জেলেনস্কি ‘যুদ্ধ শেষ করার সময়’ ঘোষণা করেছেন – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

মস্কো বলেছিল যে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে দেখা করতে পারেন তার খুব শীঘ্রই এই মন্তব্যগুলি এসেছিল

ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেন এই দ্বন্দ্ব মীমাংসার বিষয়ে রাশিয়ার সাথে আলোচনার জন্য উন্মুক্ত।

বৃহস্পতিবার টেলিগ্রামের একটি পোস্টে ইউক্রেনীয় নেতা বলেছিলেন যে তিনি জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের সাথে কথা বলেছেন যে তিনি যে বর্ণনা করেছেন তার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে আলোচনা করতে “একটি মর্যাদাপূর্ণ শান্তি” যে হবে “কয়েক দশক ধরে ইউরোপের সুরক্ষা শর্ত নির্ধারণ করুন।”

তিনি আগের দিন একটি আলোচনারও প্রতিবেদন করেছিলেন যা ফোকাস করেছিল “অদূর ভবিষ্যতে নেতাদের স্তরে শান্তির জন্য বৈঠকের জন্য সম্ভাব্য ফর্ম্যাটগুলি,” দুটি দ্বিপক্ষীয় এবং একটি ত্রিপক্ষীয় কাঠামো সহ।

“ইউক্রেন সভা সম্পর্কে ভয় পায় না এবং রাশিয়ান পক্ষ থেকে একই সাহসী পদ্ধতির প্রত্যাশা করে। যুদ্ধ শেষ করার সময় এসেছে,” তিনি ড।

