জেল্নস্কি: পুটিন ট্রাম্পের সাথে বৈঠকে তিনটি গোল অর্জন করেছিলেন – তাবনাক

তাবনাকের মতে ইরনার উদ্ধৃতি দিয়ে; ট্রাম্পের সাথে ট্রাম্পের বৈঠক থেকে পুতিন কী পাবে সে সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন, জেল্নস্কি বলেছিলেন: “পুতিনের কেবল ট্রাম্পের সভার একটি ছবি দরকার ছিল, এই চিত্রটি রাজনৈতিকভাবে লাভ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে পুতিনকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তিনি আরও যোগ করেছেন যে সভায় রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত বিজয়।
জেল্নস্কি আরও জোর দিয়েছিলেন যে পুতিন বিচ্ছিন্নতা থেকে সরে আসতে এবং আন্তর্জাতিক বৈধতা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে একটি বৈঠক তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ইউক্রেন রাশিয়া এবং এর তেল ক্রেতাদের উপর গুরুতর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য ট্রাম্পের হুমকির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে পুতিন নিষেধাজ্ঞাগুলি স্থগিত করতে সক্ষম হয়েছিল; নিষেধাজ্ঞাগুলি যা অত্যন্ত গুরুতর এবং আমরা বাস্তবায়নের জন্য দৃ strongly ়ভাবে অপেক্ষা করছি।
ইরনা অনুসারেডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলাস্কারজ, আলাস্কার, স্থানীয় সময় (পূর্ব আমেরিকা) এর এল ম্যান্ডর্ফ-রিচার্ডসন বেসে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে কথা বলেছেন; এমন একটি সভা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পর্কের এক টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে এবং ইউক্রেনের সংঘাতের শান্তি বা তীব্রকরণের জন্য একটি নতুন পথ তৈরি করতে পারে।
আলাস্কা সামরিক ঘাঁটিতে মার্কিন ও রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সূচনা হওয়ার সাথে সাথে আঙ্কোরাজের চেহারাগুলি সেলাই করা হয়েছে; যেখানে ট্রাম্প দ্রুত ইউক্রেনীয় যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং পুতিন প্রভাবশালী আঞ্চলিক শীট নিয়ে এসেছেন যা আগামী মাসগুলির ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে।
ট্রাম্প এবং পুতিন তার প্রতিটি বিমানের বাইরে ছিলেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার রাশিয়ান সমকক্ষকে আলাস্কা বিমানবন্দর রানওয়েতে রেড কার্পেটে শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে স্বাগত জানিয়েছেন। মার্কিন যোদ্ধারা তাদের বিমানগুলি অবতরণের আগে আলাস্কা বিমানবন্দর দিয়ে উড়েছিল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিদের প্রথম বৈঠক আলাস্কা বিমানবন্দর রানওয়ের রেড কার্পেটে হয়েছিল এবং তারপরে দুই দেশের নেতারা আমেরিকান যোদ্ধাদের মধ্যে একটি ছবি তোলেন।