জেলেনস্কি বলেছেন যে পুতিনের সাথে দেখা করার আগে তিনি সুরক্ষার গ্যারান্টি চান

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে রাজি হওয়ার আগে তিনি সম্ভাব্য পশ্চিমা সুরক্ষা গ্যারান্টি সম্পর্কে আরও স্পষ্টতা চান।
জেলেনস্কি সাংবাদিকদের মন্তব্যে বলেছিলেন, “আমরা সুরক্ষার একটি বোঝাপড়া সাত থেকে 10 দিনের মধ্যে আর্কিটেকচারের গ্যারান্টি দিতে চাই।” “আমাদের বুঝতে হবে যে প্রতিটি নির্দিষ্ট মুহুর্তে কোন দেশটি করতে প্রস্তুত হবে।”
ব্রিটেন এবং ফ্রান্স গ্যারান্টিগুলি সমর্থন করার জন্য সামরিক জোট গঠনের জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা যেই শেষ করবে। একবার কোনও রূপরেখা সম্মত হয়ে গেলে জেলেনস্কি বলেছিলেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর এবং পুতিনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক দেখতে চান, তবে কেবল একটি “নিরপেক্ষ” ইউরোপীয় দেশে।
“সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, আমরা সম্মত … আমাদের জন্য তুরস্ক একটি ন্যাটো দেশ এবং ইউরোপের একটি অংশ। এবং আমরা বিরোধিতা করি না,” তিনি এই শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন।
জেলেনস্কি এর আগে বলেছিলেন যে ট্রাম্প এবং পুতিনের সাথে ত্রি-মুখী বৈঠকের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র উপায়। সোমবার, ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনের জন্য স্পষ্টতই পরিকল্পনা চলছে, যার পরে নিজেকে সহ একটি ত্রিপক্ষীয় অধিবেশন স্থান নিতে পারে।
রাশিয়া এখনও এই পরিকল্পনাগুলি নিশ্চিত করতে পারেনি। এবং সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, মস্কোর কর্মকর্তারা অস্পষ্টভাবে শব্দযুক্ত বিবৃতি জারি করেছেন যা প্রস্তাব দেয় যে তারা নীতিগতভাবে এই ধারণার জন্য উন্মুক্ত তবে শীঘ্রই যে কোনও সময় দৃ commitments ় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়।
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এই সপ্তাহে দাবি করেছেন পুতিন সর্বদা জেলেনস্কির সাথে ব্যক্তিগতভাবে বৈঠকের জন্য উন্মুক্ত ছিলেন, যদিও রাশিয়ান নেতা প্রত্যাখ্যান মে মাসে যেমন একটি অফার, আগেও প্রশ্ন রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর ইউক্রেনীয় সমকক্ষের বৈধতা।
বৃহস্পতিবার, ল্যাভরভ ইউক্রেনকে “অবাস্তব” গ্যারান্টি দেওয়ার অভিযোগ করেছেন যা রাশিয়ার দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, তিনি বলেছিলেন যে একটি শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ইউক্রেনে ইউরোপীয় সেনাদের যে কোনও স্থাপনা “একেবারে অগ্রহণযোগ্য” হবে।
মন্ত্রী দাবি করেছেন যে রাশিয়ার সুরক্ষার গ্যারান্টিতে কার্যকর ভেটো রয়েছে ইউক্রেনের জন্য। তিনি বলেছিলেন যে মস্কোর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়ে যে কোনও আলোচনা হবে “কোথাও যাওয়ার রাস্তা” এবং এটি যুদ্ধের “মূল কারণগুলি” হিসাবে উল্লেখ করে তা সম্বোধন করতে ব্যর্থ হবে।
এদিকে, মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছি বৃহস্পতিবার গার্ডিয়ান যে ট্রাম্প আপাতত শান্তি আলোচনা থেকে এক পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন কারণ তিনি ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ান কর্মকর্তাদের তাদের দুই নেতার মধ্যে একটি সভার আয়োজনের জন্য অপেক্ষা করছেন।
“আমি কেবল সভায় কী ঘটেছিল তা দেখতে চাই।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ট্রাম্পের কূটনীতির ঝাঁকুনি সত্ত্বেও, আলাস্কার পুতিনের সাথে একটি শীর্ষ সম্মেলন এবং জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে একটি হোয়াইট হাউসের বৈঠক সহ, শান্তি আলোচনায় সামান্য স্পষ্ট অগ্রগতি উদ্ভূত হয়েছে এবং রাশিয়া এবং ইউক্রেন উভয়ই তাদের আগের অবস্থানগুলিতে খনন করেছে।
এএফপি রিপোর্টিং অবদান।