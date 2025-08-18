জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির বিষয়ে ট্রাম্পের বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের আগে রবিবার ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ওয়াশিংটন, ডিসিতে তাঁর আগমনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
“আমি ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে এসেছি, আগামীকাল আমি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে বৈঠক করছি। আগামীকাল আমরা ইউরোপীয় নেতাদের সাথেও কথা বলছি। আমন্ত্রণের জন্য আমি @পটাসের কাছেও কৃতজ্ঞ। আমরা সকলেই এই যুদ্ধটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে শেষ করার একটি দৃ equ ় ইচ্ছা ভাগ করে নিই। এবং শান্তি অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে,” জেলেনস্কি লিখেছেন, রবিবার এক্স -এ, অংশে, লিখেছেন।
জেলেনস্কি সোমবার বৈঠকে একদল ইউরোপীয় নেতাদের নিয়ে আসবেন এবং ট্রাম্প সত্যের বিষয়ে বলেছিলেন যে এটি “তাদের সকলকে হোস্ট করা একটি মহান সম্মানের”।
ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্প-জেলেনস্কির সভায় যোগ দেবেন, ইউক্রেনের সাথে সংহতির ইঙ্গিত দিয়ে
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে এই বৈঠকটি অবশ্যই রাশিয়ার সাথে কীভাবে শান্তি অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে অতীতের আলোচনার চেয়ে আলাদা হতে হবে, যা মস্কোকে ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া এবং ডনবাসের কিছু অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়।
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরের বছরগুলিতে ১৯৯৪ সালে ইউক্রেনকে দেওয়া “তথাকথিত ‘সুরক্ষা গ্যারান্টি” “কাজ করেনি।
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তার দেশ আর একটি অস্থায়ী যুদ্ধকে সহ্য করবে না, এই বজায় রেখেছে যে কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের প্রয়োগযোগ্য গ্যারান্টি মস্কোকে ভবিষ্যতের আক্রমণ শুরু করতে বাধা দিতে পারে।
‘আমাদের অবস্থান পরিষ্কার:’ জেলেনস্কি এবং ইইউ রাশিয়ায় কেডিং ইউক্রেনীয় জমি বরখাস্ত করে
এক্স -এ তাঁর পোস্টে জেলেনস্কি ইউক্রেনীয় বাহিনীর সাম্প্রতিক “সাফল্যগুলি” কিছু তুলে ধরেছিলেন, তার এই আশ্বাসের উপর জোর দিয়েছিলেন যে কিয়েভ অব্যাহত পশ্চিমা সমর্থন দিয়ে তার অঞ্চলটি রক্ষা করতে পারে এবং করবে।
“ইউক্রেনীয়রা তাদের স্বাধীনতার জন্য তাদের জমির জন্য লড়াই করছে। এখন, আমাদের সৈন্যরা ডোনেটস্ক এবং স্যামি অঞ্চলে সাফল্য পেয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা ইউক্রেনকে রক্ষা করব, কার্যকরভাবে সুরক্ষার গ্যারান্টি দেব, এবং আমাদের জনগণ সর্বদা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, আমেরিকার প্রত্যেক অংশীদার এবং তাদের সমর্থন ও অদম্য সহায়তার জন্য মিত্রের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে,” তিনি বলেছেন।
জেলেনস্কি এই সমর্থনের জন্য ট্রাম্প, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় মিত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সময়, তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি আশা করছেন যে “যৌথ শক্তি” রাশিয়াকে তিন বছরেরও বেশি আগে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা শেষ করতে বাধ্য করবে।
“রাশিয়ার অবশ্যই এই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে, যা এটি নিজেই শুরু হয়েছিল।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার ট্রাম্পের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের সময় ইউক্রেন পূর্ব দুটি অঞ্চল থেকে সরে আসার দাবি করেছিলেন বলে এই ধাক্কা এসেছে।
ট্রাম্প রবিবার রাতে ট্রুথ সোশ্যাল সম্পর্কিত একটি পোস্টে পুতিনের অনুরোধের জন্য সমর্থন দেখিয়েছিলেন, লিখেছিলেন যে জেলেনস্কি “রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করার” ক্ষমতা রাখে।
“ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে প্রায় অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, যদি তিনি চান, বা তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন। এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা মনে রাখবেন। ওবামাকে ক্রিমিয়াকে দেওয়া হয়নি (12 বছর আগে, গুলি চালানো ছাড়াও!), এবং ইউক্রেনের কোনও জিনিস কখনও পরিবর্তিত হয় না !!!” তিনি লিখেছেন।
জেলেনস্কি বারবার বলেছে যে ইউক্রেন কোনও অঞ্চল ছাড়ছে না।