশিত শীর্ষ সম্মেলনের পক্ষে পুরোপুরি যৌক্তিক বলে মনে হয়।”
এই ধরনের বৈঠক এমন একটি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে যা তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল যখন রাশিয়া তার পশ্চিমা প্রতিবেশী আক্রমণ করেছিল এবং কয়েক হাজার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। তবে মস্কো এবং কিয়েভ শান্তির জন্য তাদের অবস্থার চেয়ে অনেক দূরে রয়েছেন।
শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ এবং স্থান নিশ্চিত করার আগে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্যে ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কোনও চুক্তিতে সম্ভবত “কিছু অঞ্চল অদলবদল করা” জড়িত থাকতে পারে, তবে তিনি কোনও বিবরণ দেননি।
ক্রেমলিনের ঘনিষ্ঠ কিছু সহ বিশ্লেষকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে রাশিয়া চারটি অঞ্চলের বাইরে যে অঞ্চলটি সংযুক্ত করেছে বলে দাবি করেছে তার বাইরে এটি নিয়ন্ত্রণগুলি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে পুতিনের সাথে তাঁর বৈঠক জেলেনস্কিয়কে জড়িত কোনও বসার আলোচনার আগে আসবে। তাঁর এই ঘোষণা যে তিনি মার্কিন মাটিতে তাঁর দেশের এক বিরোধীদের হোস্ট করার পরিকল্পনা করেছিলেন তারা এই প্রত্যাশা নিয়ে ভেঙেছিল যে তারা তৃতীয় দেশে দেখা করবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা দীর্ঘদিন ধরে তাকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের বিষয়ে পরীয়া করার চেষ্টা করার পরে এই অঙ্গভঙ্গি পুতিনের বৈধতা দিতে পারে।
লন্ডনে অবস্থিত ব্রিটিশ থিংক-ট্যাঙ্ক চ্যাথাম হাউজের সহযোগী ফেলো নাইজেল গোল্ড-ডেভিস অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছেন আলাস্কার শীর্ষে থাকা শীর্ষ সম্মেলন “প্রতীকী” পরিষ্কার ছিল এবং অবস্থানটি “স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ার পক্ষে”।
“পুতিনকে এই বক্তব্যটি তৈরি করার বিষয়টি কল্পনা করা সহজ … ‘আমাদের একবার এই অঞ্চলটি ছিল এবং আমরা আপনাকে এটি দিয়েছিলাম, সুতরাং ইউক্রেনের এই অঞ্চলটি ছিল এবং এখন এটি আমাদের দেওয়া উচিত,” “তিনি বলেন, আলাস্কা ক্রয় নামে পরিচিত ১৮6767 সালের লেনদেনের কথা উল্লেখ করে যখন রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $ .2.২ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেছিল।
আলটিমেটাম এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি
হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে পুতিন ইউক্রেনীয় শহরগুলিকে বোমা ফেলা বন্ধ করার জন্য তাঁর আহ্বানকে মেনে চলেননি, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে ট্রাম্প রাশিয়ার উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য তার আলটিমেটামটি সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং ক্রেমলিন কোনও বন্দোবস্তের দিকে না গেলে রাশিয়ান তেল কিনে এমন দেশগুলিকে লক্ষ্য করে গৌণ শুল্ক প্রবর্তন করেছিলেন।
সময়সীমা শুক্রবার ছিল। ট্রাম্প পুতিনের সাথে আসন্ন বৈঠকের ঘোষণা দেওয়ার পরে হোয়াইট হাউস সেই সন্ধ্যায় সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। তার আগে, ট্রাম্পের লড়াই বন্ধ করার জন্য রাশিয়ার চাপ দেওয়ার ট্রাম্পের প্রচেষ্টা কোনও অগ্রগতি হয়নি।
ক্রেমলিনের বড় সেনাবাহিনী আস্তে আস্তে সেনাবাহিনী এবং বর্মের জন্য প্রচুর ব্যয় করে ইউক্রেনের আরও গভীরভাবে এগিয়ে চলেছে যখন এটি নিরলসভাবে শহরগুলিকে বোমা মারছে। রাশিয়া এবং ইউক্রেন শান্তির জন্য তাদের শর্তগুলিতে অনেক দূরে।
গোল্ড-ডেভিস সোভিয়েত নেতৃত্বের অস্বচ্ছ সংকেতগুলি বোঝার শীতল যুদ্ধ-যুগের “ক্রেমলিনোলজি,” এর কাছে ট্রাম্পের সর্বশেষতম পিভটকে কী বলে মনে হচ্ছে তা বোঝার প্রচেষ্টাকে তুলনা করেছিলেন।
“আমরা … ক্লু এবং ইঙ্গিতগুলির সন্ধান করছি … কী চলছে তা নিয়ে; ট্রাম্পের চারপাশে এবং প্রকৃতপক্ষে ট্রাম্পের মাথায় প্রভাবগুলির মিশ্রণটি তার সর্বশেষ বক্তব্যকে প্ররোচিত করছে,” তিনি বলেছিলেন।
“এটি যেন পুতিনের সাথে তাঁর হতাশার… কখনও ঘটেনি,” গোল্ড-ডেভস উল্লেখ করেছিলেন, হঠাৎ রাশিয়া নীতি ট্রাম্পের আরও সমঝোতার সাথে তার রাষ্ট্রপতি পদে গ্রহণের দিকে ফিরে আসার দিকে ইঙ্গিত করে।
রাশিয়া, ইউক্রেন বাণিজ্য আক্রমণ
এছাড়াও শনিবার, ইউক্রেনীয় শহর খেরসন শহরতলিতে রাশিয়ান ড্রোন একটি মিনিবাসে আঘাত করার পরে দু’জন মারা গিয়েছিলেন এবং ১ 16 জন আহত হয়েছেন, আঞ্চলিক গভর্নর ওলেকসান্দ্র প্রোকুডিন জানিয়েছেন।
আঞ্চলিক গভর্নর ইভান ফেডোরভের মতে, জাপোরিজিয়া অঞ্চলে একটি রাশিয়ান ড্রোন তাদের গাড়ি আঘাত করার পরে আরও দু’জন মারা গিয়েছিলেন।
ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে যে এটি 47 টি রাশিয়ান ড্রোনগুলির মধ্যে 16 টির মধ্যে রাতারাতি চালু হয়েছিল, এবং 31 টি ড্রোন 15 টি স্থানে লক্ষ্যমাত্রায় আঘাত করেছে। এটি আরও বলেছে যে এটি রাশিয়া মোতায়েন করা দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে একটিকে গুলি করে ফেলেছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে যে এর বিমান প্রতিরক্ষা রাশিয়া ও কৃষ্ণাঙ্গ সাগরের উপর দিয়ে রাতারাতি এবং শনিবার এবং আরও 21 এর পরে সকালে ইউক্রেনীয় ড্রোনকে নামিয়ে দিয়েছে।