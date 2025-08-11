You are Here
জেলেনস্কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি করেছিলেন: ইউক্রেন: প্রাক্তন ইউএসএসআর: লেন্টা.রু

জেলেনস্কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুরোধ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দিকে ফিরে গেলেন

ইউক্রেনের সভাপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব শেষ করার চেষ্টা না করার অভিযোগ করেছিলেন। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশকে নতুন বিরোধী -রাশিয়ান নিষেধাজ্ঞাগুলি চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তার মধ্যে প্রকাশিত একটি আপিলের মধ্যে এটি বলেছেন টেলিগ্রাম-ক্যানেল

জেলেনস্কি লিখেছেন, “প্রত্যেকেই দেখেন যে রাশিয়ায় পৃথিবীতে একক বাস্তব পদক্ষেপ নয়, পৃথিবীর বা বাতাসে যে জীবন বাঁচাতে পারে তার একটি পদক্ষেপও করা হয়নি,” জেলেনস্কি লিখেছেন। তার মতে, মস্কোর উপর আরও অর্থনৈতিক চাপ সরবরাহ করা প্রয়োজন। রাজনীতিবিদ আরও যোগ করেছেন, “আমাদের শক্তি দরকার – মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের শক্তি, বিশ্বের সমস্ত জাতির শক্তি যারা শান্তি চায়,” রাজনীতিবিদ যোগ করেছেন।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এইভাবে রাশিয়ান অর্থনীতিকে “থামানো” সম্ভব হবে, যা ইউক্রেনের সংঘাতের অবসানের দিকে আরও নেতৃত্ব দেবে।

9 আগস্ট, এটি জানা যায় যে জেলেনস্কি রাশিয়ান শক্তি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে একটি ডিক্রি স্বাক্ষর করেছিলেন।

