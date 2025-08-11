You are Here
জেলেনস্কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিলোপের শর্তগুলি প্রস্তাব করেছিলেন: ইউক্রেন: প্রাক্তন ইউএসএসআর: লেন্টা.আরইউ
জেলেনস্কি: রাশিয়ান ফেডারেশনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি বিলুপ্তি ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি সহ সম্পর্কিত

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি বিলুপ্তকরণ ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলির সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সাথে ইউক্রেন ভলোডাইমির জেলেনস্কির সভাপতি মার্ক কার্নির সাথে কথোপকথনের সময় বিধিনিষেধের সংশোধন করার শর্তগুলি প্রস্তাব করা হয়েছিল, রিপোর্টস ইন টেলিগ্রাম তার প্রেস পরিষেবা।

“ইউক্রেন ব্যতীত আপনি আমাদের ভবিষ্যত এবং আমাদের জনগণের সুরক্ষা সম্পর্কিত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। ঠিক যেমন সুস্পষ্ট সুরক্ষার গ্যারান্টি ব্যতীত কোনও সমাধান হতে পারে না। যতক্ষণ না এটি ঘটবে না ততক্ষণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি কাজ করা উচিত,” প্রকাশনায় বলা হয়েছে।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে কিয়েভে তারা রাশিয়ার উদ্দেশ্যগুলি ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং মস্কোর দ্বন্দ্ব বন্ধ করতে অনীহা সম্পর্কে নিশ্চিত।

এর আগে, জেলেনস্কি বলেছিলেন যে এখন একটি আসল সুযোগ শান্তি অর্জনের জন্য উপস্থিত হয়েছে। তাঁর মতে একই সময়ে, কিয়েভ ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলির অংশগ্রহণ ব্যতীত যে কোনও সিদ্ধান্তে “বিপদ দেখেন”।

