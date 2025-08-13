‘জেসন বোর্ন’ অধিকারগুলি ইউনিভার্সাল ফিরে যান

একটি বিস্তৃত নিলাম অনুসরণ করে, দেখে মনে হচ্ছে জেসন বোর্ন তার স্টুডিওতে তার শেষ পাঞ্চটি ছুঁড়ে ফেলেননি যা তাকে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাড়িতে ডেকেছে কারণ এনবিসি ইউনিভার্সাল রবার্ট লুডলামের শ্রদ্ধার সাথে প্রকাশনা বাদ দিয়ে সমস্ত অধিকার অর্জন করেছে জেসন বোর্ন এবং ট্রেডস্টোন বইয়ের সিরিজ, চিরস্থায়ী। চুক্তিটি ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করে বোর্ন এনবিসি ইউনিভার্সাল এন্টারপ্রাইজ জুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি, নতুন কিস্তির পথ এবং লুডলামের প্রিয় চরিত্র এবং তিনি যে গুপ্তচর বিশ্বের বাস করছেন তার জন্য অবিচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার।
“২০০২ সালে আত্মপ্রকাশের পর থেকে আইকনিক বোর্ন ইউনিভার্সাল পিকচারস এর প্রেসিডেন্ট পিটার ক্র্যামার বলেছেন, “ফ্র্যাঞ্চাইজি সিনেমাটিক অ্যাকশনের জন্য নতুন মান নির্ধারণকারী গ্রাউন্ডব্রেকিং ফিল্মগুলির সাথে স্পাই জেনারটিকে পুনরায় আকার দিয়েছে।” আমরা ইউনিভার্সাল পিকচার্সের রাষ্ট্রপতি বলেছেন। বোর্ন বিশ্বব্যাপী শ্রোতাদের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ নতুন গল্প সহ ভবিষ্যতে ইউনিভার্স। ”
সূত্রগুলি ডেডলাইনকে জানিয়েছে, এই বছরের শুরুর দিকে, লুডলাম এস্টেট নিলাম করার পরিকল্পনা নিয়ে স্টুডিওতে অধিকারগুলি ভেঙে যাওয়ার পরে অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেয়। ডব্লিউএমই নিলাম প্রক্রিয়াটির বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিল এবং সূত্রগুলি বলছে যে স্ট্রিমারদের দু’জন, অন্য একটি বড় স্টুডিওর একটি এবং কয়েকটি উদ্যোক্তা উদ্যোগ সহ অধিকারগুলির জন্য সাতটি অফার ছিল। প্রস্তাবটি ইউনিভার্সাল এ ফিরিয়ে আনার পরে, স্টুডিওটি এটির সাথে মিলেছে যা অভ্যন্তরীণরা একটি “খুব বড় চুক্তি” হিসাবে বর্ণনা করছে।
“আমরা শিহরিত যে বোর্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বজনীন থাকবে, “ক্যাপটিভেট এন্টারটেইনমেন্টের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং লুডলামের এস্টেটের নির্বাহক জেফ্রি ওয়েনার বলেছেন,“ আমরা ইউনিভার্সাল টিমের সাথে কাজ করার প্রত্যাশায় রয়েছি বোর্ন ইউনিভার্সাল এর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি। “
এই নতুন চুক্তির সাথে, দীর্ঘকালীন সর্বজনীন সহযোগী এবং স্টোরড প্রযোজক ফ্র্যাঙ্ক মার্শাল চলচ্চিত্র সিরিজের আসন্ন কিস্তি রাখালেন অব্যাহত রাখবেন, যেমনটি তিনি ছিলেন বোর্ন ক্যাপটিভেটের জেফ্রি ওয়েনার এবং বেন স্মিথের সাথে ফ্র্যাঞ্চাইজি। ক্যাপটিভেট 2001 সাল থেকে লুডলাম এস্টেটের অধিকার পরিচালনা করেছে।
ডেডলাইনটি এই সংবাদটি ভেঙে দিয়েছে যে এড বার্গার একটি নতুন বোর্ন চলচ্চিত্র বিকাশ করতে আসবেন ম্যাট ড্যামন সম্ভাব্যভাবে তার ভূমিকাটি পুনরায় প্রকাশের জন্য ফিরে আসছেন। অভ্যন্তরীণরা এখন বলছেন যে জো বার্টনের কাছ থেকে তাদের একটি স্ক্রিপ্ট রয়েছে তবে এই মুহূর্তে ফিল্মটি গ্রিনলিট নয় এবং এখনও বিকাশে রয়েছে।
ইউনিভার্সাল পিকচারস পাঁচটি প্রকাশ করেছে বোর্ন চারটি অভিনীত ম্যাট ড্যামন সহ সমালোচনামূলকভাবে প্রশংসিত এবং বাণিজ্যিকভাবে সফল ফিল্ম ফ্র্যাঞ্চাইজিতে চলচ্চিত্রগুলি: বোর্ন পরিচয়ডগ লিমান পরিচালিত; পল গ্রিনগ্রাস ‘ বোর্ন আধিপত্য, বোর্ন আলটিমেটাম, এবং জেসন বোর্ন; পাশাপাশি জেরেমি রেনার অভিনীত স্পিন অফ, বোর্ন উত্তরাধিকারটনি গিলরোয় পরিচালিত। চলচ্চিত্রগুলি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে সম্মিলিতভাবে $ 1.64 বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে।
ফ্র্যাঞ্চাইজি এনবিসি ইউনিভার্সাল এন্টারপ্রাইজ জুড়েও পৌঁছেছে বোর্ন-থিমযুক্ত ভিডিও গেমস এবং পণ্যদ্রব্য, পাশাপাশি একটি জনপ্রিয় ইউনিভার্সাল স্টুডিওস অরল্যান্ডো থিম পার্ক অ্যাক্টিভেশন, “দ্য বোর্ন স্টান্ট্যাক্টুলার।”
চুক্তিটি ডাব্লুএমই দ্বারা দালাল ছিল যা মনোমুগ্ধকর বিনোদনের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যান্য কিছু লেখকের ডব্লিউএমই প্রতিনিধিদের মধ্যে টম ক্ল্যান্সি, ড্যান ব্রাউন, জর্জ আরআর মার্টিন, বার্ডন স্যান্ডারসন এবং সারা জে মাশ অন্যদের মধ্যে রয়েছে।