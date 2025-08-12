ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখেছেন, ইউক্রেনের সভাপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি ইউরোপীয় মিত্রদের বলেছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চলগুলির শত্রুতা বন্ধ করতে এবং যে অঞ্চলগুলি নিয়োগের অনুমতি দিচ্ছেন, তিনি ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখেছেন।
একই সময়ে, জেলেনস্কি, যিনি রাশিয়ান ফেডারেশন এবং আলাস্কার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের বৈঠকের আগে ইউরোপীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করেছিলেন, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেন ট্রাম্পের কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করবে না যদি এটি আরও কোনও অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাখ্যানের ব্যবস্থা করে।
এই অবস্থানটি, ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখেছেন, এর অর্থ ইউক্রেন সামনের লাইনটি হিমায়িত করতে সম্মত। একই সময়ে, জেলেনস্কি প্রকাশনার উত্স অনুসারে ন্যাটো সদস্যতার জন্য অস্ত্র এবং পাথ আকারে নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি গণনা করেছেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের রাষ্ট্রপতিদের সভা ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় হওয়া উচিত। ডাব্লুএসজে -র মতে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার এক তৃতীয়াংশ ডোনেটস্ক অঞ্চলের, যা কাইভের নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে, ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হবেন। জেলেনস্কি বলেছিলেন যে ইউক্রেন রাশিয়াকে “তার জমি” দেবে না। ইউরোপীয় আধিকারিকরা ঘুরেফিরে ডাব্লুএসজেকে বলেছিলেন যে ইউক্রেন যদি পুরো ডোনেটস্ক অঞ্চলটিকে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত করে, তবে রাশিয়ান পক্ষকে জাপোরিজঝ্যা এবং খোনসন অঞ্চলগুলির দখলকৃত অংশগুলি থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।